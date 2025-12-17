בגיל 39: סוארס יחתום לעונה נוספת במיאמי

לואיס סוארס בדרך לעונה נוספת באינטר מיאמי. על פי גורמים המעורים בפרטים, אלופת ה-MLS נמצאת בשלבים מתקדמים של סגירת עסקה שתשאיר את החלוץ האורוגוואי בקבוצה גם בעונת 2026. סוארס שיחגוג בינואר הקרוב 39, צפוי לחתום על חוזה לעונה נוספת ולחזור לסגל גם בשנה הבאה.

אינטר מיאמי מגיעה להחלטה הזו זמן קצר לאחר הזכייה באליפות מוקדם יותר החודש למרות שמשחק הגמר של הפלייאוף סוארס נותר על הספסל ולא שותף. הבעלים חורחה מאס אישר לאחר הזכייה כי קיימת אפשרות ממשית להמשך דרכו של החלוץ בקבוצה - וכעת נראה שהאפשרות הזו עומדת להתממש.

למרות הירידה במעמדו בשלבי הפלייאוף, סוארס סיכם עונה אישית לא רעה בכלל: 17 שערים ו-17 בישולים ב-50 הופעות בכל המסגרות, בסך הכול 4,046 דקות. עם זאת, במהלך הפלייאוף איבד את מקומו בהרכב, בין היתר בעקבות השעיה במשחק השלישי של הסיבוב הראשון מול נאשוויל, ולאחר שחזר נותר מחוץ ל-11 בשלושת המשחקים הבאים כשחאבייר מסצ’ראנו תיפקד את ליאו מסי כחלוץ מזויף.

לואיס סוארס (IMAGO)

כבר בתחילת דצמבר דווח כי באינטר מיאמי שוקלים להשאיר את סוארס לעונה נוספת, בעיקר בתפקיד משני מהספסל, וכעת נראה שהמהלך יוצא לפועל. החלוץ הצטרף למיאמי לקראת עונת 2025, ואיחד מחדש את “החבורה מברצלונה” עם ליאו מסי, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס. מאז, בוסקטס ואלבה פרשו, בעוד מסי וסוארס ממשיכים לשתף פעולה גם בשלהי הקריירה.

סוארס החל את דרכו המקצוענית ב-2005 בנאסיונל, לפני שעבר לאירופה ושיחק בכרונינגן ובאייאקס. הפריצה הגדולה הגיעה בליברפול, ולאחר עונת שיא היסטורית ב־2013/14 עבר לברצלונה, שם הפך לאחד החלוצים הגדולים בתולדות המועדון. במדי הבלאוגרנה זכה בארבע אליפויות ספרד ובליגת האלופות, ורשם 195 שערים ו-113 בישולים ב-283 הופעות.

לאחר מכן הוסיף אליפות ספרד נוספת עם אתלטיקו מדריד, חזר לנאסיונל וזכה גם שם בתואר, ובהמשך שיחק בגרמיו, שם נבחר לשחקן העונה ב-2023. כעת, בגיל כמעט 39, סוארס ממשיך להאריך את הקריירה ומוכן לפרק נוסף במדי אינטר מיאמי.