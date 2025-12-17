זה סרחיו ראמוס? שחקן גוודלחרה שהפך לוויראלי

ברצלונה עלתה אתמול (שלישי) לשמינית גמר גביע המלך הספרדי, אחרי שגברה 0:2 בחוץ על גוודלחרה מהליגה השלישית. רבים יחשבו שמה שהכי תפס את עיניהם של האוהדים יהיה השערים או ההופעה של לאמין ימאל, אבל דבר אחר ביזארי גרם לאנשים רבים בספרד להתבלבל לרגע.

בדקה ה-19 של המשחק, הצלם התמקד בשחקן מהקבוצה הביתית, והאוהדים לא האמינו למה שהם רואים: “סרחיו ראמוס? האם הבלם שזכה עם ספרד באליפויות אירופה והיה הקפטן של ריאל מדריד חתם בקבוצה מהליגה השלישית”? הרשתות התמלאו בהודעות כאלה אחרי ההתמודדות.

גיבור התמונה הוויראלית הוא בכלל בורחה דיאס. השחקן בן ה-35 משחק כקשר מרכזי ולעתים כקיצוני. לספרדי קריירה ארוכה במועדונים צנועים, אך אתמול היא הגיעה לאיזשהו שיא, כשבזכות דמיונו לראמוס הוא עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית.