יום רביעי, 17.12.2025 שעה 21:44
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3420-4116פיינורד2
2920-3016אייאקס3
2827-4116ניימיכן4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
2420-2516טוונטה אנסחדה7
2321-2716אוטרכט8
2026-2616הירנביין9
2031-1716ספרטה רוטרדם10
1936-2016זוולה11
1828-2516גו אהד איגלס12
1826-2116פורטונה סיטארד13
1626-1415אקסלסיור רוטרדם14
1430-1916וולנדם15
1441-2616הראקלס אלמלו16
1325-1616נאק ברדה17
1227-1916טלסטאר18

גלוך: אני לא מאשים את המאמן ששיחקתי פחות

הליגיונר נתן ראיון מקיף בהולנד: "בזלצבורג הייתי יותר בשמאל, פה אני במגוון עמדות". וגם: במה הוא מרגיש שהשתפר, פוליטיקה והקשר המיוחד עם אבא

|
אוסקר גלוך. ממשיך להיות פעיל (IMAGO)
אוסקר גלוך. ממשיך להיות פעיל (IMAGO)

אוסקר גלוך הגיע לאייאקס בהתרגשות גדולה. השחקן הישראלי חווה פתיחה לא פשוטה במועדון הענק ההולנדי, כשברמה הקבוצתית הקבוצה מאמסטרדם מתקשה מאוד, אבל ברמה האישית, הליגיונר מתחיל להראות מספרים יותר חיוביים. הקשר התראיין היום (רביעי) לתקשורת המקומית, וסיפק ציטוטים מעניינים.

גלוך פתח בדבריו: “אני לא מאשים את המאמן ששיחקתי פחות. אני אוהב להסתכל רק על עצמי. יצא לי לשחק במגוון עמדות בהתקפה וגם בקישור. התפקיד שלי הוא להיות השחקן החופשי ולייצר כאוס אצל היריבה”.

“בזלצבורג שיחקנו שני קשרים התקפיים, כשאני משכתי יותר שמאלה. פה יוצא לי לשחק גם ככנף ימין וגם כ-9 מזויף. הדבר שהכי חשוב לי הוא לשחק את המשחק שלי, שהוא לכדרר, לבשל, להבקיע. בחודשיים שלי כאן העבודה שלי בהגנה השתפרה, ואני יודע שאני צריך עוד לשפר אותה”.

אוסקר גלוך (אייאקס)אוסקר גלוך (אייאקס)

על העניינים הפוליטיים, והקושי ששחקן ישראלי יכול לחוות סביבם, הגיב: “בשבילי מה שחשוב הוא שכולם יחיו בשלום אחד עם השני. העצירה של המלחמה היא האינטרס של הכלל”.

בנוסף, הליגיונר נשאל על אבא ומעורבותו: “הוא לא הפסיק להגיד לי שזה קריטי שששתי הרגליים שלי יהיו טובות באותה המידה, וכמובן שזה עזר לי. הוא עדיין מתערב הרבה בקריירה שלי, יש לו הבנה מצוינת בכדורגל.

אוסקר גלוך פורץ קדימה (IMAGO)אוסקר גלוך פורץ קדימה (IMAGO)

“אני נהנה מאוד לדבר איתו על מגוון דברים, גם אם יש לי קשיים. הוא אדם ביקורתי. כשאני מבקיע שני שערים, הוא מסוגל לומר: ‘למה לא שלושה’? הוא דוחף אותי באופן תמידי ושמח שאני מתפתח בכל ההיבטים. אנחנו נהנים מכך ביחד”, הוסיף.

אוסקר סיים על שאר הליגיונרים וההצלחה שלהם בעולם: “כיום יש עוד ועוד שחקנים שלנו שמשחקים במפעלים האירופיים השונים. גם ב-MLS יש לנו שחקנים שמצליחים. ארצות הברית אטרקטיבית לישראלים. אני אישית מרגיש מאוד נוח כאן, גם ברחוב. האוהדים מאוד נחמדים אליי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */