הפועל ירושלים רשמה הערב (שלישי) ניצחון חוץ מרשים ביורוקאפ – גברה בתום דרמה 81:84 על לובליאנה ושמרה על המקום הראשון והיוקרתי עם מאזן של תשעה ניצחונות מול שני הפסדים בלבד.

יונתן אלון אמר בסיום: “היו לנו כמה איבודי כדור מטופשים בדקות המכריעות, והצלחנו להחזיר אותם למשחק צמוד למרות ששלטנו במשחק למשך 35 דקות. למרות זאת, הצלחנו להתעלות ולנצח את המשחק. מאוד מרוצה, משחק על המקום הראשון. הוכחנו אופי למרות שעשינו הרבה טעויות, על המגרש משחקים עם לב וגוף ולא עם מספרים. שיחקנו נגד קבוצה מאוד אגרסיבית, ניצחנו אז אני מרוצה”.

אנתוני לאמב הוסיף: “זו קבוצה מצוינת שהפעילה עלינו לחץ גדול ברבע הרביעי אבל עמדנו בזה, ניצחון קבוצתי מצוין. אני ממשיך להיות חלק מהמערכת ולעשות מה שמבקשים ממני, כל ימשיך להיות הפוקוס שלי כאן”.