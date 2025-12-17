7 דק' לסולומון: ויאריאל הופתעה והודחה מהגביע

הפתעה גדולה בגביע הספרדי. ראסינג סנטאנדר, שמוליכה את טבלת הליגה השנייה, גברה הערב (רביעי) 1:2 על ויאריאל מצמרת הלה ליגה, והעפילה לשלב שמינית הגמר. מנור סולמון פתח על הספסל ונכנס בדקה ה-83, אך לא הצליח לעזור לחבורה של מרסילנו והם הודחו מוקדם מהצפוי.

המשחק נפתח בסערה וכבר אחרי 6 דקות המארחת הדהימה את הצוללת הצהובה, כשחואן קרלוס אראנה סיים חד מול השער והכניס את האצטדיון לטירוף. בדקה ה-28 ראסינג הכפילה את היתרון כשאראנה השלים צמד גדול ו-ויאריאל נותרה ללא תשובה.

הצוללת הצהובה לא הבריקה בחצי השני והתקשתה להגיע למצבים ממשיים לכיבוש כשגם מנור סולומון שנכנס בסוף המשחק לא עזר. בדקה ה-86 איוסה פרס ניצל בלאגן ברחבה ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה ונכנס לשער, אך זה היה מאוחר מדי וראסינג יצאו עם ידם על העליונה והדיחו את החניכים של מרסלינו.

כעת, לוויריאל מצפה משחק קשה במיוחד במחזור הקרוב בלה ליגה, כשהיא תארח ביום ראשון (21.12, 17:15) את מוליכת הטבלה מברצלונה לקרב צמרת לוהט. מנגד, ראסינג סנטאנדר תקווה לפתוח פער בצמרת הליגה השנייה כשהיא תצא למשחק חוץ מול הואסקה.

מחצית ראשונה

דקה 2 – ז’ורז’ מקיווטדזה לא היה רחוק מהראשון של ויאריאל, אך בעט חלש לידיו של פלמאן אנדריב.

דקה 6, שער! ראסינג עלתה ל-0:1: אלדאסורו העביר כדור לחואן קרלוס אראנה, שהסתובב נהדר על ההגנה הצהובה וסיים חד מול ארנאו טנאס.

דקה 19 – מצב נוסף לוויאריאל. סנטי קומסאניה בעט בקרוב אבל לא הצליח להכניע את השוער.

דקה 26 – אדריאה אלטמיריה ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אבל פספס את המסגרת.

דקה 28, שער! ראסינג סנטאנדר כבר ב-0:2: ויאריאל נותרה בהלם. חטיפה גדולה של סאיינז-מאזה הביאה את הכדור לרגלו של אראנה, שבעט מדויק, השלים צמד והכפיל את היתרון של המארחת.

דקה 39 – האורחת נואשת לשער המצמק. מיקוואטדזה דהר קדימה ונכנס לרחבה אבל שוב לא הצליח להכניע את השוער.

מחצית שנייה

דקה 52 – כדור רוחב נהדר של איוסה פרס הגיע למיקווטדזה שדחף את רגלו אבל נעצר על ידי אנדריב.

דקה 66 – ניקולה פפה הניף את רגלו ובעט מחוץ לרחבה, אך נחסם ולא הצליח למצוא לרשת.

דקה 77 – ראסינג כמעט הבקיעה את השלישי. יראיי קבאנזון עשה תנועה נהדרת ברחבה והגיע קרוב לשער, אבל בעט מזווית קשה החוצה.

דקה 81 – אלברטו מוליירו הגיע למצב מזווית קשה אבל שחרר בעיטה טובה שנהדפה על ידי השוער אנדריב.

דקה 86, שער! ויאריאל צימקה ל-2:1: לאחר בלגאן ברחבה הכדור הגיע לאיוסה פרס שבעט, פגע בשחקן הגנה והכדור נכנס לשער.

דקה 90+3 – הגבהה טובה של פפה מצאה את ראשו של סנטי קומסאניה, אך הוא נגח לא טוב ופספס את המסגרת.

הרכב ראסינג סנטאנדר: פלמאן אנדריב, מרקו סנגאלי (חאבי קאסטרו, 62’), מנו הרננדז, פאקונדו גונזאלז, סאול גרסיה, איניגו סאיינז-מאזה (גוסטאבו פוארטה, 46’), אריץ אלדאסורו, יראיי קבאנזון, סולימאן קמארה (אנדרס מרטין, 73’), חואן קרלוס אראנה (אסייר וילאליברה, 61’), סרחיו מרטינז.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, אדריאה אלטמיריה (טייז’ון ביוקאנן, 46’), חואן פוית (רנאטו וייגה, 56’), רפא מרין, סרג’י קרדונה (אלפונסו פדראסה, 56’), סנטי קומסאניה, קרלוס מאסיה (טני אולובאסי, 56’), ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, ז’ורז’ מיקווטדזה (מנור סולומון, 83’) ואיוסה פרס.