סבתו של וומבניאמה הלכה לעולמה לפני הגמר

בתום משחק גמר גביע ה-NBA שהתרחש במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי), בו סן אנטוניו הפסידה 124:113 לניו יורק ניקס, סנטר וכוכב הספרס, ויקטור וומבניאמה התראיין ושיתף עם דמעות בעיניים על כך שלפני המשחק סבתו הלכה לעולמה בצרפת.

האולסטאר הצרפתי חזר מפציעה במשחק שעבר, בו קבוצתו ניצחה בשלב חצי הגמר את האלופה המכהנת, אוקלהומה סיטי. במהלך הלילה בשלב הגמר הוא פתח על הספסל ושיחק 25 דקות, בהן קלע 18 נקודות, לקח 6 ריבאונדים והוסיף אסיסט ושתי חסימות.

לאחר המשחק, ויקטור וומבניאמה נשאל כיצד הספרס יתחזקו מההפסד והוא ענה: “אני מניח שזה האימון הטוב ביותר למשחקים החשובים באמת, כי הפוקוס שלנו כבר עכשיו הוא על הפלייאוף. הפלייאוף זה הרגע הכי גדול וחשוב בשנה. אז אני מניח שטוב שהייתה לנו את החוויה הזו היום בשביל הניסיון”.

ויקטור וומבניאמה עם הכדור (IMAGO)

בהמשך שאלו את הסנטר הצרפתי של סן אנטוניו שאלה בצרפתית והוא שיתף עם דמעות בעיניים: “סליחה, איבדתי את סבתא שלי היום. אענה על עוד שאלה אחת וזהו”.