כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
10534-5646ריטאס וילנה1
9507-5026היידלברג2
9507-4816פרומיתאס3
8467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
11483-5496אלבה ברלין1
11513-5396שאלון2
7546-5126נימבורק3
7544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
12455-5316חובנטוד בדאלונה1
9524-5396שולה2
9521-5316הפועל חולון3
6542-4416בורסאספור4
 בית 4 
10470-5166טנריפה1
9516-5216טראפני שארק2
9508-4916טופאש בורסה3
8543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
11474-5346גלאטסראיי1
10452-4806וירצבורג2
8519-5016טרייסטה3
7522-4526איגוקאה4
 בית 6 
11431-4946א.א.ק. אתונה1
9439-4516סולנוקי אולאי2
9467-4616לוויצה פטריוטי3
7480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
12435-5756מלאגה1
10504-4926מרסין2
8519-4616קרדיצה3
6556-4866אוסטנד4
 בית 8 
12425-5186גראן קנאריה1
9462-4696סובוטיקה ספרטק2
8460-4846לה מאן3
7553-4296בנפיקה ליסבון4

מוכנה לשלב הבא: חולון גברה על בורסאספור

במשחק בעל אופי התקפי בנעילה של שלב הבתים של ליגת האלופות, חניכיו של דני פרנקו רשמו 83:92 על הטורקים וסיימו במקום השני. זלמנסון כיכב עם 23

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

מוכנה להמשך. הפועל חולון גברה הערב (רביעי) 83:92 על בורסאספור במשחק הנעילה של שלב הבתים של ליגת האלופות של פיב”א, ויחד עם תוצאת המשחק המקביל נקבע כי היא העפילה לשלב הפלייאין מהמקום השני בבית המוקדם. 

חניכיו של דני פרנקו הציגו משחק התקפי נהדר בהובלת שניים משחקניה הישראלים, עידן זלמנסון ונתנאל ארצי, במה שייתן לחבורה המנצחת זריקת מרץ נהדרת להמשך.

המשחק נפתח בקצב נהדר, כאשר מי שבלט אצל חולון בדקות הראשונות היה ארצי, שכבר באמצע הרבע הגיע לדאבל פיגרס בטור הנקודות והוביל את קבוצתו ליתרון. הטורקים נשארו במשחק והחלפת סלים הדדית של הקבוצות לאורך הרבע, שהיה התקפי מצד שתיהן, סגר את עשר הדקות הראשונות כשהאורחת מוליכה 27:32.

הקצב המשיך ברבע השני, ומספר נקודות רצופות של חולון הזעיקה פסק זמן מספסל המארחת. בראיינט קרופורד התעורר, ויחד עם מאליק פרסונס הוביל מומנטום של קבוצתו כדי לצמק את הפער ולשמור אותה קרובה. נקודות של ליאור קררה מצד אחד ושל ברנדון צ’ילדרס בצד השני קבעו שוויון בירידה להפסקה, 53:53.

החצי השני נפתח רגוע יותר, כאשר הטורקים עלו ליתרון מינימלי והרבע המשיך בהחלפת סלים וסטטוס קוו. זלמנסון היה האיש של פרנקו ברבע הזה, הגיע לספרות כפולות והוביל את חולון לריצת 0:9 שהסתיימה בשלשה של דריק וולטון ג’וניור שקבעה יתרון 8 שנשמר עד לסיום הרבע, 67:75.

הרבע האחרון התחיל בצמצום הפער מצד בורסאספור, אך חולון התעשתה ואף עלתה ליתרון דו ספרתי. זה המשיך משם כל הדרך עד לניצחון 83:92 שיחד עם התוצאה המקבילה בבית קבע כי חולון תעפיל מהמקום השני בבית.

קלעו לבורסאספור: מאליק פרסונס (5 ריבאונדים) ובראיינט קרופורד 17 נקודות כ”א, ברנדון צ’ילדרס וג'ווין דוורייר (7 ריב’) 11 נק’ כ”א, ארתור קונונצ’וק 8 נק’, ברק אקין וגוקסנין קוקסל 7 נק’ כ”א ווי ג’יי קינג 5 נק’ .

קלעו להפועל חולון: עידן זלמנסון 23 נקודות, נתנאל ארצי 21 נק’ ו-5 ריבאונדים, דריק וולטון ג’וניור 14 נק’, 6 ריב’ ו-9 אסיסטים, ניסייר ברוקס 11 נק’ ו-6 ריב’, יאיר קרביץ 8 נק’, ליאור קררה 5 נק’, אקסבייר מנפורד 4 נק’ ו-6 אסט’, טוד וויתר’ס ודמיון רוסר 3 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 27:32 להפועל חולון

חמישיית בורסאספור: ברנדון צ’ילדרס, מאליק פרסונס, וי ג’יי קינג, ארתור קונונצ’וק ויסוקאן אונאר.

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, נתנאל ארצי, טוד וויתר’ס וניסייר ברוקס.

המשחק נפתח בקצב מהיר מצד שתי הקבוצות, כאשר ארצי פתח עם חמש נקודות משלו פלוס שלשה של וויתר’ס, כאשר מנגד אצל הקבוצה הטורקית קלעו שלושה שחקנים שונים. ארצי המשיך ללהוט ועלה למספר דו ספרתי של נקודות כבר באמצע הרבע. ה”מארחת” לא הרימה ידיים, צימקה בהדרגה ובקצב הגבוה של המשחק, אך סל של וולטון ג’וניור גרם למאמנה לקחת פסק זמן.

חולון חזרה טוב מספק הזמן עם ארבע נקודות רצופות, אך הטורקים השיבו בחמש רצופות משלהם כדי לצמק ל-25:27. שלשה של ליאור קררה וסל של דמיון רוסר קבעו 27:32 לחולון בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 53:53

הקצב הגבוה המשיך בפתיחת הרבע, כאשר ארצי המשיך לתת את הטון ולהפיץ אנרגיה בקרב חבריו לקבוצה. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, ושלוש נקודות רצופות של חולון הזעיקו פסק זמן נוסך מספסלה של היריבה. בראיינט קרופורד התעורר והוביל יחד עם פרסונס מומנטום של קבוצתו כדי לשמור אותה קרובה. נקודות של קררה ושל צ’ילדרס קבעו שוויון בירידה אל חדרי ההלבשה, 53:53.

רבע שלישי: 67:75 להפועל חולון

החצי השני נפתח בקצב רגוע יותר, כאשר הטורקים עלו ליתרון מינימלי. הסטטוס קוו המשיך כאשר הקבוצות החליפו סלים הדדיים, כשעידן זלמנסון היה האיש של פרנקו ועלה למספר דו ספרתי של נקודות, בעוד מנגד בלט פרסונס. זלמנסון המשיך לספק מהלכים טובים עבור חולון והפך עבורה את התוצאה, 64:69. שלשה של וולטון ג’וניור קבעה ריצת 0:9 לחולון והעלתה אותה ליתרון 8, שנשמר עם הירידה לרבע המכריע, 67:75.

רבע רביעי: 83:92 להפועל חולון

חולון עלתה ליתרון 9 בתחילת הרבע, אך חמש נקודות רצופות של היריבה צימקו לארבע בלבד, אך המוליכה הגיבה בריצת 0:5 משלה כדי לחזור ליתרון 9. היתרון נשמר עד לסיום ואף גדל לדו ספרתי, ובסיום זה 81:92 להפועל חולון.

