"ההתחלה לא הייתה קלה, אך לקחתי את הצ'אנס"

כפי שפרסמנו ב-ONE, עסקת המעבר של תאי בריבו לדי.סי יונייטד נחתמה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי): הוא חתם על חוזה ל-4.5 שנים באמצעות גלעד קצב ושלומי בן עזרא, ויהיה אחד משלושת השחקנים שאין עליהם מגבלת שכר. החלוץ, שמגיע מפילדלפיה לבירת ארה"ב, יקבל 2.6 מיליון דולר לעונה ברוטו ועוד בונוסים. סכום ההעברה עומד על 4.4 מיליון דולר, כאשר עם בונוסים אותו סכום יכול להגיע ל-5 מיליון דולר.

בינתיים, הוא נפרד מפילדלפיה בפוסט פרידה בעמוד האינסטגרם שלו וכתב: “פילי, זה רגע מתוק וגם מר עבורי! השנתיים וחצי האחרונות עיצבו אותי ולימדו אותי יותר ממה שאתם יודעים. תחילת המסע לא הייתה קלה, היו זמנים שהייתי צריך להאמין בשקט, להישען על אלוהים, לסמוך על התהליך ולהישאר סבלני. אבל מתי שההזדמנות שלי הגיעה סוף סוף, לקחתי אותה ונתתי את כל כולי.

“אני מוקיר תודה לפילדלפיה יוניון על ההזדמנות ועל כך שהיו חלק כל כך משמעותי במסע שלי. ולאוהדים, תודה על התמיכה, על האנרגיה, ועל האמונה שלכם בי שהייתה כה חשובה לי. אתם הפכתם את העיר לבית בשבילי. ועכשיו פרק חדש מתחיל. מוקיר תודה על מה שהיה, נשאר צנוע ומוכן למה שיגיע”.