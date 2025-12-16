איזי שרצקי התפוצץ: נמאס לי, נשבר לי, אני אעזוב

סערה סביב סוגיית שיפוץ האצטדיון והמעורבות האפשרית של הבעלים איזי שרצקי. ב-ONE פורסם כי בעירייה עלה רעיון לשפץ את האצטדיון, לקרוא לו על שמו של שרצקי, ובמקביל לצפות ממנו גם להשתתף במימון המהלך. הדברים עוררו תגובה חריפה מצד הבעלים, שהבהיר ל”שיחת היום” כי אין בכוונתו להזרים כספים נוספים לפרויקט כזה.

שרצקי התייחס לנושא בכעס ואמר כי בעירייה “השתגעו לגמרי”, והדגיש שכבר השקיע כחצי מיליארד שקל בעיר ואינו מתכוון לשים כסף נוסף. לדבריו, הוא מרגיש מיצוי מהמצב והוסיף כי ייתכן שיעזוב את הקבוצה.

“שמתי חצי מיליארד שקלים בעיר, אני לא צריך לשים עוד כסף. אני אעזוב את הקבוצה, נמאס לי כבר, סאקו בנגורה זה השחקן הראשון שמכרתי ולא האחרון”, אמר הבעלים בצל מכירתו של הקשר לקולומבוס קרו.

בהמשך לכך הביע ספק גם לגבי עצם השיפוץ, כשהבהיר כי אמנם מדברים על תחילת עבודות ראשוניות, אך אין גורם ברור שיממן את כלל הפרויקט. “נמאס לי, נשבר לי, כמה אני יכול לסחוב”, אמר, והבהיר כי הציפייה ממנו לממן את האצטדיון חצתה מבחינתו גבול.