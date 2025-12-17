יום רביעי, 17.12.2025 שעה 15:18
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

בגיל 39: סוארס יחתום לעונה נוספת במיאמי

דיווח: למרות שהפך לשחקן ספסל בפלייאוף וכלל לא שותף במשחק האליפות, החלוץ הוותיק  ימשיך לשחק עם ליאו מסי. העונה היו לו 17 שערים ו-17 בישולים

|
לואיס סוארס וליאו מסי (אינסטגרם)
לואיס סוארס וליאו מסי (אינסטגרם)

לואיס סוארס בדרך לעונה נוספת באינטר מיאמי. על פי גורמים המעורים בפרטים, אלופת ה-MLS נמצאת בשלבים מתקדמים של סגירת עסקה שתשאיר את החלוץ האורוגוואי בקבוצה גם בעונת 2026. סוארס שיחגוג בינואר הקרוב 39, צפוי לחתום על חוזה לעונה נוספת ולחזור לסגל גם בשנה הבאה.

אינטר מיאמי מגיעה להחלטה הזו זמן קצר לאחר הזכייה באליפות מוקדם יותר החודש למרות שמשחק הגמר של הפלייאוף סוארס נותר על הספסל ולא שותף. הבעלים חורחה מאס אישר לאחר הזכייה כי קיימת אפשרות ממשית להמשך דרכו של החלוץ בקבוצה - וכעת נראה שהאפשרות הזו עומדת להתממש.

למרות הירידה במעמדו בשלבי הפלייאוף, סוארס סיכם עונה אישית לא רעה בכלל: 17 שערים ו-17 בישולים ב-50 הופעות בכל המסגרות, בסך הכול 4,046 דקות. עם זאת, במהלך הפלייאוף איבד את מקומו בהרכב, בין היתר בעקבות השעיה במשחק השלישי של הסיבוב הראשון מול נאשוויל, ולאחר שחזר נותר מחוץ ל-11 בשלושת המשחקים הבאים כשחאבייר מסצ’ראנו תיפקד את ליאו מסי כחלוץ מזויף.

לואיס סוארס (IMAGO)לואיס סוארס (IMAGO)

כבר בתחילת דצמבר דווח כי באינטר מיאמי שוקלים להשאיר את סוארס לעונה נוספת, בעיקר בתפקיד משני מהספסל, וכעת נראה שהמהלך יוצא לפועל. החלוץ הצטרף למיאמי לקראת עונת 2025, ואיחד מחדש את “החבורה מברצלונה” עם ליאו מסי, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס. מאז, בוסקטס ואלבה פרשו, בעוד מסי וסוארס ממשיכים לשתף פעולה גם בשלהי הקריירה.

סוארס החל את דרכו המקצוענית ב-2005 בנאסיונל, לפני שעבר לאירופה ושיחק בכרונינגן ובאייאקס. הפריצה הגדולה הגיעה בליברפול, ולאחר עונת שיא היסטורית ב־2013/14 עבר לברצלונה, שם הפך לאחד החלוצים הגדולים בתולדות המועדון. במדי הבלאוגרנה זכה בארבע אליפויות ספרד ובליגת האלופות, ורשם 195 שערים ו-113 בישולים ב-283 הופעות.

לאחר מכן הוסיף אליפות ספרד נוספת עם אתלטיקו מדריד, חזר לנאסיונל וזכה גם שם בתואר, ובהמשך שיחק בגרמיו, שם נבחר לשחקן העונה ב-2023. כעת, בגיל כמעט 39, סוארס ממשיך להאריך את הקריירה ומוכן לפרק נוסף במדי אינטר מיאמי.

