יום שלישי, 16.12.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

איזי שרצקי התפוצץ: נמאס לי, נשבר לי, אני אעזוב

בעלי קריית שמונה כעס מאוד כשהתבקש לממן חלק משיפוץ האצטדיון ואמר לשיחת היום: "בעירייה השתגעו לגמרי, בנגורה זה השחקן הראשון שמכרתי ולא האחרון"

|
איזי שרצקי (חגי מיכאלי)
איזי שרצקי (חגי מיכאלי)

סערה סביב סוגיית שיפוץ האצטדיון והמעורבות האפשרית של הבעלים איזי שרצקי. ב-ONE פורסם כי בעירייה עלה רעיון לשפץ את האצטדיון, לקרוא לו על שמו של שרצקי, ובמקביל לצפות ממנו גם להשתתף במימון המהלך. הדברים עוררו תגובה חריפה מצד הבעלים, שהבהיר ל”שיחת היום” כי אין בכוונתו להזרים כספים נוספים לפרויקט כזה.

שרצקי התייחס לנושא בכעס ואמר כי בעירייה “השתגעו לגמרי”, והדגיש שכבר השקיע כחצי מיליארד שקל בעיר ואינו מתכוון לשים כסף נוסף. לדבריו, הוא מרגיש מיצוי מהמצב והוסיף כי ייתכן שיעזוב את הקבוצה.

“שמתי חצי מיליארד שקלים בעיר, אני לא צריך לשים עוד כסף. אני אעזוב את הקבוצה, נמאס לי כבר, סאקו בנגורה זה השחקן הראשון שמכרתי ולא האחרון”, אמר הבעלים בצל מכירתו של הקשר לקולומבוס קרו.

בהמשך לכך הביע ספק גם לגבי עצם השיפוץ, כשהבהיר כי אמנם מדברים על תחילת עבודות ראשוניות, אך אין גורם ברור שיממן את כלל הפרויקט. “נמאס לי, נשבר לי, כמה אני יכול לסחוב”, אמר, והבהיר כי הציפייה ממנו לממן את האצטדיון חצתה מבחינתו גבול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */