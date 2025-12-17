כוכבים, שערוריות וסלאח: אליפות אפריקה בפתח

ביום ראשון תצא לדרך במרוקו המהדורה החדשה של אליפות אפריקה. יהיו שם מדים צבעוניים, כינויים מגניבים ולא מעט כוכבים גדולים, אבל באופן כללי מדובר בטורניר מנופח שלא מספק כדורגל איכותי במיוחד. בניגוד לאליפות אירופה, הוא מתקיים פעם בשנתיים ונערך באמצע העונה האירופית. השחקנים המובילים של הקבוצות האירופיות נוטשות אותן לטובתו, ואלה ששורדים עד הסוף נעדרים במשך חודש תמים.

עד 2017 הייתה אליפות אפריקה קומפקטית והגיונית, עם 16 נבחרות שחולקו ל-4 בתים. כעת, בפעם הרביעית ברציפות, יהיו שם 24 נבחרות אשר חלקן נחותות למדי. כמו באליפות אירופה, הדבר לא רק פוגע באיכות, אלא גם בתחרותיות, כי יש 6 בתים, ו-4 הנבחרות שמסיימות במקום השלישי ממשיכות גם הן לשמינית הגמר. כלומר, במשך שבועיים משחקים רק כדי לנפות את 8 הנציגות החלשות ביותר, ולא כדאי לצפות לאקשן ליד השערים. ממוצע הכיבושים בטורניר לפני שנתיים עמד על 2.29 למשחק בלבד, ואפילו זה שיפור בהשוואה לשתי המהדורות הקודמות בהן הוא היה נמוך משני שערים למשחק.

כמובן, יש גם שערוריות וסיפורים הזויים, בין היתר בשל ניהול שערורייתי. האליפות הקודמות בתחילת 2024 סיפקה את אחד התסריטים המוזרים בהיסטוריה כאשר המאמן המצטיין כלל לא היה מאמן בתחילת הטורניר. המארחת חוף השנהב התבזתה בשלב הבתים בהדרכת ז'אן-לואי גאסה, סיימה אותו עם 3 נקודות בלבד, והצרפתי פוטר בתום תבוסה 4:0 לגינאה המשוונית. בטורניר עם תקנות נורמליות, נבחרת כזו הייתה מודחת, אך התוצאות בבתים הנוספים פעלו לטובתה, ואיכשהו הפילים המשיכו לשמינית הגמר מהמקום השלישי. הם עברו את סנגל בפנדלים, ניצחו ב-3 המשחקים האחרונים והניפו את הגביע. אמרסון פאה, שהיה עוזרו של גאסה, זכה לקידום תוך כדי תנועה והוכיח את עצמו מעל ומעבר. מבחינת חובבי הכדורגל הנייטרלים הדרמה הייתה משובחת, אך מצד שני מדובר בזוכה שהציגה כדורגל בינוני מינוס וכבשה 8 שערים בלבד ב-7 משחקים.

ז'אן לואי גאסה (IMAGO)

האם ילכו מדליות הזהב למארחת בפעם השנייה ברציפות? במרוקו מקווים כי התשובה חיובית, כסוג של פיצוי על הפיאסקו בטורניר הקודם. מרוקו היא הנבחרת האפריקנית הראשונה בהיסטוריה שהעפילה לחצי גמר גביע העולם, והחגיגה הזו ב-2022 הפכה אותה לפייבוריטית באליפות אפריקה ב-2024. אלא שהיא נכנעה לדרום אפריקה כבר בשמינית הגמר, והייתה זו סנסציה מרעישה. המאמן וואליד רגראגי עדיין בתפקיד, והוא זימן סגל עם שחקנים מנוסים בכל המערכים.

בונו אמור להיות השוער הטוב בטורניר, גם אם משחק בשנתיים האחרונות בליגה הסעודית. אשרף חכימי מסיים שנה אישית מזהירה כמגן הימני של פאריס סן ז'רמן שזכתה בליגת האלופות, ועונד את סרט הקפטן במדי הנבחרת. איסמעל סייבארי סיפק שנה נהדרת במרכז המגרש של פס.וו איינדהובן, ואמור להיות המנהיג בנבחרת לצד סופיאן אמרבאט. יוסוף אן-נסירי ואיוב אל-כעבי הם חלוצים מרכזיים אימתניים שצפויים לקבל אספקת כדורים מברהים דיאס, כוכבה הספרדי של ריאל מדריד שהעדיף לפני שנתיים לייצג את מולדת אביו.

