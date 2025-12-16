יום שלישי, 16.12.2025 שעה 14:31
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

בדרך לסגירה: בנגורה יימכר מק"ש לקולומבוס

פרסום ראשון: הקבוצה הצפונית תעביר את הקשר בן ה-23, אחד משחקניה המרכזיים, לקבוצה מה-MLS תמורת 1.2 מיליון דולר וכנראה גם אחוזים ממכירה עתידית

|
בנגורה (חג'אג' רחאל)
בנגורה (חג'אג' רחאל)

נפרדת מאחד משחקניה המרכזיים: קריית שמונה בדרך למכור את סאקו בנגורה לקולומבוס קרו מה-MLS בתמורה ל-1.2 מיליון דולר, כשהעסקה עם הקבוצה שסיימה בעונה החולפת במקום השביעי בקונפרנס המזרחי ב-MLS על סף סגירה.

בנגורה שהגיע לקבוצה הצפונית מבשאקשהיר ערך העונה 13 הופעות במסגרת ליגת העל והיה מהשחקנים הבולטים בקבוצה של שי ברדה.

הקשר, הגיע בשנה שעברה לקבוצה מהצפון והפך לאחד השחקנים המרכזיים שלה. בשבת האחרונה הוא נעדר מהמשחק מול הפועל ת"א והיה חסר לשי ברדה וחבריו לקבוצה, כאשר כבר אז, סיפרו שחקנים כי הרגישו שהקשר בדרך למעבר על פי דבריו.

בימים האחרונים חלה התקדמות במעבר, כאשר ההערכה היא שהוא ייסגר ממש בימים קרובים. ק"ש, צפויה להשאיר לעצמה אחוזים ממכירה עתידית. יש לציין שמכירתו המסתמנת של הקשר הגינאי תוביל לכך שכריסטיאן מרטינס יישאר לפחות עד תום העונה.

