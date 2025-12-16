הצדדים מתבצרים, אוהדי הפועל ת"א יחכו לבג"ץ

נכון לרגע זה הפיצוץ בין אוהדי הפועל תל אביב למשטרה רחוק מלהיפתר. אתמול (שני) התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי המשטרה, הנהלת הפועל תל אביב, ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות, כשבסיומה הובן כי אין בשלב זה פריצת דרך. נכון, יש הסכמה כללית לנסות ולהרגיע את הרוחות מכל הכיוונים, בתקווה למנוע הסלמה נוספת, אבל כרגע זה לא נראה באופק.

אוהדי הפועל תל אביב מתכוונים להמשיך ולהגיע עם החולצות גם למשחק הקרוב מול בני ריינה, בעוד שבמשטרה לא מתכוונים לשנות את עמדתם ולאפשר את הכנסתן. כולם מקווים כי עד למועד המשחק בשבת (15:00) יימצא פתרון שיאפשר לקיים את המשחק ללא עימותים מיותרים.

במועדון ניסו בימים האחרונים מאחורי הקלעים לפנות לקהל ולקרוא לפשרה, אך נתקלו בהתנגדות נחרצת. מבחינת האוהדים מדובר במאבק עקרוני, כזה שהלך והחריף בעקבות מעצרים שבוצעו והליכי אישום שנמצאים על הפרק צעדים שרק ליבו את הכעס ולא תרמו להרגעת האווירה.

לפי ההערכה כרגע, האוהדים לא יוותרו ויפנו לבג"ץ עם האולטימטום עד מחר ב-10:00 בבוקר כדי שהם יתערבו ויכפו על המשטרה להכניס את החולצות.