על הנייר, זו הנבחרת הטובה ביותר, והיא אמורה לצלוח את שלב הבתים ללא התקלות של חוף השנהב מלפני שנתיים. במשחק הפתיחה היא פוגשת את קומורוס, ואחריה תתמודד בבית 1 עם מאלי השאפתנית ועם זמביה נטולת אברהם גרנט. מוזס סיצ'ונה, בלם קלן לשעבר שהשתתף ב-3 אליפויות אפריקה כשחקן, הוא המאמן החדש של הזמבים.

נבחרת מרוקו (IMAGO)

לפי סוכנויות ההימורים, מצרים היא הפייבוריטית מספר 2 לזכייה, והיא תמשוך תשומת לב מיוחדת בגלל מוחמד סלאח. יהיה לנבחרת קשה להתעלם מהכותרות שליוו את סלאח באנגליה בשבוע האחרון, אחרי הראיון השערורייתי בו סיפר עלה סכסוך עם מאמן ליברפול ארנה סלוט ורמז על הכוונה לעזוב את אנפילד. האם ההדורים עם סלוט יושרו בתום שיחה שהתרחשה לפני נסיעתו לאליפות אפריקה? אין לדעת בוודאות, וייתכן כי עתידו המקצועי יוכרע במהלך הטורניר.

לפיכך, הסופרסטאר בן ה-33 לא בהכרח יהיה מרוכז על הדשא, אך הוא ישתדל לעשות את המקסימום כדי לתקן את הרזומה. מצרים היא שיאנית הזכיות באליפות אפריקה עם 7 הנפות, אך האחרונה הייתה אי שם ב-2010, לפני עידן סלאח. מלך השערים של מצרים חוסאם חסן זכה 3 פעמים באליפות אפריקה ומוגדר לדעת לא מעטים לגדול שחקני הנבחרת בכל הזמנים, גם אם סלאח הוא גדול הכדורגלנים המצרים. סלאח מפגר אחריו ב-6 כיבושים בשלב זה, ואם יתעלה בטורניר הוא יוכל לעקוף את האגדה כבר במהלכו. למעשה, אם יהיה לו מזל הוא יעשה זאת עוד במסגרת בית 2, בו יתמודדו המצרים מול זימבבווה, דרום אפריקה ואנגולה.

נבחרת נוספת שמשתוקקת להחזיר לעצמה את הכתר אחרי בצורת ארוכה היא ניגריה שזכתה לאחרונה ב-2013. אחרי הכישלון המביש במוקדמות המונדיאל, זו ההזדמנות האחרונה של המאמן הלא פופולרי אריק של, אשר אינו ניגרי כלל – הוא נולד בחוף השנהב וייצג את נבחרת מאלי כשחקן. בטורניר הקודם הוא הצעיד את מאלי לרבע הגמר, וזה שכנע את ההתאחדות הניגרית לתת לו את המושכות השנה בצעד שנוי במחלוקת, והמטרה היא לחוש חוויה מתקנת אחרי ההפסד הדרמטי בגמר לחוף השנהב באליפות הקודמת לפני שנתיים.

ויקטור אוסימן (IMAGO)

ויקטור אוסימן, שמשחק בצל נסיבות תמוהות מאוד בגלאטסראיי וראה את נאפולי זוכה באליפות בלעדיו, הוא הסקורר והכוכב המוביל בכל קנה מידה. אלא שהוא פישל בגמר לפני שנתיים כאשר היה בשיא כוחו בליגה האיטלקית, וגם עבורו זו הזדמנות לתקן. בבית 3 תפגוש ניגריה את טוניסיה החזקה שדווקא תשחק כהרגלה במונדיאל, אבל שתיהן אמורות לטייל לשמינית הגמר מול טנזניה ואוגנדה.

מועמדת בכירה נוספת היא סנגל שמציגה סגל משובח ובראשו סאדיו מאנה, שיחזור לאור הזרקורים אחרי שעבר לליגה הסעודית. גם השוער אדואר מנדי והבלם קאילדו קוליבאלי, כוכבי צ'לסי ונאפולי לשעבר, עושים כסף טוב בסעודיה, אך עדיין עשויים להיות במיטבם. לסנגלים עומק מרשים בכל החוליות, והם העפילו למונדיאל, אך יש סימני שאלה לגבי המאמן חסר הנסיון פאפ תיאו, שהחליף לפני שנה את אליו סיסה האגדי.

