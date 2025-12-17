מוכנה לשלב הבא: חולון גברה על בורסאספור

מוכנה להמשך. הפועל חולון גברה הערב (רביעי) 83:92 על בורסאספור במשחק הנעילה של שלב הבתים של ליגת האלופות של פיב”א, ויחד עם תוצאת המשחק המקביל נקבע כי היא העפילה לשלב הפלייאין מהמקום השני בבית המוקדם.

חניכיו של דני פרנקו הציגו משחק התקפי נהדר בהובלת שניים משחקניה הישראלים, עידן זלמנסון ונתנאל ארצי, במה שייתן לחבורה המנצחת זריקת מרץ נהדרת להמשך.

המשחק נפתח בקצב נהדר, כאשר מי שבלט אצל חולון בדקות הראשונות היה ארצי, שכבר באמצע הרבע הגיע לדאבל פיגרס בטור הנקודות והוביל את קבוצתו ליתרון. הטורקים נשארו במשחק והחלפת סלים הדדית של הקבוצות לאורך הרבע, שהיה התקפי מצד שתיהן, סגר את עשר הדקות הראשונות כשהאורחת מוליכה 27:32.

הקצב המשיך ברבע השני, ומספר נקודות רצופות של חולון הזעיקה פסק זמן מספסל המארחת. בראיינט קרופורד התעורר, ויחד עם מאליק פרסונס הוביל מומנטום של קבוצתו כדי לצמק את הפער ולשמור אותה קרובה. נקודות של ליאור קררה מצד אחד ושל ברנדון צ’ילדרס בצד השני קבעו שוויון בירידה להפסקה, 53:53.

החצי השני נפתח רגוע יותר, כאשר הטורקים עלו ליתרון מינימלי והרבע המשיך בהחלפת סלים וסטטוס קוו. זלמנסון היה האיש של פרנקו ברבע הזה, הגיע לספרות כפולות והוביל את חולון לריצת 0:9 שהסתיימה בשלשה של דריק וולטון ג’וניור שקבעה יתרון 8 שנשמר עד לסיום הרבע, 67:75.

הרבע האחרון התחיל בצמצום הפער מצד בורסאספור, אך חולון התעשתה ואף עלתה ליתרון דו ספרתי. זה המשיך משם כל הדרך עד לניצחון 83:92 שיחד עם התוצאה המקבילה בבית קבע כי חולון תעפיל מהמקום השני בבית.

קלעו לבורסאספור: מאליק פרסונס (5 ריבאונדים) ובראיינט קרופורד 17 נקודות כ”א, ברנדון צ’ילדרס וג'ווין דוורייר (7 ריב’) 11 נק’ כ”א, ארתור קונונצ’וק 8 נק’, ברק אקין וגוקסנין קוקסל 7 נק’ כ”א ווי ג’יי קינג 5 נק’ .

קלעו להפועל חולון: עידן זלמנסון 23 נקודות, נתנאל ארצי 21 נק’ ו-5 ריבאונדים, דריק וולטון ג’וניור 14 נק’, 6 ריב’ ו-9 אסיסטים, ניסייר ברוקס 11 נק’ ו-6 ריב’, יאיר קרביץ 8 נק’, ליאור קררה 5 נק’, אקסבייר מנפורד 4 נק’ ו-6 אסט’, טוד וויתר’ס ודמיון רוסר 3 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 27:32 להפועל חולון

חמישיית בורסאספור: ברנדון צ’ילדרס, מאליק פרסונס, וי ג’יי קינג, ארתור קונונצ’וק ויסוקאן אונאר.

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, נתנאל ארצי, טוד וויתר’ס וניסייר ברוקס.

המשחק נפתח בקצב מהיר מצד שתי הקבוצות, כאשר ארצי פתח עם חמש נקודות משלו פלוס שלשה של וויתר’ס, כאשר מנגד אצל הקבוצה הטורקית קלעו שלושה שחקנים שונים. ארצי המשיך ללהוט ועלה למספר דו ספרתי של נקודות כבר באמצע הרבע. ה”מארחת” לא הרימה ידיים, צימקה בהדרגה ובקצב הגבוה של המשחק, אך סל של וולטון ג’וניור גרם למאמנה לקחת פסק זמן.

חולון חזרה טוב מספק הזמן עם ארבע נקודות רצופות, אך הטורקים השיבו בחמש רצופות משלהם כדי לצמק ל-25:27. שלשה של ליאור קררה וסל של דמיון רוסר קבעו 27:32 לחולון בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 53:53

הקצב הגבוה המשיך בפתיחת הרבע, כאשר ארצי המשיך לתת את הטון ולהפיץ אנרגיה בקרב חבריו לקבוצה. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, ושלוש נקודות רצופות של חולון הזעיקו פסק זמן נוסך מספסלה של היריבה. בראיינט קרופורד התעורר והוביל יחד עם פרסונס מומנטום של קבוצתו כדי לשמור אותה קרובה. נקודות של קררה ושל צ’ילדרס קבעו שוויון בירידה אל חדרי ההלבשה, 53:53.

רבע שלישי: 67:75 להפועל חולון

החצי השני נפתח בקצב רגוע יותר, כאשר הטורקים עלו ליתרון מינימלי. הסטטוס קוו המשיך כאשר הקבוצות החליפו סלים הדדיים, כשעידן זלמנסון היה האיש של פרנקו ועלה למספר דו ספרתי של נקודות, בעוד מנגד בלט פרסונס. זלמנסון המשיך לספק מהלכים טובים עבור חולון והפך עבורה את התוצאה, 64:69. שלשה של וולטון ג’וניור קבעה ריצת 0:9 לחולון והעלתה אותה ליתרון 8, שנשמר עם הירידה לרבע המכריע, 67:75.

רבע רביעי: 83:92 להפועל חולון

חולון עלתה ליתרון 9 בתחילת הרבע, אך חמש נקודות רצופות של היריבה צימקו לארבע בלבד, אך המוליכה הגיבה בריצת 0:5 משלה כדי לחזור ליתרון 9. היתרון נשמר עד לסיום ואף גדל לדו ספרתי, ובסיום זה 81:92 להפועל חולון.