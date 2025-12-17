הכל קשה: ריאל בשמינית אחרי 2:3 אצל טלאברה

צ’אבי אלונסו יודע שמעמדו לא יציב בלשון המעטה ושאין מקום למעידות, בטח ובטח לא בסיבוב השלישי של גביע המלך נגד קבוצה מהליגה השלישית. עם הדבר הזה בראש, ריאל מדריד סימנה וי כדי להעפיל לשמינית הגמר אחרי 2:3 לא פשוט בכלל נגד טלאברה.

המאמן הבאסקי לא פתח עם הרכב משני לגמרי, אך כן עם כמה שחקנים שלא קיבלו דקות ראויות העונה וכן עם שחקן אחד בבכורה מהנוער, דויד חימנס. מעבר לכך, גם קיליאן אמבפה פתח ולא קיבל מנוחה, כנראה בגלל שהוא היה ערב המשחק רחוק שלושה שערים מהשיא של כריסטיאנו רונאלדו לשערים בשנה.

הבלאנקוס סיפקו בליץ רגע לפני ההפסקה כשקיליאן אמבפה כבש בפנדל שנוי במחלוקת אחרי נגיעת יד של המארחת שספק דורשת שריקה, והפנומן הצרפתי סידר גם את השני כשסחט שער עצמי מפראנדו לאחר מהלך אישי מבריק כולל פתיחת רגליים ורוחב חד.

עם התוצאה הזו בהפסקה, ריאל מדריד הורידה קצב ונענשה, כשנהואל ארויו עקץ בדקה ה-80 והפיח תקווה עבור המארחת הצנועה, עד שקיליאן אמבפה השלים צמד בדקה ה-88. חשבתם שנגמר? בדקה ה-90 די רנסו הדהים פעם נוספת את האצטדיון ונתן דקות סיום מותחות, ולבסוף אלונסו צריך את הפרחים לשלוח ללונין, כשהצלה מדהימה של האוקראיני במהלך האחרון מנעה הארכה.

בכל מקרה, לסגנית אלופת ספרד נותר משחק ביום שבת הקרוב (20.12, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) במסגרת הליגה נגד סביליה, ולאחר מכן הקבוצה יחד עם כל הליגה וליגת האלופות תצא לפגרה בעקבות חג המולד, שם אלונסו יעשה לא מעט חושבים לגבי מה עושים כדי לשפר את מצב הקבוצה, שלא מצליחה להרשים.

מחצית ראשונה

שחקני ריאל מדריד מתחממים (IMAGO)

קיליאן אמבפה מחויך בחימום (IMAGO)

שחקני ריאל מדריד בהכנות אחרונות (IMAGO)

דקה 1: השופט קואדרה פרננדס שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 4: החמצה גדולה של קיליאן אמבפה. אנדריק קיבל כדור בצד ימין ועם החיצון בכדור מבריק מצא את הצרפתי, שבאחד על אחד מול חיימה גונסאלס נעצר אצל השוער.

אנדריק עם החיצון (IMAGO)

קיליאן אמבפה מחמיץ באחד על אחד (IMAGO)

דקה 15: רבע שעה של שליטה מוחלטת של ריאל, אך שני הצדדים לא רשמו איומים לשער להוציא את ההחמצה של אמבפה.

דקה 16: חצי מצב ראשון של המארחת הצנועה. האוסן השתלט רע ומורנו חטף לו, החלוץ ניסה להקפיץ מכמעט חצי מגרש מול לונין עם צ’יפ, אך בכל מקרה הכדור הלך מחוץ למסגרת.

אנדריק (IMAGO)

ארדה גולר (IMAGO)

דקה 17: טלאברה הייתה קרובה מאוד להפתיע ולעלות ליתרון עם צ’אנס גדול, כשפיטו הרים כדור חד ומורנו נגד מצוין, אך לונין זינק טוב והדף לקרן.

דקה 20: הקצב עלה. חימנס הכניס כדור חד ואנדריק כבר הכניע את השוער ורץ לחגוג, אבל פראנדו עצר מקו השער כדי להוציא לקרן.

דקה 22: עוד מצב אדיר לריאל. גולר הרים חץ באלכסון עד הראש של פרנקו מסטנטואונו שהיה ברחבת ה-5, גונסאלס בהצלה ענקית מקו השער הצליח למנוע גול בטוח.

אלברו קאררס שומר על הכדור (IMAGO)

דין האוסן מניע (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו בפעולה (IMAGO)

דקה 33: עוד הרמה מצד שמאל, עוד נגיחה של מסטנטואונו. הפעם פראן גארסיה מצד בכדור חד את הארגנטינאי, שפספס בכמה סנטימטרים בודדים את המסגרת.

דקה 35: עוד הזדמנות לטלאברה. הכדור הורחק לכיוון הרחבה של ריאל, די רנסו הצליח להשתלט לפני הגנת האורחת ואף לבעוט מחוץ לרחבה, רק שעל יד העמוד.

