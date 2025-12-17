יום רביעי, 17.12.2025 שעה 13:49
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

זה סרחיו ראמוס? שחקן גוודלחרה שהפך לוויראלי

בורחה דיאס, קשר הקבוצה הצנועה מהליגה השלישית, תפס את מרכז תשומת הלב התקשורתית בהפסד 2:0 לברצלונה אתמול, בשל דמיונו לקפטן ריאל מדריד לשעבר

|
בורחה דיאס מול לאמין ימאל. שתי טיפות מים (IMAGO)
בורחה דיאס מול לאמין ימאל. שתי טיפות מים (IMAGO)

ברצלונה עלתה אתמול (שלישי) לשמינית גמר גביע המלך הספרדי, אחרי שגברה 0:2 בחוץ על גוודלחרה מהליגה השלישית. רבים יחשבו שמה שהכי תפס את עיניהם של האוהדים יהיה השערים או ההופעה של לאמין ימאל, אבל דבר אחר ביזארי גרם לאנשים רבים בספרד להתבלבל לרגע.

בדקה ה-19 של המשחק, הצלם התמקד בשחקן מהקבוצה הביתית, והאוהדים לא האמינו למה שהם רואים: “סרחיו ראמוס? האם הבלם שזכה עם ספרד באליפויות אירופה והיה הקפטן של ריאל מדריד חתם בקבוצה מהליגה השלישית”? הרשתות התמלאו בהודעות כאלה אחרי ההתמודדות.

גיבור התמונה הוויראלית הוא בכלל בורחה דיאס. השחקן בן ה-35 משחק כקשר מרכזי ולעתים כקיצוני. לספרדי קריירה ארוכה במועדונים צנועים, אך אתמול היא הגיעה לאיזשהו שיא, כשבזכות דמיונו לראמוס הוא עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית.

