יום רביעי, 17.12.2025 שעה 16:03
כדורגל עולמי

סודות חדר ההלבשה של קומפני בבאיירן מינכן

בגרמניה חשפו את כללי הזהב של מאמן הבווארים: נאומו הראשון שהותיר את השחקנים מבולבלים, איך הוא מעביר ביקורת, מה קורה במשרדו והדרישה בניצחונות

|
וינסנט קומפני (IMAGO)
וינסנט קומפני (IMAGO)

וינסנט קומפני עומד על הקווים של באיירן מינכן כבר קצת יותר משנה וחצי. מאז שמונה למאמן, הספיק לזכות עם הבווארים באליפות בעונת 2024/25 האחרונה וגם בסופר קאפ הגרמני. העונה אלופת גרמניה עדיין לא הפסידה בליגה ובגרמניה חשפו את כללי הזהב והסודות מחדר ההלבשה של הבלגי.

ב’בילד’ סיפרו כי באחד ממשחקיו הראשונים נגד יריבה מהליגות הנמוכות, לפני שריקת הפתיחה, קומפני הבהיר לשחקניו ש”אין משחקי ידידות”: כל משחק הוא גמר ליגת האלופות!”. כוכבי באיירן נותרו מבולבלים, כך נטען בכלי התקשורת המקומי, אך את אותו המשחק סיימו בניצחון מוחץ 1:14.

עוד נכתב כי הבלגי מקבל את החלטותיו בחדרו בקומה הראשונה של משרדי באיירן. שם, קומפני מנהל שיחות אישיות והשחקנים חייבים לעבור ליד אותו חדר בדרכם לארוחת בוקר או לחדר הכושר. המאמן יכול לזמן במהירות שחקן לשיחה, משום שחוק נוסף אצלו הוא שאף שחקן לעולם לא סופג ביקורת אישית מול הקבוצה.

שחקני באיירן מינכן (IMAGO)שחקני באיירן מינכן (IMAGO)

אמונה נוספת של קומפני לפי ה’בילד’: לא צריכים להסתפק בניצחון. המאמן דורש ניצחונות חד משמעיים. גם אחרי יתרון 0:3 או 0:4, חשוב להוסיף עוד שערים. לפי המאמן, ניצחונות גדולים הם “חשובים לפסיכולוגיה” וגם קבוצות אחרות שמות לב אליהם.

בגרמניה סיכמו: “קבוצתו צריכה להופיע כמו הוריקן, זה מה שדורש קומפני, שלעתים קרובות נושא את נאומי הקבוצה שלו באנגלית. כיום, אף שחקן באיירן מינכן כבר לא נותן מבט מוזר כשהמאמן נושא את נאומיו - בין אם זה נגד קבוצה מהליגות הנמוכות או מול פאריס סן ז’רמן”.

