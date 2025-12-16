יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:06
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
9423-4695ריטאס וילנה1
7379-3855לגיה ורשה2
7424-4145היידלברג3
7412-3705פרומיתאס4
 בית 2 
11483-5496אלבה ברלין1
11513-5396שאלון2
7546-5126נימבורק3
7544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
10368-4425חובנטוד בדאלונה1
8435-4525שולה2
7438-4395הפועל חולון3
5450-3585בורסאספור4
 בית 4 
10470-5166טנריפה1
9516-5216טראפני שארק2
9508-4916טופאש בורסה3
8543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
9409-4525גלאטסראיי1
8375-3905וירצבורג2
7429-4245טרייסטה3
6440-3875איגוקאה4
 בית 6 
11431-4946א.א.ק. אתונה1
9439-4516סולנוקי אולאי2
9467-4616לוויצה פטריוטי3
7480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
10351-4605מלאגה1
8428-4085מרסין2
7404-3775קרדיצה3
5472-4105אוסטנד4
 בית 8 
12425-5186גראן קנאריה1
9462-4696סובוטיקה ספרטק2
8460-4846לה מאן3
7553-4296בנפיקה ליסבון4

שמרה על הכבוד: 86:94 להרצליה על טנריפה

הקבוצה מהשרון נפרדה מליגת האלופות של פיב"א עם ניצחון על מוליכת הבית, והגדילה את הרצף ל-6 ניצחונות בכל המסגרות. אונואקו הצטיין עם 22 נקודות

|
צ'ינאנו אונואקו מרוצה (ראובן שוורץ)
צ'ינאנו אונואקו מרוצה (ראובן שוורץ)

בעוד הקבוצות הישראליות שמשתתפות ביורוליג והיורוקאפ חזרו לארח בארץ, לא כך הדבר בליגת האלופות של פיב”א. בני הרצליה סיימה הערב (שלישי) את הופעותיה במפעל השלישי בחשיבותו עם ניצחון יוקרתי על מוליכת הבית, טנריפה מספרד, במשחק “ביתי” בצ’כיה. 

המשחק היה צמוד לכל אורכו, מלא במהפכים ואף קבוצה לא ברחה ליתרון דו ספרתי. הרבע הראשון נפתח ביתרון של טנריפה, אבל הרצליה חזרה למשחק וסיימה את הרבע ביתרון של 6 נקודות.

הרבע השני נפתח באיבודי כדור של חניכיו של יהוא אורלנד, והספרדים אף עלו ליתרון, אבל רבע טוב של אונואקו והיידיגר החזיר את היתרון להרצליה שירדה להפסקה ביתרון נקודה.

גם הרבע השלישי, כמו כל המשחק, היה צמוד, היידיגר ביצע עבירה, הגיב וספג טכנית, והחבורה מהאיים הקנריים שנמצאת בפסגת הבית, סיימה את הרבע ביתרון של נקודה.

הרבע הרביעי היה מותח וצמוד עד הדקה האחרונה. הרצליה הובילה בפער קטן, אבל 4.50 לסיום טנריפה השוותה. שם המשחק של הרצליה היה בדקות הסיום הגנה, שעצרה את הספרדים. מתפרצת של פרנסיס הסתיימה בדאנק וחתמה את התוצאה הסופית.

רבע ראשון: 19:25 להרצליה

החמישייה של בני הרצליה: דאוסון, היידיגר, אונואקו, פרנסיס, ורנאדו.

החמישייה של טנריפה: דיאס, בורדון, גיידריטיס, דורנקאמפ, שרמדיני, ואן בק.

טנריפה פתחה חזק יותר את הרבע הראשון ועלתה ליתרון 2:8, עם שלשות של בורדון ודורנקאמפ. אונואקו השאיר את הרצליה קרובה. שלשה של היידיגר הורידה את ההפרש לנקודה בלבד, ג’ונס העלה את הרצליה ליתרון ראשון, קרטר ולוגשי הגדילו את היתרון.

רבע שני: 48:49 להרצליה

הרבע השני נפתח באיבודי כדור של הרצליה וריצה של הספרדים בהובלת דיאס וסקארב, שצמצמו ל-4 בלבד. אונואקו עם מאזן גרוע מהעונשין, 2 מ-7, אבל העלה את הרצליה ליתרון בסל ודאנק. הצ’יף כבר עם 12 נקודות. טנריפה ניצלה איבודי כדור של חניכיו של אורלנד ועלתה ליתרון באמצע הרבע. לוגשי צמצם בשלשה ואונואקו והיידיגר (שלשה) החזירו את היתרון להרצליה. סל של דאוסון על הבאזר הוריד את הרצליה להפסקה ביתרון נקודה. 

רבע שלישי: 68:69 לטנריפה

שורה של החטאות בשני מידי הפרקט בפתיחת הרבע השלישי, הספרדים התעשתו ראשונים ועלו ליתרון, קרטר החזיר את הרצליה לעניינים. טנריפה עלתה ל-6 אבל הרצליה צמצמה שוב. שלשה של קרטר הורידה את ההפרש לנקודה בלבד, טנריפה עשתה 2 והיידיגר הישווה בשלשה מאסיסט נהדר של אונואקו. היידיגר ביצע עבירה, הגיב וקיבל גם טכנית, שהיא החמישית שלו. טנריפה עלתה ל-4, ג’ונס קלע שלשה על הבאזר והוריד לנקודה.

רבע רביעי: 86:94 להרצליה

המשחק הצמוד נמשך גם בפתיחת הרבע הרביעי. קרטר קלע שלשה, שוב מאסיסט נהדר של הצ’יף. פרנסיס העלה ל-4 הפרש, הספרדים מיהרו לקחת פסק זמן. הרצליה איבדה בחמש עבירות גם את ג’ונס. אונואקו המשיך להצטיין ושלט מתחת לסלים. ואן בק קלע שלשה וצימק ל-2 הפרש, לוגשי החטיא וטנריפה הישוותה ל-81:81, 4.50 לסיום. 5 נקודות רצופות של קרטר העלו את הרצליה ליתרון 5.  הספרדים צמצמו אבל הרצליה עם הגנה מעולה שמרה על היתרון דקה לסיום.

אורלנד לקח פסק זמן לפני התקפה מכרעת של הרצליה אחרי עוד רגע של הגנה מעולה. פרנסיס איבד כדור בהתקפה, הרצליה עשתה שוב הגנה מעולה והאלי הופ של ורנאדו בצירוף עבירת תוקף ספרדית קירבו את הרצליה לניצחון. אונואקו עשה עבירת תוקף במרכז  המגרש, הספרדים החטיאו שלחו את ורנאדו לקו , הרצליה חטפה עוד כדור ופרנסיס סגר את המשחק במתפרצת, 86:94 להרצליה שמסיימת את ההופעות שלה בליגת האלופות של פיב”א בטעם מתוק. 
 

