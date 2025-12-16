יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:07
כדורסל ישראלי

יקבל מיליון דולר: נחשפו כל פרטי החוזה של רואו

נס ציונה הנחיתה בישראל בהחתמת ענק את אקס גולדן סטייט, שיגיע לארץ במטוס פרטי של הבעלים. המענקים שיקבל על גמר פלייאוף ועל זכייה בגביע בפנים

|
ג'קסון רואו (IMAGO)
ג'קסון רואו (IMAGO)

עירוני נס ציונה הודיעה היום (שלישי) על החתמתו של ג’קסון רואו, אחת מההחתמות הגדולות ביותר שלה, כאשר מדובר על שחקן ששיחק בעונה שעברה במדי הגולדן סטייט ווריורס מה-NBA. רואו חתם באמצעות סוכנו הישראלי דובי פיק.

כעת מתבררים פרטי החוזה האמיתיים של השחקן. רואו יקבל שכר של מיליון דולר עד סוף העונה, ועוד מיליון וחצי דולר שווי מענקים על הגעה לגמר הפלייאוף וזכייה בגביע המדינה.

מבחינה מפורטת יותר, אקס גולדן סטייט שנוחת בכתומים מישראל יקבל מיליון דולר על הגעה לגמר הפלייאוף ועוד חצי מיליון דולר על זכייה בגביע המדינה. הפורוורד הקנדי יגיע לארץ במטוס הפרטי של הבעלים.

יניב מזרחי אמר על ההחתמה: ״שמחים שג׳קסון מצטרף למשפחה הכתומה. ההחתמה שלו היא צעד נוסף בפרק החדש של המועדון, כחלק מתהליך שיביא את המועדון לקדמת הכדורסל הישראלי בשנים הקרובות״.

מאיר טפירו הוסיף: "אני שמח שג׳קסון מצטרף לקבוצה. ג׳קסון שחקן עם אוריינטציה הגנתית שמביא איתו קשיחות, איי-קיו כדורסל גבוה וסט כלים מגוון בהתקפה, ויעזור לקבוצה בהרבה אספקטים של המשחק״.

