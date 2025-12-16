יום שלישי, 16.12.2025 שעה 14:32
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

דוידסון: בכוונתי להגיע עם חולצת המחאה בשבת

סגן יו"ר הכנסת תקף: "אוהדי בית"ר הניפו דגלי כהנא וזה כמובן עבר בשתיקה. לא ייתכן ששר משטרה כושל וגזען יעניש קבוצה אחת ויעצום עיניים מול אחרת"

|
סימון דוידסון (פרטי)
סימון דוידסון (פרטי)

עדיין אין פיתרון נראה באופק לכך שאלפי אוהדי הפועל ת"א מתכוונים להגיע בשבת למשחק מול מכבי בני ריינה באצטדיון בלומפילד עם חולצות המחאה נגד המשטרה, שמצידה ממשיכה להתעקש שמדובר בהסתה ואין כל כוונה לאפשר להם להיכנס כך. בינתיים, סגן יו״ר הכנסת ויו״ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד), התייחס לסוגיה.

דוידסון אמר אחרי שאתמול באצטדיון טדי נראו דגלי תנועת "כך": "אנחנו מדינה דמוקרטית ובמדינה דמוקרטית אין אכיפה סלקטיבית! לא ייתכן ששר משטרה כושל וגזען יעניש קבוצה אחת - ויעצום עיניים מול אחרת.

“אתמול, במשחק בטדי, אוהדי בית״ר הניפו דגלי כהנא וזה כמובן עבר בשתיקה. במקביל, אוהדי הפועל נעצרו מלהיכנס למשחק רק בגלל חולצת מחאה. כך לא נראית דמוקרטיה. ואנחנו בטח לא צפון קוריאה".

אוהדי בית"ר מניפים את דגל תנועת "כך" (רדאד גאוהדי בית"ר מניפים את דגל תנועת "כך" (רדאד ג'בארה)

דוידסון הוסיף: “בכוונתי להגיע ביום שבת לבלומפילד עם אותה החולצה כדי לעמוד לצד הדמוקרטיה וחופש הביטוי".

כאמור, אוהדי בית”ר הניפו בלי שום בעיה את דגל תנועת “כך”, שהוקמה על ידי הרב מאיר כהנא והוכרה על ידי המדינה כארגון טרור. אם זה לא הייתה בעיה למשטרה, אבל עם חולצת מחאה – דווקא כן.

