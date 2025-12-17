אלופת האלופים: פאריס זכתה בגביע הבין-יבשתי

עוד גביע לארון. פאריס סן ז’רמן זכתה בתואר השישי שלה בשנה האחרונה, כשניצחה הערב (רביעי) את פלמנגו 1:2 בדו קרב מהנקודה הלבנה. המשחק עצמו לא התעלה לרמה גבוה והסתיים ב-1:1 בסיום 120 דקות. בפנדלים דמבלה וברקולה החמיצו אצל הקבוצה של אנריקה, אבל החטאות של סאול ניגז, דוס סנטוס, לאו פריירה ולואיס אראוחו קבעו שהגביע ייסע לצרפת.

המשחק התחיל בקצב גבוה עם שער של פביאן רואיז, שנפסל בדקה ה-9. משם הצרפתים השתלטו על המשחק ובדקה ה-38 קיבלו את השער הראשון מרגליו של קביצ’ה קבארחליה. הקבוצה של פליפה לואיס לא ויתרה ובמחצית השנייה קיבלה פנדל לאחר טעות של מרקיניוס, אותו ז’ורז’יניו ניצל בשביל לאזן את התוצאה.

בדקה ה-94 רגע לפני ההארכות, מרקיניוס קיבל הזדמנות לכפר על הטעות שלו, כשכדור של דמבלה מצא אותו מול שער ריק, אבל הוא לא הצליח להשתלט על זה וההזדמנות פוספסה. בהארכות דווקה הקבוצה מברזיל שלטה יותר אבל לא הגיעה להזדמנויות ובפנדלים כאמור קרסה ואיבדה את ההזדמנות לחולל סנסציה נהדרת.

מחצית ראשונה

הקהל של פאריס (IMAGO)

דקה 5: ז’ואאו נבש בזבז הזדמנות גדולה, לאחר כדור רוחב מכדור נייח ושחרר בעיטה חזקה מטווח קרוב, אבל זה הלך שמאלה והחוצה.

דקה 9: איזה טעות של הגנת פלמנגו, השוער ניסה להציל את הכדור מקרן ולהרחיק, אבל הוא לא הצליח להגיע מספיק רחוק והכדור הגיע לפביאן רואיז שבעט בנגיעה לרשת. למזלם של הברזילאים השער נפסל כי הכדור עבר את הקו.

פביאן רואיז חוגג את השער הפסול (IMAGO)

פביאן רואיז וז'ואאו נבש חוגגים (IMAGO)

דקה 17: התקפה ראשונה של זוכת הליברטדורס. ג’ורוג’יאן דה ארסקאטה פרץ באגף שמאל והעביר רוחב, חורחה קראסקאל בעט והכדור נבלם הריבאונד חזר אליו שהפעם רק השוער עצר אותו.

דקה 33: לי קנג-ין נפצע ולמרות שניסה להמשיך לשחק הוא לא הצליח והוחלף.

מאיולו מחליף את לי קנג-ין הפצוע (IMAGO)

דקה 38: שער! פאריס עלתה ל-0:1: הכדור הגיע למאיולו המחליף באגף ימין והעביר כדור רוחב גדול לקביצ’ה קבארצחליה, החלוץ הגיאורגי לא התבלבל מול שער ריק וכבש.

קביצ'ה קבארצחליה כובש (IMAGO)

קבארצחליה מסתכל על הכדור מתגלגל לרשת (IMAGO)

קביצ'ה קבארצחליה חוגג (IMAGO)

דקה 41: מצב מסוכן נוסף לפלמנגו, קרן מצד שמאל הגיעה לאריק פולגאר בפינה הימנית, אבל הוא נגח מחוץ למסגרת.

מחצית שנייה

דקה 51: ז’ואאו נבש קיבל את הכדור בקצה הרחבה, השתחרר ובעט חזק ולמרכז. רוסי קלט את הכדור.

דקה 61: שער! פלמנגו השוותה ל-1:1: מרקיניוס הכשיל שחקן יריב בתוך הרחבה, במהלך חסר אחריות של הבלם הברזילאי. ז’ורז’יניו ניגש לנקודת הפנדל וכבש.

