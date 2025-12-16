"הסאגה עם הלאומית בקיץ לא הוסיפה, זה פגע"

בעוד שאליצור נתניה רשמה ניצחון בודד עד כה העונה, עידן אבשלום, מי שהוביל את המועדון לשתי עליות לליגת העל, זכייה בגביע הליגה הלאומית ושימש בנוסף גם כמאמן וגם כמנהל מקצועי, סיים את דרכו בקבוצה. היום (שלישי) הוא עלה לדבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה לא עבד? התחלת כמאמן, ואז מנהל מקצועי, ייסדת את הקבוצה, זו קבוצה שלך בסוף.

”קודם כל הכל עבד מעולה. הגעתי לפרויקט, לעיר שהאמינה שאפשר להאמין בשחקנים ישראלים, שאפשר להקים תשתית אמיתית, שאפשר להביא לתוצאות ולתת הזדמנות אמיתית לישראלים לפרוץ גבולות”.

זו עיר שכבר הייתה בליגה.

”בוודאי, היא התחילה מלמטה אחרי שנים שהייתה למעלה, הגעתי בגלל ההיסטוריה והאנשים, וגם מרים פרייברג ז”ל שזו הזדמנות להודות לה על הזכות. שש השנים האלו, הבאה של שחקנים כמו פריצקי, מושקוביץ, שהגיעו לנבחרת, בן שרף, איליי דולינסקי, שביט ועוד. מאמנים ובעלי מקצוע, שהתפתחו בתוך המערכת וזו זכות וגאווה.

“הכדורסל ניצח, אני לא מגיע למקומות בשביל תוצאה רגעית, גם התהליך של העזיבה, לא שאני קורא לה עזיבה, אלא העברת המושכות. שהקבוצה תהיה בליגת העל עם אולם נורמלי, ומהקיץ האחרון זה הבשיל למהלך הזה. הקיץ האחרון היה מתעתע בין ליגת העל ללאומית אז לקח זמן, אבל העברת המקל הזאת בעצם זה משהו שהיה מהקיץ, היה לי חשוב לבנות את הקבוצה לליגת העל ויש אנשים טובים שייקחו קדימה, הכדורסל הישראלי ניצח והיו שם דברים קסומים ואני גאה על זה”.

בן שרף (רויטרס)

העונה הזאת, אני מסתכל על הטבלה, נתניה במקום האחרון עם ניצחון אחד.

”אני באתי להתראיין ולדבר על נתניה בתור התמונה הגדולה”.

אני שואל אם הקיץ האחרון פגע בקבוצה?

”ברור שכל ארגון ספורט שמודיעים לו ארבעה ימים לפני באיזו ליגה הוא, הסאגה הזאת לא מוסיפה לו, צריך להשתפר במערכות האלו ובוודאי זה פגע. אילת שהייתה בסאגה הזאת קיבלה דחייה של כמה שבועות בלאומית, אבל זה תירוצים ואנחנו אנשי ביצוע”.

מה חסר לאליצור נתניה?

”יש אנשים שמנהלים את הדבר הזה”.

אתה היית מנהל מקצועי עד לפני רגע.

”תהליך המושכות התחיל כבר בקיץ, אני רוצה שהמועדון ימשיך”.

מינית מאמן יווני שאמר שינצח, האם המינוי שלו היה מצדיק להביא זר או שהיית צריך להביא ישראלי שמכיר את העונה ולא בלחץ לשנות דברים?

”אני מכיר ישראלים שהצליחו וכאלה שפחות, ואם הוא היה עם יותר ניצחונות אז לא הייתה את השאלה. בסאגה ובשיח ועם מאמן זר, אני אומר עוד פעם, בתמונה הגדולה, יש עונה ארוכה ובסוף העונה אפשר לנצח. האם המאמן זר זה מהלך נכון או לא? נדע בסוף”.

אריס ליקויאניס (רועי כפיר)

מה ההבדל בתפקידים שעשית?

”זה שני תפקידים שונים, יש תקדימים, לא דווקא זה היה הדבר האופטימלי, אבל המערכת הזאת צמחה לפני שבע עונות בליגה שנייה בתקציב הכי נמוך בליגה השנייה, ניסינו כל הזמן לייצר מערכת”.

מי מחזיק עכשיו את הקבוצה?

”היום יש את העירייה קודם כל, אנשים נוספים שהצטרפו לדבר הזה והיום הקבוצה עירונית, יש אנשים ביחד עם העירייה שלוקחים אחריות”.

יש להם את התקציב הכי נמוך בליגת העל, יש זכות קיום מבחינה תקציבית? אתה לא יכול להתבסס רק על עירייה.

”הצטרפו בעלים נוספים, בעלי הון שהשקיעו לא מעט כסף ועושים מהלכים משמעותיים, נתניה לא עוצרת, החתימו שני זרים, את עמית גרשון, וכל הזמן יש אנשים שדואגים לקבוצה ואכפת להם, והם יצליחו כי נתניה זה מועדון גדול. יש בסיס טוב”.

מה הפרויקט הבא שלך?

”להמשיך לעשות כדורסל ישראלי עם הכדורסלן ישראלי”.

שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)

איפה?

”כשיהיה מה להגיד אני אגיד”.

אתה כבר בשיחות ובודק כמו שאני מכיר אותך.

”עם יד על הלב, הסאגה עם נתניה זו לא סאגה רגילה של מועדון. כשהייתי מאמן או מנהל מקצועי, זה היה עמוק, המון שנים, היה לי חשוב לסיים את החלק הזה בצורה הכי טובה ולדאוג שהקבוצה תתקדם קדימה, אני תמיד אוהד של נתניה”.

אתה קרוב מאוד לתמיר בלאט, הוא מסיים את החוזה שלו במכבי ת”א, מה קורה עם הארכת החוזה?

”אני לא יודע אם מתקיימים בשלבים האלה שיחות, אני בטוח שגם מכבי וגם תמיר, במידה והדברים יגיעו לכדי שיחות, אני בטוח שזה מאוד מעניין, הוא חלק ואני בטוח שבבוא העת ידברו”.

תמיר בלאט (שחר גרוס)

אתה רואה את תמיר ממשיך? או הולך לאירופה ויוצא למקום אחר? אולי הפועל?

”הוא כלכך ממוקד ביום יום, יש לו משחק היום נגד דובאי ואז ולנסיה בחמישי, ראינו חגיגה מרגשת נגד וילרבאן וזה היה יותר מכדורסל, בחג החנוכה יש נסים של מכבים ואנחנו נקווה לנסים. זה סימבולי שמשחקים בחמישי בירושלים ומקווה שינצחו”.