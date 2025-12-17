יום רביעי, 17.12.2025 שעה 16:03
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3213-2715מכבי הרצליה2
2515-1815הפועל כפ"ס3
2416-2215הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2120-2215הפועל ר"ג7
2018-1915הפועל עכו8
2024-2315עירוני מודיעין9
1921-2115מ.ס קריית ים10
1822-1515הפועל רעננה11
1533-2615מכבי יפו12
1421-1915הפועל חדרה13
1425-1415בני יהודה14
1328-1415הפועל עפולה15
1023-1515הפועל נוף הגליל16

אוהדי בני יהודה זרקו שטרות ופרצו לאימון

סוער בשכונה: שלושה חשודים נעצרו בגין הפרת סדר באימון - תושב ר"ג ותושבי ת"א בשנות ה-20 וה-40 לחייהם. האוהדים למאמן אלי לוי: "היום אין אימון"

|
אוהדי בני יהודה (חגי מיכאלי)
אוהדי בני יהודה (חגי מיכאלי)

לא שקט בבני יהודה: אוהדי הקבוצה פוצצו היום (רביעי) את האימון באצטדיון שכונת התקווה אחרי שהשליכו לדשא שטרות של מונופול ולמקום הוזמנה משטרה. שוטרי תחנת תל אביב דרום עצרו בצהריים שלושה חשודים בגין הפרת הסדר במהלך האימון, כך הודיעה המשטרה.

למעשה, בערך עשרה אוהדים הגיעו לאימון הבוקר של הקבוצה, כאשר הדלת לאצטדיון הייתה פתוחה. באותו שלב, הם נכנסו לאיזור הדשא הסינטטי, בו ערכה הקבוצה את החימום ופיזרו שטרות.

באותו הזמן, אותם אוהדים אמרו לאנשי המקום "אין היום אימון". המאמן אלי לוי, שביקש מהם לצאת כדי שיוכל לקיים את האימון שמע מהם: "אלי אתה לא הבעיה, אבל אין אימון". באותו שלב, אותם אוהדים בעטו בכמה כדורים עד שלבסוף אחד האנשים במקום הזמין משטרה. לבסוף, האוהדים הוצאו כשכאמור כמה מהם נעצרו והאימון המשיך והתקיים עד לסופו.

אוהדי בני יהודה (שחר גרוס)אוהדי בני יהודה (שחר גרוס)

מהמשטרה נמסר: "התקבל דיווח במשטרה אודות הפרות הסדר במהלך אימון של קבוצת כדורגל. דווח כי במהלך האימון החלה קבוצה של אוהדים שנכחה במקום לזרוק חפצים לתוך המגרש וכמה אוהדים אף פרצו לתוך המגרש ופוצצו את האימון של הקבוצה.

“שוטרי משטרת תל אביב דרום הגיעו למקום במידי ועצרו 3 חשודים שפרצו לתוך המגרש. מדובר בתושב רמת גן ותושבי תל אביב, בשנות ה-20 וה-40 לחייהם. הם הועברו לחקירה במשטרת תל אביב דרום בגין חשד להפרת הסדר הציבורי והסגת גבול". כאמור, למרות דברי המשטרה, האימון הגיע לסיומו.

המחאה של האוהדים מגיעה בעונה נוראית מבחינת בני יהודה, שנמצאת רק במקום ה-14 בליגה הלאומית עם ארבעה ניצחונות בלבד מ-15 מחזורים. במשחק האחרון הכתומים הפסידו 2:0 למכבי הרצליה ובמועדון זעמו על השיפוט: “פנדל מומצא, שיפוט לא אחיד".