הפנדל של ז'ורז'יניו (IMAGO)

ז'ורז'יניו רץ לחגוג (IMAGO)

דקה 71: בראדלי ברקולה פרץ מאגף שמאל והגביה, קבארצחליה יישר לנבש שבעט בנגיעה, אבל הכדור נעצר בידי המגן.

דקה 84: מצב ענק לפאריס, נונו מנדש פרץ במרכז, הכדור הגיע לברקולה שנבלם על ידי שחקן ההגנה, הריבאונד הגיע למנדש שבעט החוצה.

קביצ'ה קבארצחליה וז'ורז'יניו במאבק (IMAGO)

דקה 89: עוד הזדמנות לברזילאים, ברונו הנריקה רץ לבד מול מרקיניוס, הצליח להשתחרר לבעיטה אבל היא הלכה רחוק מחוץ למסגרת.

דקה 90+4: איזו החמצה של מרקיניוס, הבלם יכול היה להחזיר על הפנדל שגרם אבל לא הצליח. דמבלה העביר כדור רוחב מתוך הרחבה שכבר עבר את השוער אבל הברזילאי לא פגש טוב את הכדור ובעט לשמיים.

דזירה דואה נתפס, משחק אגרסיבי של פלמנגו (IMAGO)

הארכה ראשונה

דקה 105: פלמנגו שלטה בחצי הראשון של הארכה אבל לא הצליחה להגיע לאף מצב מסוכן, פאריס מנגד נראתה עייפה מאוד.

הארכה שנייה

דקה 114: הזדמנות מסוכנת ראשונה בהארכה, דמבלה קיבל כדור באגף ימין חתך למרכז ובעט חזק אבל מעל השער.

דקה 116: זוכה כדור הזהב נכנס למשחק. הפעם הוא קיבל את הכדור מנונו מנדש בתוך הרחבה ושוב בעט חזק וגבוה.

דקה 117: אלופת ליגת האלופות מנסה למנוע פנדלים. הפעם ברקולה היה זה שהשתחרר ובעט אבל הכדור פגע בדרך בשחקן הגנה ויצא לקרן.

דקה 119: המחבש של פאריס לא עוצר, נונו מנדש בעט מרחוק השוער הדף לקרן.

פנדלים

- שער! פלמנגו עלתה ל-0:1 בדו קרב הפנדלים: ניקולאס דה לא קרוז בעט חזק ולאמצע.

-שער! פאריס השוותה ל-1:1: ויטיניה לא התבלבל מהנקודה וכבש.

-זה בחוץ! סאול ניגז איבד הזדמנות להעלות את קבוצתו שוב ליתרון.

- גם זה לא נכנס! אוסמן דמבלה בעט לשמיים.

-עוד החמצה! דוס סנטוס בעט לפינה השמאלית התחתונה אבל ספנוב קרא את זה והדף את הכדור.

-סוף סוף גול! נונו מנדש כבש והעלה את פאריס ל-1:2.

-פלמנגו לא הצליחה לכבוש! הפעם לאו פריירה בעט לאמצע והשוער לא התקשה.

-עוד פספוס! ברקולה לא סיים את המשחק הזה, רוסי הדף החוצה.

-ספונוב גמר את המשחק! לואיס אראוחו נכשל להכניע את השוער שהביא את הגביע ללואיס אנריקה ושחקניו.

הרכב פאריס סן ז’רמן: מטביי ספונוב, וורן זאיר אמרי, מרקיניוס, וויליאם פאצ’ו, נונו מנדס, ז’ואאו נבש, ויטיניה, פביאן רואיז, לי קנג ין (מאיולו 34’)(ברקולה 64’), דזירה דואה (דמבלה 79’) וקביצ’ה קווארצחליה.

הרכב פלמנגו: אגוסטין רוסי, גיז’רמו וארלה, אורטיז, לאו פריירה, אלכס סנדרו, ז’ורז’יניו (ניגז 75’), אריק פולגאר (דה לה קרוז 75’), גונסאלו פלאטה, חורחה קאראסקאל (פדרו 56’), גיורגיאן דה אראסקאטה (אברטון 74’) וברונו הנריקה.