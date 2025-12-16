מנצח רשמי אין: המצטיינים בפנטזי וטוויסט אפריקה

נתחיל מהסוף, למחזור ה-16 בלה ליגה עדיין אין מנג’ר מנצח, כי הוא עדיין לא התקיים בשלמותו, המשחק בין לבאנטה לוויאריאל נדחה ועדיין לא התקיים, והמשמעות היא שלא ניתן לדעת באופן סופי מהו ההרכב המנצח עד שאחרון המשחקים ישוחק. יחד עם זאת ישנו כיוון ברור וכמובן גם ניקוד של כמעט כל המשחקים בפנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן. נציין שלקראת אליפות אפריקה, המנג’רים בפנטזי לא יוכלו לבחור להרכב שלהם את השחקנים מלה ליגה שזומנו לטורניר.

הניצחון של ריאל מדריד 1:2 על אלאבס עזר לה לנשום לרווחה, כאשר ג’וד בלינגהאם עם בישול, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-4 תיקולים הצטיין עם 10 נקודות, ויניסיוס ורודריגו סיימו עם 6 נקודות כל אחד וקיליאן אמבפה, למרות שהוא פצוע, כבש ותרם תשע נקודות.

האלופה ברצלונה נהנתה מ-10 נקודות של אריק גארסיה ופדרי בניצחון 0:2 על אוססונה, כאשר ז’ול קונדה, ג’רארד מרטין ואלחנדרו באלדה תרמו 9 נקודות כל אחד, לאמין ימאל סיים עם 8 נקודות למרות שלא כבש או בישל, וראפיניה סיים עם 12 נקודות בזכות הצמד האישי המצוין.

תשייט לאליפות? ברצלונה מנצחת את אוססונה

בניצחון 1:2 של אתלטיקו מדריד על ולנסיה קוקה היה זה שהצטיין עם 10 נקודות, ובג’ירונה שגברה בתוצאה זהה על ריאל סוסיאדד קיבלנו מופע חריג של ויקטור ציגנקוב עם 17 נקודות (צמד, 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים). מיורקה נהנתה מ-12 נקודות של עומאר מסקראל שכבש ובישל ובאספניול ההגנה גנבה את ההצגה כשלאנדרו קאבררה הבקיע את השער המכריע ב-0:1 על חטאפה וסיים עם 15 נקודות.

עוד במחזור, סביליה הביסה 0:4 את אוביידו כשפביו קארדוסו (10), חואקין אוסו (12) ואקור אדאמס (10) בלטו, סלטה ויגו ניצחה 0:2 את בילבאו עם 12 נקודות של חאבי רואדה ו-10 של וויליוט סוודברג שהמשיך בכושר החיובי מה-0:2 בברנבאו, ואנדריי ראטיו מראיו וייקאנו שוב גילה יציבות עם הופעה של 11 נקודות ב-0:0 מול בטיס, שגם אצלה שחקן הגנה הצטיין עם 11 נקודות, הבלם נתן.

את הדירוג הכללי בפנטזי מוליך F.C LUGAMESSI עם 1,487 נקודות, אחת בלבד יותר מ-The best 11 השני. נכון לעכשיו, מנצח המחזור הוא “של ריאל השנה” עם 99 נקודות, כשההרכב המנצח הוא: מרקו דמיטרוביץ’, קארל סטרפלט, אוסקר מינגסה, אנדריי ראטיו, ז’ול קונדה, איימאר אורוס, ברהים דיאס, ויקטור ציגנקוב, מיקל חאורגיסאר, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן). כאמור, המנצח עלול להשתנות עם השלמת המשחק החסר.