יום רביעי, 17.12.2025 שעה 16:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2497-264122דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2537-255722טורונטו ראפטורס
52%2486-252421מיאמי היט
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
81%2445-265621דנבר נאגטס
74%2108-231619יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
43%2635-254221יוטה ג'אז
41%2544-249822ממפיס גריזליס
39%2659-258023דאלאס מאבריקס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
18%2540-241022לוס אנג'לס קליפרס

מכוניות ועוד: מה שחקני הניקס יעשו עם הכסף?

הגביע סידר 530,933$ לכל אחד, הארט יחדש את אוסף השעונים שנגנבו, קולק ירכוש רכב לאביו וקלרקסון ישלם שכר דירה. טאונס: "נראה טוב שכתוב 'אלופים'"

|
שחקני ניו יורק (רויטרס)
שחקני ניו יורק (רויטרס)

אחרי המתנה של 52 שנה לתואר, בניו יורק ניקס יכולים לחגוג. אמנם לא מדובר באליפות, אבל לראשונה מאז 1973 יש תואר לקבוצה מהתפוח הגדול, שזכתה הבוקר (רביעי) בגביע ה-NBA עם ניצחון 113:124 על סן אנטוניו בגמר בלאס וגאס. אבל מעבר לניצחון ולתואר, מדובר גם בהרבה כסף עבור חלק מהשחקנים בניקס.

כל שחקן ניו יורק עם חוזה סטנדרטי יצא מהגמר עם מענק של 530,933 דולר - סכום שכולל בונוס של 318,560 דולר על הזכייה עצמה, אחרי שכבר הובטחו 212 אלף דולר רק על ההגעה לגמר. גם אנשי הצוות והמאמן נהנו ממענק דומה.

עבור כוכבי על כמו קארל אנתוני טאונס וג’יילן ברונסון, שמרוויחים סכומי עתק, פרס הזכייה לא משמעותי במיוחד, אבל עבור אחרים – כן. ג’ורדן קלרקסון אמר: “אני הולך לשלם שכר דירה. שייקחו את כל הסכום”. טיילר קולק שנתן את משחק חייו עם 14 נקודות ומרוויח 2.2 מיליון דולר, סיפר: “זה בהחלט סכום גדול. בחג המולד שעבר קניתי לאמא שלי רכב עם הכסף שקיבלנו. השנה - אקנה רכב לאבא”.

שחקני ניו יורק עם הגביע (רויטרס)

ג’וש הארט שאיבד בחודש שעבר שעונים ותכשיטים בשווי כ-185 אלף דולר בפריצה לחדר המלון שלו בסוהו, כבר סימן מטרה ברורה: “אקנה שעון. איבדתי שלושה, אז צריך להתחיל להחליף. אנחנו בלאס וגאס - אם אשים את זה על יד בבלקג’ק, אולי אצליח להכפיל ולקנות עוד”.

טאונס חשב בכיוון אחר לגמרי: “בכנות, כנראה שאתן את זה לרפובליקה הדומיניקנית. יש שם ארגונים שעוזרים לילדים. אדע שהכסף הולך למקום טוב”.

טיילר קולק (רויטרס)

ג’יילן ברונסון נבחר ל-MVP של הגביע ומאמנו מייק בראון אמר: “כשמתחילים לדבר על מועמדים ל-MVP, השם שלו צריך להיות הראשון. הדבר הכי חיובי מהזכייה ההיא שנוכל לתלות באנר במדיסון סקוור גארדן – האולם הכי אייקוני בליגה". טאונס אמר: “זה נראה טוב שכתוב ‘אלופים’ על החולצה, לא?”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
