יגיע ל-MLS? לבנדובסקי בשיחות עם שיקגו

האם רוברט לבנדובסקי בדרך לארצות הברית? בשיקגו פייר קיימו שיחות חיוביות עם חלוץ ברצלונה בנוגע למעבר אפשרי ל-MLS בקיץ הקרוב, כך לפי דיווחים באנגליה. הפולני בן ה-37, מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת פולין, מסיים את חוזהו בברצלונה בתום העונה, והמועדון משיקגו סימן אותו כמטרה מרכזית לחיזוק ההתקפה.

על פי מקורות המעורים בפרטים, לבנדובסקי פתוח למעבר לליגה האמריקאית, וסוגיית השכר לא צפויה להוות מכשול. עם זאת, החלוץ עדיין בוחן אפשרויות נוספות ועדיין לא נשללה סופית הארכת חוזהו בבארסה. על הפרק גם הצעות מהליגה הסעודית, אך מעבר ל-MLS נחשב לאופציה ממשית ורצינית.

שיקגו פייר, שהעפילה העונה לפלייאוף ה-MLS לראשונה מאז 2017, מחזיקה ביתרון משמעותי במירוץ. לבנדובסקי נכלל ב-Discovery List של המועדון, מה שמונע מכל קבוצה אחרת בליגה לנהל עמו מו״מ ללא תשלום פיצוי לשיקגו. גם אינטר מיאמי הוזכרה כמועמדת אפשרית, אך כל עוד החלוץ נמצא ברשימה של שיקגו, הקבוצה מפלורידה אינה יכולה לפנות אליו – מה שמציב את שיקגו בעמדת זינוק אידיאלית אם יבחר להמשיך את הקריירה בארה״ב.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

במיאמי אמנם התפנה מקום של שחקן ייעודי (Designated Player) לאחר פרישתו של ג’ורדי אלבה, שהגיעה בעקבות הזכייה ההיסטורית הראשונה של המועדון באליפות, אך גם שם מודעים למגבלות הרגולטוריות שמעניקות לשיקגו יתרון ברור.

בשיקגו רואים בלבנדובסקי יעד אסטרטגי כבר כחצי שנה. המועדון ניסה בעבר לצרף כוכבי על כמו ניימאר וקווין דה בריינה, והפעם בונה גם על חיבור טבעי לקהילה הפולנית הגדולה ביותר בארצות הברית, שמרכזה בעיר. גם מחוץ למגרש נרשמו סימנים מעודדים: אשתו של לבנדובסקי, אנה, ביקרה בשיקגו בחודש שעבר במהלך שהותה בארה״ב.

לבנדובסקי הצטרף לברצלונה בקיץ 2022 בחוזה לארבע שנים, ומאז רשם 109 שערים ב-164 הופעות בכל המסגרות, לצד שתי זכיות באליפות ספרד. העונה הוא עומד על שמונה שערים ב-17 משחקים, כשברצלונה מוליכה את הליגה הספרדית בפער של ארבע נקודות.

בגיל 37, אחד החלוצים הגדולים בדורו עומד בפני צומת משמעותי בקריירה. האם יבחר להמשיך באירופה, לפנות לאתגר כלכלי במזרח התיכון, או להצטרף לגל הכוכבים שעושה את דרכו ל-MLS – ובמיוחד לשיקגו? ההכרעה, כך נראה, מתקרבת.