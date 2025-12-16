עד נאן: פאו רשמה 77:81 יוקרתי על פנרבחצ'ה

מלבד מכבי והפועל תל אביב שהשיגו ניצחונות מול דובאי והכוכב האדום בלגרד (בהתאמה), עוד ארבעה משחקים התקיימו אמש (שלישי) במסגרת המחזור ה-16 ביורוליג.

פנרבחצ’ה – פנאתינייקוס 81:77

הקרב בין שתי הענקיות האירופיות הוכרע לטובת היוונים עם ניצחון יוקרתי ודרמה בסיום, כשפנר הצליחה לצמק את ההפרש, אך האורחת עם הרבה אופי ידעה לצאת עם הניצחון. פאו עלתה למאזן 6:10 ואילו המארחת בהדרכתו של שאראס, עם משחק חסר, ניצחה 9 פעמים וספגה הערב את הפסדה השישי מפתיחת העונה. קנדריק נאן הצטיין אצל הירוקים עם 25 נקודות, צ’די אוסמן הוסיף 11 נקודות. אגב, המארחת נעצרה אחרי 12 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, היוונים שבו לנצח באירופה אחרי הפסד למילאנו.

פאריס – ברצלונה 85:69

פערי האיכות בין שתי הקבוצות הורגשו על הפרקט מהרבע הראשון, שהסתיים ביתרון של ברצלונה 13:30. גם ברבע השני ברצלונה שלטה וירדה להפסקה ביתרון 29:52. המגמה נמשכה גם ברבע השלישי (52:68 בסיום הרבע). ברבע הרביעי פאריס התקרבה קצת, אבל לאורך כל הרבע ברצלונה שמרה על יתרון דו ספרתי, ניצחה 69:85 ושמרה על מקום בצמרת הטבלה. קליבורן הצטיין בברצלונה עם 34 נקודות.

אולימפיאקוס – ולנסיה 99:92

הכתומים מספרד נמצאים בעונת שיא, לפחות כרגע, ושמרו על מקומם בצמרת הגבוהה של היורוליג עם מאזן מרשים ביותר של 11 ניצחונות מול 5 הפסדים, כשביום חמישי יתמודדו בהיכל פיס ארנה שבירושלים מול מכבי המשתפרת של עודד קטש, שגם ניצחה הערב. 24 נקודות ו-8 כדורים חוזרים של סשה וזנקוב לא הספיקו למארחת, ניית’ן רוברס הבריק אצל המנצחת עם 21 נקודות.

אולימפיה מילאנו – ריאל מדריד 82:89

אחרי 8 ניצחונות רצופים בכל המסגרות הבלאנקוס (ירדו למאזן 7:9) נעצרו עם הפסד באיטליה מול המקומיים, שחיברו ניצחון יורוליג שני ברציפות ותשיעי בסך הכל, מול שבעה הפסדים. מרקו גודוריץ’ (22 נקודות) ומיודעינו זאק לידיי (14) הובילו את המארחת לניצחון היוקרתי. פקונדו קמפאצו הצטיין אצל הספרדים עם 25 נקודות, אך זה לא עזר להם הערב באיטליה.