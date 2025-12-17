יום חמישי, 18.12.2025 שעה 05:03
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

7 דק' לסולומון: ויאריאל הופתעה והודחה מהגביע

הצוללת הצהובה ספגה הפסד 2:1 לראסינג סנטאנדר שמוליכה את הליגה השנייה וסיימה את דרכה במפעל. הקשר הישראלי עלה בדקה ה-83, אראנה כבש צמד גדול

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

הפתעה גדולה בגביע הספרדי. ראסינג סנטאנדר, שמוליכה את טבלת הליגה השנייה, גברה הערב (רביעי) 1:2 על ויאריאל מצמרת הלה ליגה, והעפילה לשלב שמינית הגמר. מנור סולמון פתח על הספסל ונכנס בדקה ה-83, אך לא הצליח לעזור לחבורה של מרסילנו והם הודחו מוקדם מהצפוי.

המשחק נפתח בסערה וכבר אחרי 6 דקות המארחת הדהימה את הצוללת הצהובה, כשחואן קרלוס אראנה סיים חד מול השער והכניס את האצטדיון לטירוף. בדקה ה-28 ראסינג הכפילה את היתרון כשאראנה השלים צמד גדול ו-ויאריאל נותרה ללא תשובה.

הצוללת הצהובה לא הבריקה בחצי השני והתקשתה להגיע למצבים ממשיים לכיבוש כשגם מנור סולומון שנכנס בסוף המשחק לא עזר. בדקה ה-86 איוסה פרס ניצל בלאגן ברחבה ובעט כדור שפגע בשחקן הגנה ונכנס לשער, אך זה היה מאוחר מדי וראסינג יצאו עם ידם על העליונה והדיחו את החניכים של מרסלינו.

כעת, לוויריאל מצפה משחק קשה במיוחד במחזור הקרוב בלה ליגה, כשהיא תארח ביום ראשון (21.12, 17:15) את מוליכת הטבלה מברצלונה לקרב צמרת לוהט. מנגד, ראסינג סנטאנדר תקווה לפתוח פער בצמרת הליגה השנייה כשהיא תצא למשחק חוץ מול הואסקה.

מחצית ראשונה

דקה 2 – ז’ורז’ מקיווטדזה לא היה רחוק מהראשון של ויאריאל, אך בעט חלש לידיו של פלמאן אנדריב. 

דקה 6, שער! ראסינג עלתה ל-0:1: אלדאסורו העביר כדור לחואן קרלוס אראנה, שהסתובב נהדר על ההגנה הצהובה וסיים חד מול ארנאו טנאס.

דקה 19 – מצב נוסף לוויאריאל. סנטי קומסאניה בעט בקרוב אבל לא הצליח להכניע את השוער.

דקה 26 – אדריאה אלטמיריה ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אבל פספס את המסגרת.

דקה 28, שער! ראסינג סנטאנדר כבר ב-0:2: ויאריאל נותרה בהלם. חטיפה גדולה של סאיינז-מאזה הביאה את הכדור לרגלו של אראנה, שבעט מדויק, השלים צמד והכפיל את היתרון של המארחת.

דקה 39 – האורחת נואשת לשער המצמק. מיקוואטדזה דהר קדימה ונכנס לרחבה אבל שוב לא הצליח להכניע את השוער.

מחצית שנייה

דקה 52 – כדור רוחב נהדר של איוסה פרס הגיע למיקווטדזה שדחף את רגלו אבל נעצר על ידי אנדריב.

דקה 66 – ניקולה פפה הניף את רגלו ובעט מחוץ לרחבה, אך נחסם ולא הצליח למצוא לרשת.

דקה 77 – ראסינג כמעט הבקיעה את השלישי. יראיי קבאנזון עשה תנועה נהדרת ברחבה והגיע קרוב לשער, אבל בעט מזווית קשה החוצה.

דקה 81 – אלברטו מוליירו הגיע למצב מזווית קשה אבל שחרר בעיטה טובה שנהדפה על ידי השוער אנדריב.

דקה 86, שער! ויאריאל צימקה ל-2:1: לאחר בלגאן ברחבה הכדור הגיע לאיוסה פרס שבעט, פגע בשחקן הגנה והכדור נכנס לשער.

דקה 90+3 – הגבהה טובה של פפה מצאה את ראשו של סנטי קומסאניה, אך הוא נגח לא טוב ופספס את המסגרת.

הרכב ראסינג סנטאנדר: פלמאן אנדריב, מרקו סנגאלי (חאבי קאסטרו, 62’), מנו הרננדז, פאקונדו גונזאלז, סאול גרסיה, איניגו סאיינז-מאזה (גוסטאבו פוארטה, 46’), אריץ אלדאסורו, יראיי קבאנזון, סולימאן קמארה (אנדרס מרטין, 73’), חואן קרלוס אראנה (אסייר וילאליברה, 61’), סרחיו מרטינז.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, אדריאה אלטמיריה (טייז’ון ביוקאנן, 46’), חואן פוית (רנאטו וייגה, 56’), רפא מרין, סרג’י קרדונה (אלפונסו פדראסה, 56’), סנטי קומסאניה, קרלוס מאסיה (טני אולובאסי, 56’), ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, ז’ורז’ מיקווטדזה (מנור סולומון, 83’) ואיוסה פרס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */