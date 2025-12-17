יום רביעי, 17.12.2025 שעה 13:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

יגיע ל-MLS? לבנדובסקי בשיחות עם שיקגו

דיווח: כוכב ברצלונה שחוזהו מסתיים בקיץ ה קרוב, פתוח למעבר לארה"ב. הוא קושר גם למיאמי, אבל כל קבוצה ב-MLS שתיכנס למו"מ תצטרך לפצות את שיקגו

|
שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)

האם רוברט לבנדובסקי בדרך לארצות הברית? בשיקגו פייר קיימו שיחות חיוביות עם חלוץ ברצלונה בנוגע למעבר אפשרי ל-MLS בקיץ הקרוב, כך לפי דיווחים באנגליה. הפולני בן ה-37, מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת פולין, מסיים את חוזהו בברצלונה בתום העונה, והמועדון משיקגו סימן אותו כמטרה מרכזית לחיזוק ההתקפה.

על פי מקורות המעורים בפרטים, לבנדובסקי פתוח למעבר לליגה האמריקאית, וסוגיית השכר לא צפויה להוות מכשול. עם זאת, החלוץ עדיין בוחן אפשרויות נוספות ועדיין לא נשללה סופית הארכת חוזהו בבארסה. על הפרק גם הצעות מהליגה הסעודית, אך מעבר ל-MLS נחשב לאופציה ממשית ורצינית.

שיקגו פייר, שהעפילה העונה לפלייאוף ה-MLS לראשונה מאז 2017, מחזיקה ביתרון משמעותי במירוץ. לבנדובסקי נכלל ב-Discovery List של המועדון, מה שמונע מכל קבוצה אחרת בליגה לנהל עמו מו״מ ללא תשלום פיצוי לשיקגו. גם אינטר מיאמי הוזכרה כמועמדת אפשרית, אך כל עוד החלוץ נמצא ברשימה של שיקגו, הקבוצה מפלורידה אינה יכולה לפנות אליו – מה שמציב את שיקגו בעמדת זינוק אידיאלית אם יבחר להמשיך את הקריירה בארה״ב.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

במיאמי אמנם התפנה מקום של שחקן ייעודי (Designated Player) לאחר פרישתו של ג’ורדי אלבה, שהגיעה בעקבות הזכייה ההיסטורית הראשונה של המועדון באליפות, אך גם שם מודעים למגבלות הרגולטוריות שמעניקות לשיקגו יתרון ברור.

בשיקגו רואים בלבנדובסקי יעד אסטרטגי כבר כחצי שנה. המועדון ניסה בעבר לצרף כוכבי על כמו ניימאר וקווין דה בריינה, והפעם בונה גם על חיבור טבעי לקהילה הפולנית הגדולה ביותר בארצות הברית, שמרכזה בעיר. גם מחוץ למגרש נרשמו סימנים מעודדים: אשתו של לבנדובסקי, אנה, ביקרה בשיקגו בחודש שעבר במהלך שהותה בארה״ב.

לבנדובסקי הצטרף לברצלונה בקיץ 2022 בחוזה לארבע שנים, ומאז רשם 109 שערים ב-164 הופעות בכל המסגרות, לצד שתי זכיות באליפות ספרד. העונה הוא עומד על שמונה שערים ב-17 משחקים, כשברצלונה מוליכה את הליגה הספרדית בפער של ארבע נקודות.

בגיל 37, אחד החלוצים הגדולים בדורו עומד בפני צומת משמעותי בקריירה. האם יבחר להמשיך באירופה, לפנות לאתגר כלכלי במזרח התיכון, או להצטרף לגל הכוכבים שעושה את דרכו ל-MLS – ובמיוחד לשיקגו? ההכרעה, כך נראה, מתקרבת.

