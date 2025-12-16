יום שלישי, 16.12.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

הצדדים מתבצרים, אוהדי הפועל ת"א יחכו לבג"ץ

בשלב זה אין פריצת דרך בין קהל האדומים למשטרה בנושא החולצות, כאשר מבחינת האוהדים מדובר במאבק עקרוני. האוהדים צפויים לפנות לבג"ץ כדי שיתערבו

|
קהל אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
קהל אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

נכון לרגע זה הפיצוץ בין אוהדי הפועל תל אביב למשטרה רחוק מלהיפתר. אתמול (שני) התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי המשטרה, הנהלת הפועל תל אביב, ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות, כשבסיומה הובן כי אין בשלב זה פריצת דרך. נכון, יש הסכמה כללית לנסות ולהרגיע את הרוחות מכל הכיוונים, בתקווה למנוע הסלמה נוספת, אבל כרגע זה לא נראה באופק.

אוהדי הפועל תל אביב מתכוונים להמשיך ולהגיע עם החולצות גם למשחק הקרוב מול בני ריינה, בעוד שבמשטרה לא מתכוונים לשנות את עמדתם ולאפשר את הכנסתן. כולם מקווים כי עד למועד המשחק בשבת (15:00) יימצא פתרון שיאפשר לקיים את המשחק ללא עימותים מיותרים.

במועדון ניסו בימים האחרונים מאחורי הקלעים לפנות לקהל ולקרוא לפשרה, אך נתקלו בהתנגדות נחרצת. מבחינת האוהדים מדובר במאבק עקרוני, כזה שהלך והחריף בעקבות מעצרים שבוצעו והליכי אישום שנמצאים על הפרק צעדים שרק ליבו את הכעס ולא תרמו להרגעת האווירה.

לפי ההערכה כרגע, האוהדים לא יוותרו ויפנו לבג"ץ עם האולטימטום עד מחר ב-10:00 בבוקר כדי שהם יתערבו ויכפו על המשטרה להכניס את החולצות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */