"אם היה חפץ שפוגע בשלום השחקנים, היינו יורדים"

בית”ר ירושלים סיפקה אתמול (שני) דרמה גדולה לאוהדיה באצטדיון טדי. בני סכנין עלתה ליתרון מפתיע בדקה ה-14, אבל עדי יונה השווה במחצית הראשונה והשלים צמד ומהפך בשנייה בדרך ל-1:2 של הצהובים שחורים. מי שניהל את המשחק הוא השופט אביעד שילוח, שהתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך היה המשחק? ההופעה בטדי, קהל, עניינים, אווירה.

”מבחינה אישית מקצועית המשחק עבר בצורה טובה, לא זכור לי איזשהם רגעי מחלוקת או תלונות של הקבוצות, הכל נעשה בצורה מיטבית מבחינתי. הקהל בטדי היה מדהים, כשופט שבא לשפוט עם קהל זו חוויה לשפוט עם עוצמות כאלו, כמובן יש את העניינים של השלכת החפצים, שאנחנו הצוות שלנו, עוד לפני המשחק, נערכנו לדבר הזה”.

ראית את זריקת הבקבוק וכל מה שהיה שם? היה גם אירוע של זיקוק, מה ראית?

”את כל האירועים אני והצוות שלי ראינו. העניין של הזריקה של הבקבוק בגבו של שוער סכנין, זה היה הטופ של הטופ כמובן, לצערי מבחינת האירועים, היה גם את עניין הזיקוק שהתפוצץ בגובה נמוך ומעל ראשו של השוער. אנחנו כצוות נערכנו לזה וידענו שדברים כאלו יכולים לקרות, עבדנו בשלבים פשוטים. בהתחלה כשזיהיתי כשיש מקרה של זריקת חפצים ללא פגיעה בשחקנים, אמרתי לכרוז להכריז אזהרה, ואז כשפגע הבקבוק בשוער, לקחתי את השחקנים למרכז המגרש, כמובן דיברתי עם הקפטנים והסברתי להם בדיוק מה קרה ומה השלבים. כמו גם הכרוז הכריז בפעם השנייה”.

מוחמד אבו ניל (רדאד ג'בארה)

היו שלושה אירועים, חפצים שטיפלתם, הזיקוק ואז הבקבוק, היית קרוב לעצור את המשחק מבחינת השלבים או שלא?

”אנחנו עובדים בסיטואציות כאלו בשלבים מאוד ברורים. היה והיה נזרק חפץ שפוגע בשלום השחקנים אחרי הזריקה, אז כן היינו יורדים מהמגרש לגמרי”.

יכול להיות שבמקום אחר היית כן עוצר את המשחק אחרי הבקבוק?

”הבקבוק פגע בגבו, הייתה פגיעה, אני לא אומר כאב יותר או פחות, אני ראיתי לנכון לעצור את המשחק ולבוא למרכז המגרש באותה עת. אם עכשיו הייתה סיטואציה אחרת אז היינו דנים באופן אחר, אם היה נזרק ברזל ופותח לשחקן את הפנים, ברור שהשלבים היו מתקצרים ונהיים אחרים, לפי מה שהיה במגרש פעלתי בצורה הנכונה”.

חפץ שנזרק בטדי (רדאד ג'בארה)

מה אמר לך אבו ניל?

”לא אמר שום דבר האמת, היה גברי ואמר לי שפגע בו הבקבוק בגב. שאלתי אותו אם הוא צריך טיפול רפואי, הכנסתי טיפול כי המשחק נעצר”.

שפטת את גמר גביע הטוטו וגם משחק טעון כזה, איך אתה רואה עד כה את העונה שלך?

”אני מרוצה מהעונה שלי, אבל שוב פעם, עם כל המחמאות וכל הכיף שבעניין שמשחקים עוברים טוב, נהנים באותו יום ויום למחרת כבר חושבים על המשחק הבא, זה משהו שאני דוגל בו וגם ועדת השיפוט הארצית, היא זאת שמכוונת אותנו לעבור למשחק הבא, אתגרים ומשימות, אין זמן למצמץ”.

כשופט שיש לו קילומטראז’, איך אתה מסביר את כמות הפנדלים, האדומים שגם ראינו המחזור הבא.

”אני יכול לדבר באופן אישי על עצמי”.

אתה פחות מוציא כרטיסים ממה שראיתי.

”אם היה משחק שהייתי צריך להוציא 10 כרטיסים צהובים אז הייתי מוציא, זה לא שאביעד שילוח החליט שבמשחק כזה הוא מוציא שני כרטיסים ואחר כך שני כרטיסים במשחק של 12 כרטיסים, אנחנו אוכפים את החוקים ויצא דווקא שבמשחקים הגדולים ששפטתי היו רק 2 כרטיסים צהובים”.

אביעד שילוח (רדאד ג'בארה)

ברמה הכללית, השיפוט בישראל השתפר או שלא? יש הרבה תלונות על השופטים.

”באופן כללי המגמה היא תמיד מגמה להשתפר, יכול להיות משחק כזה או אחר, טוב או פחות, אבל בסופו של דבר גם במשחקים הכי טובים הוועדה המקצועית רוצה לקחת אותנו ללבל הבא, להיות שופטים יותר טובים, וגם המשחק אתמול שעבר בצורה טובה, אנחנו פועלים להשתפר ומסתכלים איך לשדרג, שואפים לשלמות יותר ולהשתפר ממשחק ממשחק”.