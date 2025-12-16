צפו: אוהד הפועל ת"א הוצא מהאולם בגלל חולצה

הגיע גם לכדורסל. אחרי שכבר שבוע וחצי בקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב נלחמים על תופעת החולצות שלא באות בטוב למשטרת ישראל, הערב (שלישי) התופעה והסערה הגיעה גם לענף עם הכדור הכתום במשחק בהיכל פיס ארנה שבירושלים.

כאמור, קצת לפני המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד, הראשון אי פעם של הפועל תל אביב ביורוליג כאן בישראל, אוהד של הקבוצה האדומה הוצא מהאולם בעקבות כך שהוא לבש את החולצה המדוברת.

שוטר מוציא אוהד הפועל בגלל החולצה

אותו אוהד (סטודנט, שהגיע עם תיק הלימודים) הוצא בכוח על ידי האבטחה בגלל שלבש את החולצה, כשאפילו לא ניתנה לו האפשרות לקחת את הדברים שלו והוא הוצא באגרסיביות מהכיסא שלו ומהאולם.