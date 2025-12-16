דוידסון: בכוונתי להגיע עם חולצת המחאה בשבת

עדיין אין פיתרון נראה באופק לכך שאלפי אוהדי הפועל ת"א מתכוונים להגיע בשבת למשחק מול מכבי בני ריינה באצטדיון בלומפילד עם חולצות המחאה נגד המשטרה, שמצידה ממשיכה להתעקש שמדובר בהסתה ואין כל כוונה לאפשר להם להיכנס כך. בינתיים, סגן יו״ר הכנסת ויו״ר ועדת המשנה לספורט, ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד), התייחס לסוגיה.

דוידסון אמר אחרי שאתמול באצטדיון טדי נראו דגלי תנועת "כך": "אנחנו מדינה דמוקרטית ובמדינה דמוקרטית אין אכיפה סלקטיבית! לא ייתכן ששר משטרה כושל וגזען יעניש קבוצה אחת - ויעצום עיניים מול אחרת.

“אתמול, במשחק בטדי, אוהדי בית״ר הניפו דגלי כהנא וזה כמובן עבר בשתיקה. במקביל, אוהדי הפועל נעצרו מלהיכנס למשחק רק בגלל חולצת מחאה. כך לא נראית דמוקרטיה. ואנחנו בטח לא צפון קוריאה".

אוהדי בית"ר מניפים את דגל תנועת "כך" (רדאד ג'בארה)

דוידסון הוסיף: “בכוונתי להגיע ביום שבת לבלומפילד עם אותה החולצה כדי לעמוד לצד הדמוקרטיה וחופש הביטוי".

כאמור, אוהדי בית”ר הניפו בלי שום בעיה את דגל תנועת “כך”, שהוקמה על ידי הרב מאיר כהנא והוכרה על ידי המדינה כארגון טרור. אם זה לא הייתה בעיה למשטרה, אבל עם חולצת מחאה – דווקא כן.