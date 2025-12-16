שחקני מכבי חיפה ביקרו ילדים חולים ברמב"ם

שחקני מכבי חיפה שימחו ילדים חולים. יילה בטאיי, שון גולדברג, קני סייף, איתן אזולאי, פייר קורנו והמאמן, ברק בכר, ביקרו במחלקת אונקולוגית ילדים של בית החולים ‘רות רפפורט’ שברמב"ם.

המסורת המרגשת נמשכת כבר 28 שנים, בשיתוף אגודת "עזרה למרפא" בראשות הרב פירר. השחקנים הדליקו נרות חנוכה עם הילדים, עברו בין החדרים, שרו שירי חג, הצטלמו, שוחחו עם ההורים וחילקו מתנות מטעם המועדון ומטעם האוגדה. כל זה עזר לילדים, ולו לכמה דקות, לשכוח מהטיפולים ומשגרת היום במחלקה.

שון גולדברג וברק בכר מצטלמים עם ילדים חולים (ראובן כהן)

חיים גיטלר, עוזרו של הרב, אמר: "אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה עם מכבי חיפה שמגיעה לכאן מידי שנה. יחד אנו מלווים את ילדי המחלקה לאורך כל השנה, דואגים להם, משמחים אותם ומעלים חיוך על פניהם. ההירתמות היא חובת השעה וחנוכה מסמל את הניסים ואת האור לכולם, ובפרט לחולים".