צפו בתמונות: הפועל ת"א מארחת בארץ ביורוליג

צפו בתמונות: הפועל ת"א מארחת בארץ ביורוליגלראשונה אי פעם במפעל, האדומים אירחו על אדמת ישראל וניצחו. עופר ינאי הנרגש, הדקות ההיסטוריות בארנה והקהל. צפו בתיעוד מעדשות המצלמה של ONE מערכת ONE | 16/12/2025 23:32 שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון) עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)עופר ינאי (אורן בן חקון)אלייז'ה ברייאנט מכוון את הידית (רועי כפיר)דן אוטורו. חווה גם הוא את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)עופר ינאי מדליק את החנוכייה (אורן בן חקון)הדלקת נרות בארנה בירושלים (רועי כפיר)קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)קהל אוהדי הפועל תל אביב ממשיך במחאה (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)וסיליה מיציץ' מנסה לעבור את ניקולה קאליניץ' (רועי כפיר)דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)אלייז'ה בראיינט עם הכדור (אורן בן חקון)דן אוטורו חוגג (אורן בן חקון)אלייז'ה בראיינט זורק (אורן בן חקון)אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס על הקווים (רועי כפיר)ג'ימי טורק הגיע לצפות (אורן בן חקון)ג'ארד באטלר לא מתרגש מהקהל (אורן בן חקון)ג'ונתן מוטלי מתחנן לכדור (אורן בן חקון)כריס ג'ונס (אורן בן חקון)אלייז'ה בראיינט בטירוף (אורן בן חקון)איש וונרייט ומוטלי חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (אורן בן חקון)דימיטריס איטודיס מודה לקהל (אורן בן חקון)כריס ג'ונס בטירוף (רועי כפיר)כריס ג'ונס, חלק בלתי מבוטל בניצחון של הפועל ת"א (רועי כפיר) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש