יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
38%1476-142916מכבי ת"א15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1261-117215באיירן מינכן18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

עד נאן: פאו רשמה 77:81 יוקרתי על פנרבחצ'ה

ניצחון יקר לירוקים שעצרו רצף של 12 ניצחונות אצל שאראס. ולנסיה דוהרת, בחמישי היא פוגשת את מכבי. ריאל הפסידה למילאנו, ברצלונה הביסה את פאריס

|
קנדריק נאן (IMAGO)
קנדריק נאן (IMAGO)

מלבד מכבי והפועל תל אביב שהשיגו ניצחונות מול דובאי והכוכב האדום בלגרד (בהתאמה), עוד ארבעה משחקים התקיימו אמש (שלישי) במסגרת המחזור ה-16 ביורוליג.

פנרבחצ’ה – פנאתינייקוס 81:77

הקרב בין שתי הענקיות האירופיות הוכרע לטובת היוונים עם ניצחון יוקרתי ודרמה בסיום, כשפנר הצליחה לצמק את ההפרש, אך האורחת עם הרבה אופי ידעה לצאת עם הניצחון. פאו עלתה למאזן 6:10 ואילו המארחת בהדרכתו של שאראס, עם משחק חסר, ניצחה 9 פעמים וספגה הערב את הפסדה השישי מפתיחת העונה. קנדריק נאן הצטיין אצל הירוקים עם 25 נקודות, צ’די אוסמן הוסיף 11 נקודות. אגב, המארחת נעצרה אחרי 12 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, היוונים שבו לנצח באירופה אחרי הפסד למילאנו.

פאריס – ברצלונה 85:69

פערי האיכות בין שתי הקבוצות הורגשו על הפרקט מהרבע הראשון, שהסתיים ביתרון של ברצלונה 13:30. גם ברבע השני ברצלונה שלטה וירדה להפסקה ביתרון 29:52. המגמה נמשכה גם ברבע השלישי (52:68 בסיום הרבע). ברבע הרביעי פאריס התקרבה קצת, אבל לאורך כל הרבע ברצלונה שמרה על יתרון דו ספרתי, ניצחה 69:85 ושמרה על מקום בצמרת הטבלה. קליבורן הצטיין בברצלונה עם 34 נקודות. 

אולימפיאקוס – ולנסיה 99:92

הכתומים מספרד נמצאים בעונת שיא, לפחות כרגע, ושמרו על מקומם בצמרת הגבוהה של היורוליג עם מאזן מרשים ביותר של 11 ניצחונות מול 5 הפסדים, כשביום חמישי יתמודדו בהיכל פיס ארנה שבירושלים מול מכבי המשתפרת של עודד קטש, שגם ניצחה הערב. 24 נקודות ו-8 כדורים חוזרים של סשה וזנקוב לא הספיקו למארחת, ניית’ן רוברס הבריק אצל המנצחת עם 21 נקודות.

אולימפיה מילאנו – ריאל מדריד 82:89

אחרי 8 ניצחונות רצופים בכל המסגרות הבלאנקוס (ירדו למאזן 7:9) נעצרו עם הפסד באיטליה מול המקומיים, שחיברו ניצחון יורוליג שני ברציפות ותשיעי בסך הכל, מול שבעה הפסדים. מרקו גודוריץ’ (22 נקודות) ומיודעינו זאק לידיי (14) הובילו את המארחת לניצחון היוקרתי. פקונדו קמפאצו הצטיין אצל הספרדים עם 25 נקודות, אך זה לא עזר להם הערב באיטליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */