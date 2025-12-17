יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:04
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"ההתחלה לא הייתה קלה, אך לקחתי את הצ'אנס"

תאי בריבו, שעובר בעסקת ענק לדי סי יונייטד, נפרד מפילדלפיה: "היו זמנים שבהם נאלצתי להאמין ולהישאר סבלני, מודה לכם, גרמתם לי להרגיש בבית"

תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

כפי שפרסמנו ב-ONE, עסקת המעבר של תאי בריבו לדי.סי יונייטד נחתמה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי): הוא חתם על חוזה ל-4.5 שנים באמצעות גלעד קצב ושלומי בן עזרא, ויהיה אחד משלושת השחקנים שאין עליהם מגבלת שכר. החלוץ, שמגיע מפילדלפיה לבירת ארה"ב, יקבל 2.6 מיליון דולר לעונה ברוטו ועוד בונוסים. סכום ההעברה עומד על 4.4 מיליון דולר, כאשר עם בונוסים אותו סכום יכול להגיע ל-5 מיליון דולר.

בינתיים, הוא נפרד מפילדלפיה בפוסט פרידה בעמוד האינסטגרם שלו וכתב: “פילי, זה רגע מתוק וגם מר עבורי! השנתיים וחצי האחרונות עיצבו אותי ולימדו אותי יותר ממה שאתם יודעים. תחילת המסע לא הייתה קלה, היו זמנים שהייתי צריך להאמין בשקט, להישען על אלוהים, לסמוך על התהליך ולהישאר סבלני.  אבל מתי שההזדמנות שלי הגיעה סוף סוף, לקחתי אותה ונתתי את כל כולי.

“אני מוקיר תודה לפילדלפיה יוניון על ההזדמנות ועל כך שהיו חלק כל כך משמעותי במסע שלי. ולאוהדים, תודה על התמיכה, על האנרגיה, ועל האמונה שלכם בי שהייתה כה חשובה לי. אתם הפכתם את העיר לבית בשבילי. ועכשיו פרק חדש מתחיל. מוקיר תודה על מה שהיה, נשאר צנוע ומוכן למה שיגיע”.

