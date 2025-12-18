מסכמים סיבוב בלאומית: המצטיינים ומי בנבחרת

הסיבוב הראשון בליגה הלאומית הגיע ביום שני לסיומו, כשכרגיל, ניתן למצוא לא מעט הפתעות. העובדה שמכבי פתח תקווה נמצאת במקום הראשון היא אמנם לא מפתיעה, אך מכבי הרצליה והפועל כפר סבא הצליחו להתברג חזק בצמרת, בעוד בני יהודה רשמה לא מעט הפסדים ונמצאת בתחתית. כעת, כמו בכל עונה כאן ב-ONE, זה הזמן לבחור את נבחרי הסיבוב בקטגוריות השונות.

שחקן הסיבוב: חוסה קורטס (מכבי פתח תקווה)

בשלהי חודש אוגוסט, בתחילת העונה, במכבי פ"ת חשבו עוד לשחררו והוא לא היה רחוק מלעזוב. פחות מארבעה חודשים לאחר מכן, ניתן להגיד שלפחות מבחינה מספרית, הקולומביאני, ששיחק אשתקד בהפועל חדרה, הוא המוציא לפועל העיקרי של נועם שוהם. שמונה שערי ליגה בתוספת שני בישולים הפכו את קורטס לאימת ההגנות. העוצמות החריגות לליגה השנייה בטיבה בישראל עושות את ההבדל.

חוסה קורטס חוגג עם לב למצלמה (שחר גרוס)

תגלית הסיבוב: וונדרסון יאקובו (הפועל רעננה)

בעונת הבכורה שלו בבוגרים, בעודו עוד מחזק את קבוצת הנוער, החלוץ בן ה-18.5 מוביל את ההתקפה של הקבוצה מהשרון והרבה בזכותו היא לא הסתבכה עוד יותר בתחתית. חמישה שערים כבש הניגרי בסיבוב הראשון, מה שיצר לא מעט התעניינויות מקבוצות בישראל ואפילו מחו"ל. בקצב הזה, אשר אלון יגזור קופה גדולה.

עוד בלטו: איליה פוטקין, הכישרון הצעיר של מ.ס קריית ים שכבש ארבעה שערים וקריסטיאן אגו שכבש ארבעה שערים למ.ס כפר קאסם.

וונדרסון יאקובו משתלט (רועי כפיר)

פריצת הסיבוב: יואב קורן (הפועל כפר סבא)

תוך פחות משנה, רשם הקשר הצעיר התקדמות אדירה. משחקן בקבוצת הנוער של עירוני רמה"ש, לשחקן בוגרים, לאחר מכן מעבר להפועל כפ"ס ורכישה ע"י הפועל ב"ש, שהקדימה את יריבותיה ושמה עליו את היד. שלושה שערים ושני בישולים היו בסיבוב הראשון ל"קורנה", שמוביל את הקבוצה של אדם למאבק עלייה, משהו שלא היה בתוכניות בתחילת העונה.

עוד בלטו: שי סבח מהפועל ראשל"צ, שכבש פעמיים ובישל פעם נוספת וירין מכלוף מעירוני מודיעין, שכבש חמישה שערים.

יואב קורן (באדיבות המועדון)

הפתעת הסיבוב: מכבי הרצליה

שיקום מי שהאמין שבתום הסיבוב הראשון הקבוצה של אלעד בראון תהיה ממוקמת במקום השני, בשוויון נקודות עם המוליכה מכבי פ"ת. הגנת ברזל, בשילוב של שחקנים מנוסים בליגה דוגמת רן ואתורי, איילון ירושלמי וטל בומשטיין, הובילה את החבורה מהשרון למאבק אמיתי על העלייה. עכשיו רק נשאר לראות אם ההצלחה בסיבוב הראשון תימשך גם לסיבוב השני.

עוד הפתיעה: הפועל כפ"ס של אדם לם, שנאבקת על העלייה, ומ.ס כפר קאסם, ש"איימה" על הצמרת וכיום נמצאת במקום טוב באמצע, למרות איסור העברות.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

אכזבת הסיבוב: בני יהודה

מה לא ניסו אצל הזהובים? החלפת מאמנים, חזרה לאצטדיון בשכונת התקווה, שחקני רכש יקרים וכלום לא עובד. העונה, הייתה תחושה שזה ילך, אך כבר אחרי מספר מחזורים, פוטר המאמן מסאי דגו ואלי לוי מונה לעמוד על הקווים. בתום הסיבוב הראשון, הקבוצה נמצאת מרחק של לא פחות מחמש עשרה נקודות מהמקום המוביל לעלייה וכרגע היא יותר מתרכזת במאבקי הישרדות מאשר במאבקי עלייה.

