״אפשר להשיג תוצאה טובה נגד מכבי תל אביב״

לאחר ההפסד ביום שבת להפועל באר שבע, מכבי נתניה תפגוש ביום ראשון הקרוב עוד אחת מקבוצות הצמרת, כשתארח באיצטדיון "מרים" את השלישית בטבלה והאלופה, מכבי ת"א, במטרה לשמור על מקומה בין שש הראשונות.

הבוקר (רביעי), נערכה מסיבת העיתונאים לקראת המשחק, בהשתתפות המאמן יוסי אבוקסיס והבלם איתי בן שבת. "זה מקרה נדיר ששלושה בלמים ששיחקו במשחק אחד, נעדרים כולם לאחר מכן. אבל מי שישחק אלו שחקנים ששיחקו בהרכב, גם אם לא שיחקו ביחד. ננסה לעשות תיאום גם באימון היום במשחקון וגם בשישי ובשבת. זה לא פשוט, אבל מצד שני לפעמים שחקנים תופסים את המקום וממשיכים לשחק וזה צ'אנס עבורם", התייחס המאמן יוסי אבוקסיס לחסרונם של יובל שדה המורחק, כארם ג'אבר המוצהב ודניס קוליקוב הפצוע.

"מן הסתם מכבי ת"א היא הפייבוריטית. היא קבוצה חזקה, הקבוצה האלופה, למרות שבכמה משחקים היא פחות טובה, אבל אין ספק שזו אחת הקבוצות החזקות בארץ ותמיד קשה לנו נגדם, בטח עם הגנה חדשה. יש לנו את האפשרות לעשות תוצאה טובה במשחק הזה, בטח בבית שלנו. אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה".

כארם ג'אבר (רועי כפיר)

על התוצאות המאכזבות מול הגדולות אמר המאמן: "גם במשחק האחרון מול ב"ש זה היה. אמנם רדפנו אחרי ב"ש מהדקה הראשונה, אבל חזרנו למשחק וזה לא שהתפרקנו ויש קבוצות שמתפרקות בב"ש. היינו טובים, הגענו למצבים ואנחנו צריכים נגד הגדולות להביא תוצאות יותר טובות. אנחנו רואים שלפעמים קבוצות נגד הגדולות משחקות פחות טוב או יותר הגנתי אבל האופי שלנו השנה הוא לשחק אחרת. אנחנו כובשים הרבה, אבל סופגים הרבה ונצטרך למצוא איזון מבחינת משחק ההגנה ליכולת בהתקפה. זה משהו שנצטרך לתת עליו את הדעת בכל המשחקים".

על השינוי בתדמית שלו מהגנתי יותר לאחד שמאמן קבוצה התקפית הוסיף אבוקסיס: "הכדורגל משתנה כל הזמן ואי אפשר להיתקע על מה שהיה. מה שמתאים לקבוצה מסוימת או לסגל מסוים, לא מתאים לאחר. אני תמיד מתאים את עצמי לסגל שלי ובסגל שלנו יש המון שחקנים איכותיים, בטח אחרי שצירפנו שחקנים אחרי פתיחת העונה הלא טובה".

"אני חושב שאני נותן הרבה חופש לשחקנים שלנו אבל מצד שני נצטרך לשפר את משחק ההגנה כי אי אפשר לשחק רק התקפה בכדורגל. אם נמצא את האיזון בסיבוב השני, נהיה אפילו קבוצה יותר טובה. אני דורש יותר הגנה מהשחקנים ההתקפיים שלנו וזה יעזור לנו. בב"ש אגב משחק ההגנה שלנו היה יותר טוב מבמשחקים הקודמים ולא הגיעו ליותר מדי מצבים נגדו".

יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)

על חלון ההעברות של ינואר אמר: "כמו כולם, גם אנחנו חושבים על זה ויש עמדות שאנחנו חושבים להביא בהן שחקנים, אבל רק אם אלו יהיו שחקנים שישדרגו אותנו. גם בשנה שעברה בחודש ינואר לא צירפנו יותר מדי שחקנים, כי השחקנים שהיו פה עשו התקדמות. אם לא נמצא גם עכשיו, לא נביא כי יש פה סגל טוב".

על שחקנים שנעלמו מהרוטציה כמו חילף ותאג'י אמר המאמן: "אני לא רוצה להיכנס שמית לשחקנים ולתת ציונים. בסה"כ יש לנו הרבה שחקני קישור כיום ומי שיהיה טוב ישחק. ראו את זה אצלי, כמו לדוגמה ג'וניור דיומנדה שהגיע ולא חשבנו שיהיה שחקן הרכב אבל הוא נכנס לעניינים. יש סגל ארוך מבחינת הקישור, נצטרך לדלל שם לקראת ינואר כי סגל ארוך הוא לא טוב לקבוצת כדורגל. נצטרך לעצב את הקבוצה בינואר כדי להיות טובים יותר מבחינת האיכות, אבל עם פחות שחקנים".

הבלם איתי בן שבת שפחות שיחק לאחרונה, הוסיף: "בתור שחקן כדורגל, הדבר הכי קשה הוא להיות בחוץ, במיוחד שאתה לא כשיר לאורך תקופה ואח"כ גם כשחזרתי יצאתי קצת מהרוטציה כי שחקנים ששיחקו עשו עבודה פחות טובה. אני מאמין בדעה שלי שמי שישחק תמיד צריך לפרגן לו. כדורגל הוא גלגל ובסוף הכול מתהפך וצריך להיות מוכנים להזדמנות כי אי אפשר לדעת מתי היא תגיע. עבדתי הכי קשה שאני יכול כדי לחזור להרכב כמה שיותר מהר ואפילו יותר טוב ממה שהייתי".

איתי בן שבת מאוכזב (עמרי שטיין)

על המשחק ההגנתי של נתניה וספיגת השערים אמר הבלם: "כמו שיוסי אמר, זה לאו דווקא קשור לחוליית ההגנה. אם ננתח כל גול, רוב הגולים לא קשורים בהכרח לקו ההגנה אלא למשחק ההגנה שלנו כקבוצה. אני חושב שגם אנחנו כקבוצה צריכים לשפר את זה וגם אנחנו כשחקנים צריכים לקחת יותר ולהיות יותר קילרים ורעים במספר דקות".

על היריבה אמר: "אנחנו לא רוצים להוציא אותם לדרך חדשה ומתעסקים בעצמנו קודם כל. אני חושב שאנחנו עושים עונה מצוינת וגם אם אנחנו באים בחוסרים, השחקנים שישחקו כבר שיחקו בהרכב בעבר והוכיחו שהם ראויים. כל אחד יעשה את ההכי טוב כדי לעזור ולנצח".

"תקופה טובה להפתיע אותם? אין ספק שהם נמצאים במשבר קטן. אבל זו מכבי ת"א, הם תמיד טובים. אנחנו צריכים להתרכז יותר בעצמנו כי אנחנו נמצאים בכושר מעולה ואם נשים דגש על ההגנה ונמשיך את היכולת ההתקפית, נוכל לנצח את המשחק".