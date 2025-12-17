"סגן נשיא דורטמונד הגיע, ישראל בטופ העולמי"

ביום שני האחרון נערך באוניברסיטת רייכמן שבהרצליה הכנס השנתי לרפואת ספורט ע"ש משה מאירי ז”ל, שמטרתו היא להראות את החדשנות ברפואת הספורט בעולם בכלל, ובישראל בפרט. ד”ר ליאור לבר, רופא ההתאחדות, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עשיתם שלשום כנס שעסק ברפואת ספורט, על שמו של מושיק מאירי ז”ל שעשה המון עבור הכדורגל ושילב בין הספורט לכדורגל. איך אתה ראית את הכנס?

“קיבלנו משימה מאתגרת להרים טקס בינלאומי בארץ. אחרי השנתיים האחרונות היה אתגר לא פשוט להביא שמות גדולים מחו”ל. בעזרתו של מורן מאירי והתגייסות של אנשי ההתאחדות הצלחנו לעשות את זה. אני חייב לציין את בורוסיה דורטמונד ששלחה את סגן הנשיא שלהם, דניאל לאוכרט, שהוא ידיד אמת של ישראל. לפני השבעה באוקטובר ועוד יותר אחרי. הוא שמע כל הכנס ודאג שיגיעו אורחים מובילים. הגיעו המון אורחים נוספים”.

מה הציגו בכנס?

“אחד הנושאים החמים, עם הלו”ז העמוס של המשחקים, הוא חזרה למגרשים אחרי פציעות. יש המון כאלה שחוזרים אחרי הרבה זמן, חוזרים לא מספיק טוב ואז נפצעים שוב. שחקנים לפעמים פוגעים בעצמם עם פציעות. הנושא הזה מאוד חם. איך בעצם עושים אופטימיזציה לנושא הזה, גם באבחון וגם בהחלטה להחזיר אותם למגרש”.

כנס בינלאומי לרפואת ספורט (שחר גרוס)

איפה אנחנו נמצאים בפן הרפואי ביחס לעולם?

״אנחנו בטופ העולמי מהמון בחינות. יש לנו אוניברסיטאות, מומחים, בתי חולים. הכל ברמה גבוהה. יש פה גם טכנולוגיות וחדשנות שמביאים אותנו גם לטופ העולמי. לחבר את זה לעולם הספורט זה יפה ומיוחד. אנחנו מייצרים הרבה הזדמנויות וההרבה מקומות בעולם באים ללמוד אצלנו את הדברים”.

יש פער בין אומת ההייטק שאנחנו לבין הספורט. איך אנחנו לא מצליחים לחבר את הקצב הזה?

“אני חושב שאנחנו כן שם מבחינת הספורט-טק. יש הרבה פלטפורמות בארץ, שאם מסתכלים על הענפים המובילים בעולם, כמעט לכולם יש טכנולוגיה כזו או אחרת. בסוף אי אפשר להחליף בני אדם. אנחנו עושים צעדים גדולים, גם באולימפיאדה וגם בכדורגל רואים התקדמות, אבל זה לוקח זמן”.

מה היית רוצה לשפר?

“אני מרוצה מאיפה שאנחנו נמצאים. יש לנו צוותים מעולים עם המון ניסיון. כחלק מתפקידי, אני נמצא באינטראקציה די ארוכה עם התאחדויות אחרות, עם פיפ”א ואופ”א, ומזמינים אותנו להרצות בכנסים מתקדמים בעולם. אני מרוצה מהמקום שאנחנו נמצאים בו”.

סתיו טוריאל פצוע על הדשא (רועי כפיר)

כמה יש קשר בין מתקנים ברמה לא גבוהה לבין הפציעות בו?

“זו סוגיה לא פשוטה. מעבר בין סוגי דשא יכול לגרום לפציעות, אבל זאת לא בעיה מרכזית. סינטטי לא פוגע ישירות, אלא המעבר בין דשא רגיל לסינטטי יכול ליצור בעיות”.

מטרת הכנס הייתה לשתף רעיונות או לחדש?

“הבאנו מומחים מכל העולם, הם חידשו לנו כל מני דברים. אנחנו מחפשים לדייק כל הזמן קריטריונים להחזרת שחקנים למגרש. יש דיונים בין צוות רפואי לצוות מקצועי על מתי כדאי להכניס שחקן. אנחנו צריכים לקחת סיכונים מחושבים. השאלה תמיד היא כמה סיכוי אנחנו לוקחים וכמה סיכוי הצוות המקצועי לוקח. האם השילוב של שחקן במשחק מסוים הוא קריטי עד כדי שיכול להיות שייפצע וייעדר. גם באירופה מכניסים הרבה טכנולוגיה של הערכה כדי להכיר את השחקנים שלהם ולהבין איפה אפשר לשפר”.