עוד אכזבה: מכבי יפו, שכיוונה גבוה, אך מוצאת את עצמה במאבקי הישרדות וכבר הספיקה להחליף מאמן.

שחקני בני יהודה מאוכזבים (אופיר מגדל)

מאמן הסיבוב: אלעד בראון (מכבי הרצליה)

התחושה היא שבראון לא מוערך. בשקט בשקט, הוא מצליח להוביל את הרצליה לעונות מוצלחות בפלייאוף העליון, אלא שספק אם אפילו הוא האמין שהקבוצה שלו תדורג כ"כ גבוה. בלי יחסי ציבור, קבוצתו רשמה רק הפסד אחד בסיבוב שלם (הכי מעט בליגה), כאשר אם יצליח להעלות את הרצליה לליגת העל בתום העונה, הוא גם יקבל את הצ'אנס בליגה הבכירה. האח עידן רשם את הבכורה בליגת העל לפני עשור, ואולי בשנה הבאה נראה גם את האח השני.

אלעד בראון (שחר גרוס)

פארסת הסיבוב: האצטדיון בבת ים

המגרש ששופץ ונחנך אירח את משחקן של עירוני מודיעין ומ.ס כפר קאסם, אך נסגר למשך קרוב לחודש ע"י מנהלת הליגה עקב כר דשא רע ובעיות חשמל. זכורה מכל העלטה בסיום המשחק בין מודיעין לבני יהודה, שהובילה לכך שהשחקנים התקלחו בחושך וגם הראיונות שנעשו בסיום התנהלו ללא תאורה.

האצטדיון בבת ים (פרטי)

נבחרת הסיבוב

שוער: טל בומשטיין (מכבי הרצליה)

כבר שנים התחושה היא שהשוער הזה שווה יותר. הוא שיחק בליגת העל לתקופות קצרות במדי עירוני טבריה והפועל חיפה, אך לא באמת קיבל צ'אנס אמיתי כשוער ראשון. העונה, הוא מוביל את הרצליה לעונת שיא מבחינה הגנתית והפך לעוגן בחלק האחורי של אלעד בראון. “נאצ'ו” מוגדר גם כשוער פנדלים מעולה.

טל בומשטיין מגיע לכדור (אופיר מגדל)

מגן ימני: אורי צעדון (מכבי הרצליה)

זו העונה השנייה ברציפות, שהשחקן של הקבוצה מהשרון פותח את העונה בסערה וגם הפעם זה מוביל את הקבוצות שלו לצמרת הגבוהה. אשתקד זה היה בכפר שלם, כשהפעם זה קורה במכבי הרצליה. שני שערים ועוד ארבעה בישולים יש לצעדון בסיבוב הנוכחי. בשנה שעברה זה לא הספיק לעלייה למרות סיבוב ראשון אדיר, השנה הוא יקווה לשוב לליגת העל, בה שיחק בעברו.

אורי צעדון (שחר גרוס)

בלם: רן ואתורי (מכבי הרצליה)

מכבי הרצליה, כאמור, היא ההגנה הטובה בליגה, כאשר מלבד יכולות הגנה טובות, הבלם תרם גם לא פחות משלושה שערי ליגה, רובם מכריעים ולא בדרך רגילה לבלם: באמצעות בעיטות מחוץ לרחבה ובעיטה חופשית. ואתורי כבר עלה ליגה בעבר עם הפועל פ"ת. אם הוא וקבוצתו ישמרו על היכולת, זה יסתיים בעלייה שנייה שלו בקריירה.

רן ואתורי מאושר (אופיר מגדל)

בלם: מוחמד הינדי (מכבי פתח תקווה)

אי היציבות של נועם שוהם בהגנת המלאבסים כבר ממזמן הפך למעין סמל במועדון. פ"ת היא בין ההגנות הטובות בליגה, כאשר הינדי גם תרם שני פנדלים מדויקים. מקומו הוא כמובן בליגת העל, אך הבלם החליט להאריך חוזה בפ"ת ולעזור להחזירה למקומה הדי קבוע, הליגה הבכירה.

