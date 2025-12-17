העסקה הושלמה: תאי בריבו חתם בדי.סי יונייטד

עסקת המעבר של תאי בריבו לדי.סי יונייטד נחתמה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי): הוא חתם על חוזה ל-4.5 שנים באמצעות גלעד קצב ושלומי בן עזרא, ויהיה אחד משלושת השחקנים שאין עליהם מגבלת שכר.

החלוץ שמגיע מפילדלפיה לבירת ארה"ב יקבל 2.6 מיליון דולר לעונה ברוטו ועוד בונוסים. סכום ההעברה עומד על 4.4 מיליון דולר, כאשר עם בונוסים אותו סכום יכול להגיע ל-5 מיליון דולר.

חלוץ נבחרת ישראל כבש 19 שערים בקצת יותר מ-2,300 דקות בכל המסגרות במדי פילדלפיה יוניון בעונה שעברה. עם בריבו כמלך השערים שלה, פילדלפיה זכתה במגן האוהדים של עונת 2025 (המאזן הטוב ביותר בליגה הסדירה) תחת המאמן הראשי בראדלי קרנל, בעונתו הראשונה במועדון.

תאי בריבו (רויטרס)

לאחר ההדחה מהפלייאוף בחצי גמר המזרח, הקבוצה החתימה את החלוץ בן ה-20 יחזקאל אלדוה בעסקת שיא למועדון, בשווי של כ-4.5 מיליון דולר.

די.סי יונייטד מנגד, סיימה את העונה שעברה שלה במקום האחרון בקונפרנס המזרחי של ה-MLS עם 26 נקודות, במאזן של 5 ניצחונות, 11 תוצאות תיקו ו-18 הפסדים. הקבוצה אליה יגיע בריבו נמצאת בעיצומו של תהליך בנייה מחדש.