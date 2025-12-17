מלול יחזור להרכב, התלבטות בין חטואל לזיקרי

כאשר היא מעודדת מניצחונה האחרון על עירוני טבריה, הפועל חיפה המשיכה היום (רביעי) את הכנותיה לקראת המשחק החשוב באצטדיון טדי מול הפועל ירושלים (שבת, 17:30).

ארבע נקודות בלבד מפרידות בין חיפה להפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום. המאמן גל אראל, דיבר עם השחקנים באסיפת הקבוצה והסביר להם עד כמה הפועל ירושלים נמצאת במומנטום חיובי, דבר שהם יצטרכו לקחת בחשבון ולבוא ברמת מוכנות הכי גבוהה על מנת להוציא תוצאה טובה בטדי.

הקבוצה עצמה תצא כבר ביום שישי לבית מלון ברחובות, משם תעשה את דרכה יום למחרת לירושלים. על פי המסתמן, דור מלול יפתח במרכז ההגנה על חשבונו של ברונו רמירז, שטרם התאושש מהפציעה במהלך המשחק האחרון מול עירוני טבריה. מלול ישחק לצידו של הבלם ג'ורג' דיבה.

גל אראל (עמרי שטיין)

ההתלבטות העיקרית של גל אראל תהיה בין רותם חטואל לרועי זיקרי. חטואל חוזר מצהובים ולא מהנמנע שיזכה לקרדיט בהרכב. מלבד זה לא צפויים עוד שינויים בהרכב של הפועל חיפה שמבחינתה חייבת להתחזק לקראת חלון העברות בינואר.