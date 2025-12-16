קטש: ידענו שלא יהיה קל לנצח אבל הראנו אופי

מכבי תל אביב המשיכה את הכושר הנהדר שלה הערב (שלישי), כשגברה בצורה דרמטית 95:97 על דובאי באיחוד האמירויות, במה שהיה הניצחון השלישי שלה ברציפות ביורוליג והחמישי בכל המסגרות. ג’יילן הורד הצטיין עם 21 נקודות ולוני ווקר הורחק במהלך הרבע האחרון.

מאמן הצהובים, עודד קטש, אמר בסיום: “ניצחון נהדר. זה היה משחק עם סקור גבוה, התחלנו את הרבע השלישי ממש טוב, במיוחד בהגנה. היה להם ריצה טובה, תמיד יש להם והם עשו את זה גם לפני. ידענו שזה לא יהיה קל לסגור את המשחק אבל הראנו אופי. מצאנו דרך לנצח וזה נורא חשוב במגרש כזה קשה. אני מאוד גאה בשחקנים. דובאי קלעה כמה סלים קשים לקראת הסוף אבל זה ניצחון מיוחד.

“איפה היה עם פעולה גדולה בסוף. הוא הראה הרבה שקט נפשי, אסף את כולם והרגיע. ההרחקה של לוני שינתה את המומנטום. ניצחנו במקום שאף אחד לא ניצח עד עכשיו. אנחנו צריכים להיות יותר עקביים. לא השתמשנו בזאק למרות שלרגעים הרגשתי שאנחנו צריכים אותו. לא השתמשתי בו כי הרגשתי שהוא צריך עוד קצת זמן”.

לוני ווקר (Dubai Basketball)

גם הקלע המצטיין, ג’יילן הורד, דיבר: “אני חושב ששיחקתי טוב וגם הקבוצה אבל היינו יכולים להיות עקביים יותר. אני מאוד שמח. היינו טיפה לחוצים בסוף אבל נשארנו קרי רוח ועמדנו בזה ביחד.

ג'יילן הורד (Dubai Basketball)

“זה היה קרוב. לוני הורחק וזה היה יכול לסבך אותנו אבל נשארנו ביחד כמו קבוצה. היו לנו הרבה עליות וירידות העונה אבל אנחנו נשארים חיוביים ואנחנו מקווים שנוכל להפוך את העונה”.

גם רומן סורקין התראיין: “הראנו הרבה אופי. אנחנו ממשיכים. איפה לונדברג הראה את היכולות שלו וכך גם כולם. תודה רבה על האירוח. זה היה משחק עם סקור גבוה, היינו צריכים לעשות עבודה טובה יותר בסוף אבל ניצחנו וזה מה שחשוב. האופי וזה שניצחנו שלושה משחקים בצף הם הדברים הגדולים בשבילנו הלילה.

שחקני מכבי תל אביב (Dubai Basketball)

“לא הורדנו את הראש, כמו שהיינו עושים לפני כמה שבועות זה קשור לתהליך שאנחנו עוברים. אנחנו מתגבשים כקבוצה ומשתפרים. מקווים שנגד ולנסיה יהיה אולם מלא והקהל יבוא. שמחים מהניצחון”.