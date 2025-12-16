יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:43
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

צ'לסי בחצי גמר גביע הליגה עם 1:3 על קראדיף

הבלוז התקשו נגד הקבוצה מהליגה השלישית, כשעד הדקה ה-82 התוצאה הייתה 1:1. גרנאצ'ו הכריע עם צמד נהדר, פדרו נטו הוסיף. טורנבול איזן זמנית מנגד

|
שחקני צ'לסי מברכים את אלחנדו גרנאצ'ו (IMAGO)
שחקני צ'לסי מברכים את אלחנדו גרנאצ'ו (IMAGO)

שלב רבע גמר גביע הליגה האנגלית נפתח היום (שלישי) כאשר קראדיף סיטי מהליגה השלישית באנגליה אירחה את צ’לסי. בסיום, הבלוז ניצחו 1:3 ועלו לשלב חצי הגמר.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, אלחנדרו גרנאצ’ו כבש את השער הראשון במשחק בדקה ה-57. בדקה ה-75 נרשמה הפתעה גדולה כשהמארחת חזרה ל-1:1 משער של דייויד טורנבול, והכניסה את הכחולים ללחץ.

שבע דקות חלפו מהשוויון ופדרו נטו הרגיע את הרוחות כשהחזיר את היתרון לצ’לסי. בתוספת הזמן, גנראצ’ו השלים צמד, העלה את הבלוז ל-1:3 וקבע את תוצאת המשחק.

מחר ייערכו שני משחקים נוספים, כשמנצ’סטר סיטי תארח את ברנטפורד וניוקאסל תארח את פולהאם. המשחק האחרון בשלב זה יהיה בין ארסנל לקריסטל פאלאס, בעוד שבוע.