במוקדמות גביע העולם היא הקדימה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בקרב צמוד, ובאופן אירוני הוגרלה מולה גם בבית 4 באליפות אפריקה. הקונגולזים, שעדיין יכולים להגיע למונדיאל דרך הפלייאוף הביניבשתי, רואים את עצמם כסוס השחור של הטורניר. מול בנין ובוטסואנה הם לא אמורים להיתקל בבעיות מיוחדות בשלב הבתים.

שחקני נבחרת סנגל (IMAGO)

גם אלג'יריה, שזכתה ב-2019 בניצוחו של ריאד מחרז, היא אחת הפייבוריטיות. אקס לסטר ומנצ'סטר סיטי עדיין שם עם סרט הקפטן בגיל 34, למרות שגם הוא משחק בליגה הסעודית. יש לאלג'יראים גם דור צעיר הרבה יותר, עם מוחמד אמורה מוולפסבורג ואניס חאג' מוסא מפיינורד – שני שחקנים מלהיבים שנמצאים במסלול נסיקה. השם המרגש הוא שוער המשנה לוקא זידאן, בנו של זיזו שהחליט השנה לייצג את מולדת סביו. את החבורה הזו מוביל ולדימיר פטקוביץ', מאמן בוסני ותיק מאוד שיודע המון על כדורגל נבחרות בזכות קדנציה ארוכה על ספסל נבחרת שווייץ אותה הדריך בשתי אליפויות אירופה ובגביע העולם. על הנייר, יש לאלג'יראים סיכוי סביר להצליח, והם ישייטו לשמינית הגמר מבית 5 שכולל את בורקינה פאסו, גינאה המשוונית וסודאן.

את השערורייה הגדולה ביותר לפני הטורניר סיפקה קמרון בשל התנהלות בזויה של נשיא ההתאחדות סמואל אטו. 3 שבועות לפני הטורניר, החליט חלוץ העבר המיתולוגי לפטר את המאמן הבלגי מארק בריס, בעיקר כדי למנות מישהו שיסכים לאשר את הסגל לפי הוראותיו – האיש שנבחר למשימה הוא דויד פאגו האלמוני. המטרה המרכזית הייתה להדיח את החלוץ הוותיק וינסאן אבובאקאר, שמפגר אחרי אטו ב-11 שערים בדירוג הכובשים בכל הזמנים ומאיים לפיכך על תוארו כמלך הכיבושים של הנבחרת. גם השוער אנדרה אוננה, המסוכסך עם אטו, נופה. אלא שבריס מונה על ידי משרד הספורט, טען שלא קיבל הודעה על הפסקת עבודתו ממעסיקיו, המשיך בהכנות לטורניר כרגיל ופרסם סגל משלו. כלומר, באופן אבסורדי, ימים ספורים לפני שריקת הפתיחה של הטורניר יש לקמרונים שני מאמנים שונים ושני סגלים שונים, והבלגן חוגג. יש להניח שהסוגיה הזו תיפתר איכשהו, אך האריות הבלתי ניתנים להכנעה יהיו קלים יותר להכנעה בנסיבות אומללות אלה.

סמואל אטו (IMAGO)

קמרון שובצה בבית 6 מול חוף השנהב, שמגיעה במטרה להגן על הכתר, גם אם זה לא יהיה טריוויאלי כלל. פאה ממשיך להיות המאמן, כמובן, בתקווה לא להיות מפוטר בעצמו באמצע הטורניר, והסגל העמוק כולל את הקפטן פרנק קסייה שנעלם בליגה הסעודית, ווילפריד זאהה שמשחק בימים אלה בשארלוט עם ליאל עבדה, סבסטיאן האלר שחזר לאוטרכט, וכוכב מנצ'סטר יונייטד אמאד דיאלו. יש גם שני כוכבים צעירים נהדרים שפורצים העונה בבונדסליגה – יאן דיומאנדה מלייפציג ובאזומאנה טורה מהופנהיים, וכדאי מאוד לשים אליהם לב. הם עשויים להפוך בעתיד הקרוב לכוכבים בקנה מידה עולמי.

באופן כללי, בית 6 צמוד יותר מאחרים בזכות נוכחותה של גאבון עם פייר אמריק אובמיאנג, אך אם הכל ילך כשורה ימשיכו 3 הנבחרות החזקות לשמינית הגמר, בעוד מוזמביק תודח. זה החיסרון הבולט בשיטת 24 הנבחרות, ואליפות אפריקה סובלת מעומס משחקים לא אטרקטיביים במיוחד, אבל יש לקוות כי הפעם ממוצע השערים בכל זאת יהיה קצת יותר גבוה, ואולי נראה דרמה אמיתית בשלבי ההכרעה.