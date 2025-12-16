"בניהול ישראלי, לאזטיץ' מזמן היה הולך הביתה"

הפועל פתח תקווה לא הייתה רחוקה מניצחון גדול על מכבי תל אביב, אבל שער של עידו שחר בדקה ה-96 קבע 2:2. המלאבסים הובילו כבר 0:2 מול הקבוצה המידרדרת של ז’רקו לאזטיץ’ ובסופו של דבר הם יכולים לראות את עצמם מאוכזבים בהתאם לאיך שהתפתח המשחק. שחקן ומאמן הפועל פ”ת לשעבר, אלי מחפוד, דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ידעת שהנקודה תגיע, פגעת. תמיד היית ווינר.

”מאז בית”ר, מכבי תל אביב הפסידה באירופה וקיבלה תבוסות, היא בתקופה לא טובה, אז אין הבדלים גדולים בליגה והפועל פ”ת משחקת כדורגל טוב מתחילת הליגה, תמיד היה חסר ‘רוע’ ותמיד היה נאיביות, אתמול הבאנו רוע אבל עדיין הייתה נאיביות. ספגת בתוספת הזמן, היה צריך אולי ליפול יותר וכו’”.

הם היו נאיביים.

”כן, היה רוע וקיבלנו חמישה צהובים, ראית קבוצה נחושה. לא שהצגנו יכולת מדהימה אבל ראית רצון של שחקנים, גם אם הפעולות לא הצליחו, ראית קבוצה עקשנית”.

עומר פרץ (שחר גרוס)

וגם מצבים צריך לנצל וקוסטה עשה את זה.

”נכון, לרדת להפסקה ב-0:2 זה יפה. מכבי שיחקה על כל הקופה ונהיה בלאגן והיא הבקיעה, ונכון בדקות האחרונות היה צריך להניע יותר כדור, היה יותר העפות כדורים וחבל”.

מה אתה אומר על העבודה של עומר פרץ?

”זה מאמן העתיד של הכדורגל, אני ראיתי כמה אימונים, אימונים ברמה גבוהה, שחקנים שנהנים, הקטע שהוא ממשיך בקו הזה, הוא יגיע רחוק והשילוב שלו עם ניר לוין זה מוצלח”.

ומה אתה חושב על לאזטיץ’?

”התקציב הזה של ה-100 מיליון או 120, לאן זה הולך? הליגה פה כל כך חלשה שהיה אפשר לקחת אליפות בהליכה עם התקציבים האלה. לשחקנים של מכבי לא הייתה אמונה בתוספת הזמן בכלל, אם לא הגול שלא יודע מאיפה זה נכנס היו מפסידים, גם בסיבוב הקודם לא היו הברקות וכדורגל גדול”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

כמה זמן הוא יישאר לדעתך כמאמן?

”אם היה ניהול ישראלי הוא היה הולך הביתה מזמן, אבל בגלל שזה אירופאי אז הוא התפטר וחזר, אם הוא לא יקום וילך לא נראה לי שזה יבוא מצד מכבי, לא חושב שהם יפטרו אותו. יש שם אנשים שחושבים ומבינים עניין, זו קבוצה עם קהל גדול והכי הרבה תארים במדינה, קבוצה כזאת לא הייתה צריכה להיות בהפרש שבע מהפועל באר שבע, זו לא ליגה טובה, זו ליגה בינונית”.

תמשיך לפגוע.

”כן, אני פחות מעניין, אלא שהשחקנים יפגעו, צריכים להמשיך לשחק מסודר, להמשיך עם הרוע ולשפר את הנאיביות, לשנות את זה לגמרי ולהיות יותר מחוזקים”.

חסר להם אלי מחפוד על המגרש.

”זה אתה אומר”.