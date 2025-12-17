מכוניות ועוד: מה שחקני הניקס יעשו עם הכסף?

אחרי המתנה של 52 שנה לתואר, בניו יורק ניקס יכולים לחגוג. אמנם לא מדובר באליפות, אבל לראשונה מאז 1973 יש תואר לקבוצה מהתפוח הגדול, שזכתה הבוקר (רביעי) בגביע ה-NBA עם ניצחון 113:124 על סן אנטוניו בגמר בלאס וגאס. אבל מעבר לניצחון ולתואר, מדובר גם בהרבה כסף עבור חלק מהשחקנים בניקס.

כל שחקן ניו יורק עם חוזה סטנדרטי יצא מהגמר עם מענק של 530,933 דולר - סכום שכולל בונוס של 318,560 דולר על הזכייה עצמה, אחרי שכבר הובטחו 212 אלף דולר רק על ההגעה לגמר. גם אנשי הצוות והמאמן נהנו ממענק דומה.

עבור כוכבי על כמו קארל אנתוני טאונס וג’יילן ברונסון, שמרוויחים סכומי עתק, פרס הזכייה לא משמעותי במיוחד, אבל עבור אחרים – כן. ג’ורדן קלרקסון אמר: “אני הולך לשלם שכר דירה. שייקחו את כל הסכום”. טיילר קולק שנתן את משחק חייו עם 14 נקודות ומרוויח 2.2 מיליון דולר, סיפר: “זה בהחלט סכום גדול. בחג המולד שעבר קניתי לאמא שלי רכב עם הכסף שקיבלנו. השנה - אקנה רכב לאבא”.

שחקני ניו יורק עם הגביע (רויטרס)

ג’וש הארט שאיבד בחודש שעבר שעונים ותכשיטים בשווי כ-185 אלף דולר בפריצה לחדר המלון שלו בסוהו, כבר סימן מטרה ברורה: “אקנה שעון. איבדתי שלושה, אז צריך להתחיל להחליף. אנחנו בלאס וגאס - אם אשים את זה על יד בבלקג’ק, אולי אצליח להכפיל ולקנות עוד”.

טאונס חשב בכיוון אחר לגמרי: “בכנות, כנראה שאתן את זה לרפובליקה הדומיניקנית. יש שם ארגונים שעוזרים לילדים. אדע שהכסף הולך למקום טוב”.

טיילר קולק (רויטרס)

ג’יילן ברונסון נבחר ל-MVP של הגביע ומאמנו מייק בראון אמר: “כשמתחילים לדבר על מועמדים ל-MVP, השם שלו צריך להיות הראשון. הדבר הכי חיובי מהזכייה ההיא שנוכל לתלות באנר במדיסון סקוור גארדן – האולם הכי אייקוני בליגה". טאונס אמר: “זה נראה טוב שכתוב ‘אלופים’ על החולצה, לא?”.