מוחמד הינדי (חגי מיכאלי)

מגן שמאלי: שי סבח (הפועל ראשון לציון)

אחד מהשחקנים היותר מפתיעים של דוד מרטן העונה. השחקן בן ה-21, שגדל במחלקת הנוער של הפועל פ"ת, רושם העונה את עונת הבכורה שלו בלאומית ומחזיר עם שני שערים ובישול. זה לא מפתיע שהיכולת הטובה שלו והפריצות על קו שמאל הובילו להתעניינות ממספר מועדונים בליגת העל לקראת חודש ינואר.

שי סבח במאבק עם ינאי בן שושן (שחר גרוס)

קשר אחורי: עידו כהן (מכבי פתח תקווה)

לצד ניב יהושע ולירן חזן, עידו כהן הוא הפרוספקט הבא של מכבי פ"ת, אך מבין השלושה, דווקא הוא עם כמות השערים הגבוהה ביותר. לא פחות מארבעה שערים יש לשחקן הצעיר מעמדת הקשר האחורי, כשגם הבמה בנבחרת הצעירה של גיא לוזון הגיעה. בקצב הזה, דווקא הוא יהיה המכירה הקרובה של היו"ר אבי לוזון.

עידו כהן חוגג (שחר גרוס)

קשר אחורי: איתי אהוד (הפועל כפר סבא)

כבר בעונה שעברה, בגיל 18.5, קיבל הקשר הצעיר את הבמה בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, כשנראה שההתחשלות עשתה לו טוב. העונה, כחלק משיתוף הפעולה עם הפועל כפ"ס הוא עבר בהשאלה לקבוצה מהשרון, כאשר ניתן להגיד שהוא מחזיק את החלק ההגנתי בקישור של אדם לם ולקינוח הוסיף גם שער אחד.

איתי אהוד (עמרי שטיין)

קשר התקפי: נואף בזיע (מ.ס כפר קאסם)

על הכישרון של בזיע אין עוררין והוא אפילו יצא למספר קדנציות בליגת העל, שלא הסתיימו בהצלחה גדולה. השנה הוא פורח ביחד עם אנאס דאבור במדי אחת הקבוצות המפתיעות של הסיבוב הראשון, עם שישה שערים ושלושה בישולים. לא פלא שמכבי פ"ת כבר לוטשת לעברו עיניים לקראת חלון ההעברות של חודש ינואר.

נואף בזיע (ודיע גבארין)

קשר התקפי: אמיר ברקוביץ' (הפועל ראשון לציון)

על הכישרון של ברקוביץ' דובר לא מעט, רק נראה שהשנה, הוא מצליח גם להביא אותו לידי ביטוי לאורך זמן ולמעשה ‘לסחוב קבוצה’. הקשר מעורב בתשעה שערים של קבוצתו עם ארבעה שערים ועוד חמישה בישולים, כאשר הוא מחזיק את ראשל"צ כמעט לבד בחלק הקדמי. אם ישמור על עקביות לאורך כל העונה, הקבוצה מעיר היין תוכל להיאבק על העלייה עד הסוף.

אמיר ברקוביץ' חוגג את השער (שחר גרוס)

קשר התקפי: חוסה קורטס (מכבי פתח תקווה)

שחקן הסיבוב של הליגה הלאומית, הוכיח כבר מתחילת הליגה שהוא שובר שוויון בליגה הזאת. עם כוח מתפרץ יוצא דופן שעושה בעיות לכל שחקן הגנה, ביחד עם שמונה שערים, הקולומביאני הוא אימת מאמני היריבות. אם ישמור על המספרים שמציג עד כה, הוא גם יכול להיבחר להיות שחקן העונה הסדירה.

חוסה קורטס חוגג (ראובן שוורץ)

חלוץ: יניב מזרחי (הפועל עפולה)

אחד השחקנים הכי יציבים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, שמספריו מדברים בעד עצמם. מזרחי החל את העונה בכלל במ.ס כפר קאסם, אך הושאל לקבוצה מהצפון בגלל איסור ההעברות של קבוצתו. לא פחות משמונה שערים כבש מזרחי, כשרובם שערי שדה. אותם שערים החזיקו את קבוצתו בחיים במאבקי התחתית.