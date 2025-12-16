יום שלישי, 16.12.2025 שעה 18:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

שחקני מכבי חיפה ביקרו ילדים חולים ברמב"ם

יילה בטאיי, שון גולדברג, קני סייף, איתן אזולאי, פייר קורנו והמאמן ברק בכר הגיעו למחלקה האונקולוגית בבית החולים: "ההירתמות היא חובת השעה"

|
שחקני מכבי חיפה מבקרים ברמב
שחקני מכבי חיפה מבקרים ברמב"ם (ראובן כהן)

שחקני מכבי חיפה שימחו ילדים חולים. יילה בטאיי, שון גולדברג, קני סייף, איתן אזולאי, פייר קורנו והמאמן, ברק בכר, ביקרו במחלקת אונקולוגית ילדים של בית החולים ‘רות רפפורט’ שברמב"ם.

המסורת המרגשת נמשכת כבר 28 שנים, בשיתוף אגודת "עזרה למרפא" בראשות הרב פירר. השחקנים הדליקו נרות חנוכה עם הילדים, עברו בין החדרים, שרו שירי חג, הצטלמו, שוחחו עם ההורים וחילקו מתנות מטעם המועדון ומטעם האוגדה. כל זה עזר לילדים, ולו לכמה דקות, לשכוח מהטיפולים ומשגרת היום במחלקה.

שון גולדברג וברק בכר מצטלמים עם ילדים חולים (ראובן כהן)שון גולדברג וברק בכר מצטלמים עם ילדים חולים (ראובן כהן)

חיים גיטלר, עוזרו של הרב, אמר: "אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה עם מכבי חיפה שמגיעה לכאן מידי שנה. יחד אנו מלווים את ילדי המחלקה לאורך כל השנה, דואגים להם, משמחים אותם ומעלים חיוך על פניהם. ההירתמות היא חובת השעה וחנוכה מסמל את הניסים ואת האור לכולם, ובפרט לחולים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