די רנסו מול הגנת ריאל מדריד (IMAGO)

אדו גיירדו מול גונסאלו גארסיה (IMAGO)

דקה 38: צהוב ראשון במשחק, כשלואיס סאנצ’ס עצר מתרפצת עם עבירה מאחור על אנדריק ונכנס לפנקס.

דקה 42, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: מרקוס מורנו גרם לפנדל שנוי במחלוקת כשנגח על היד של עצמו ברחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ואין VAR, כך שאת קיליאן אמבפה כלום לא עניין והוא גלגל את הפנדל לרשת.

קיליאן אמבפה כובש בפנדל (IMAGO)

קיליאן אמבפה כובש בפנדל (IMAGO)

קיליאן אמבפה הולך לחגוג (IMAGO)

קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)

דקה 45+1, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: מהלך מבריק של אמבפה, שאחרי הוצאת חוץ פתח רגליים, עבר את השומר שלו, דהר לרחבה והעביר רוחב, הכדור פגע בפראנדו ונכנס לרשת, שער עצמי של הבלם.

קיליאן אמבפה דוהר (IMAGO)

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

חיבוקים בריאל מדריד (IMAGO)

שחקני ריאל מדריד מאושרים (IMAGO)

מחצית שנייה

דקה 52: החמצה גדולה לאמבפה. אנדריק בגדול נהדר שלח את הצרפתי לעומק, והפנומן בנגיעה פספס את המסגרת באחד על אחד.

דקה 65: 20 דקות מאוד רגועות חלפו באצטדיון, כששני הצדדים כמעט ולא הצליחו להיכנס לרחבה אחד של השני.

אנדריק תוך כדי סיבוב (IMAGO)

פראן גארסיה (IMAGO)

דקה 68: הצלה נפלאה של חיימה גונסאלס, שלקח בעיטה חופשית כמעט מושלמת של ארדה גולר ישר מהחיבורים.

דקה 80, שער! טלאברה צימקה ל-2:1: אצטדיון שלם קפץ וקיבל תקווה, כשכדור רוחב של פראנדו עבר את כל ההגנה של ריאל והגיע לנהואל, שהצליח בנגיעה לצמק ולהכניע את לונין.

אקסטזה בטלאברה (IMAGO)

שחקני טלאברה בעננים (IMAGO)

שחקני טלאברה בטירוף (IMAGO)

נהואל ארויו לא מאמין שכבש מול ריאל (IMAGO)

דקה 88, שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:3: אלונסו יכול לנשום. אמבפה בעט מכ-20 מטרים חלש מאוד ולמרכז השער, אך חיימה גונסאלס השמיט והכדור נכנס לרשת.

קיליאן אמבפה מחייך אחרי הגול הקל (IMAGO)

החיבוקים שוב לאמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה מרוצה (IMAGO)

דקה 90: ג’וד בלינגהאם איבד כדור ומיד ביצע עבירה ליד הרחבה, השופט הוציא לו צהוב על הפאול.

דקה 90+1, שער! טלאברה צימקה ל-3:2: לא ייאמן. החופשית מהעבירה של בלינגהאם הלכה לקורה, די רנסו עט לבדו על הריבאונד ובעט מקרוב מול שער ריק פנימה.

שחקני טלאברה רצים לאמצע (IMAGO)

שחקני טלאברה חוגגים. יש תקווה? (IMAGO)

דקה 90+3: פשוט מטורף. אלונסו יכול לשלוח את זר הפרחים לאנדריי לונין, שבהצלת ענק במהלך האחרון מנע הארכה במו ידיו. מולינה הרים, נבארו נגח מקרוב והשוער האוקראיני בזינוק מרהיב הוציא את הכדור מהחיבורים והדף לקרן.

דקה 90+4: שריקת הסיום. טלאברה מהליגה השלישית עשתה הרבה חיים קשים לריאל, אך בסוף הבלאנקוס בשמינית הגמר עם 2:3 מותח במיוחד.

צ'אבי אלונסו לא מרוצה בסיום (IMAGO)

אנדריי לונין. הגיבור בסוף (IMAGO)

הרכב טלאברה: חיימה גונסאלס, דויד קואנקה (סרג’י מולינה, 46’), אלייכס רויג (נהואל ארויו, 59’), אלברו לופס, פיטו, די רנסו, לואיס סאנצ’ס (פדרו קאפו, 46’), מרקוס מורנו (מונטרו סרחיו, 69’), אדו גיירדו (ארתורו מולינה, 77’), אייזיאה נבארו ופראנדו.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, דויד חימנס, דין האוסן, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דני סבאיוס (חורחה סאנצ’ו, 86’), ארדה גולר (ג’וד בלינגהאם, 77’), פרנקו מסטנטואונו (רודריגו, 66’), אנדריק (אורליאן טשואמני, 77’), גונסאלו גארסיה וקיליאן אמבפה.