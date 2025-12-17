יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:04
ספורט אחר

פרידה מפתיעה בטניס: פררו עוזב את אלקראס

שיתוף הפעולה בין המדורג ראשון בעולם למאמנו הגיע לסיומו לאחר שבע שנים מוצלחות, בהן הספרדי בן ה-22 הפך מהבטחה לכוכב על. זכו ביחד ב-24 תארים

|
קרלוס אלקראס וחואן קרלוס פררו (IMAGO)
קרלוס אלקראס וחואן קרלוס פררו (IMAGO)

הטניס העולמי הופתע היום (רביעי) עם ההודעה המרעישה על סיום שיתוף הפעולה בין קרלוס אלקראס לבין מאמנו הוותיק חואן קרלוס פררו. השניים עבדו יחד במשך שבע שנים, תקופה שבה קרליטו הפך מהבטחה צעירה לאחד השחקנים הבולטים והמעוטרים בדור הנוכחי, עם 24 תארים ופריצה היסטורית עד לפסגת הדירוג העולמי ושלל שיאים.

הקשר בין אלקראס לפררו נחשב לאחד החזקים והמשמעותיים בסבב. פררו, שדורג במקום הראשון בעולם וזכה בעברו ברולאן גארוס, ליווה את אלקראס כמעט לכל אבן דרך בקריירה, מהזכייה הראשונה בטורניר ATP, דרך תארי גרנד סלאם ועד התמודדות עם הלחץ והציפיות שמגיעים עם מעמד של כוכב־על בסדר גודל של אלקראס. מעבר להישגים, השניים חלקו מערכת יחסים קרובה ואישית, אליה נחשפנו בעיקר בסדרה התיעודית בנטפליקס על קרלוס.

נכון לעכשיו, לא נמסרה הודעה רשמית לגבי זהות המאמן הבא של אלקראס, אך ברור שמדובר בצומת משמעותי ביותר בקריירה שלו. בעולם הטניס כבר מחכים לראות האם השינוי יוביל לפרק חדש ומוצלח לא פחות, או לטלטלה שתשפיע על המשך הדרך של כוכב העל הצעיר מספרד, שכזכור חתם את 2025 במקום הראשון בדירוג העולמי.

