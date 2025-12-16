החוק שנועד "למנוע משחקן למות על המגרש"

ה-ATP הודיע על שינוי משמעותי בתקנון: החל מעונת 2026 ייכנס לתוקף “חוק החום הקיצוני”, שמטרתו להגן על שחקני הטניס בתנאי מזג אוויר קשים. ההחלטה התקבלה לאחר עונה שבה נרשמו תנאי מזג אוויר חריגים במספר טורנירים, עם חום כבד ולחות קיצונית, בעיקר במהלך סבב הטורנירים באסיה ובארצות הברית.

הדיון סביב הנושא התעצם כבר באוקטובר האחרון, כאשר הולגר רונה הדני זעק במהלך טורניר שנחאי, שנערך בטמפרטורות של מעל 30 מעלות ובלחות של יותר מ-80%, ושאל: “אתם רוצים ששחקן ימות על המגרש?”. באותה תקופה נרשמו פרישות רבות במהלך הסבב האסיאתי, ובעוד קודם לכן, בטורניר סינסינטי, נאלץ הצרפתי ארתור רינדרקנש לפרוש בשל החום הכבד.

על פי ההנחיות החדשות, במטרה “לחזק את ההגנה על בריאות השחקנים בתנאים קיצוניים”, שחקן יוכל לבקש הפסקת התרעננות של עשר דקות במהלך המערכה השלישית, במקרה שמדד ה-WBGT – הלוקח בחשבון טמפרטורה, לחות ורוח – יגיע לערך של 30.1 כבר בשתי המערכות הראשונות. אם המדד יעלה ל-32.2 ומעלה, המשחק יופסק לחלוטין.

הולגר רונה (רויטרס)

"ב-ATP מציגים חוק חדש כדי למנוע משחקן למות על המגרש", נכתב ב-’RMC’ הצרפתי, אבל ב-ATP הדגישו כי הכלל החדש נועד לא רק להגן על בריאות השחקנים, אלא גם לשפר את תנאי העבודה והשהייה של כלל המעורבים: הצופים, השופטים, אוספי הכדורים וצוותי הארגון בטורנירים השונים.

עד כה, ההחלטות בנוגע לתנאי משחק תחת עומסי חום היו נתונות לשיקול דעתו של אחראי הטורניר, בתיאום עם הצוותים הרפואיים והגורמים המקומיים. למעשה, מלבד רולאן גארוס, שלושת טורנירי הגראנד סלאם האחרים כבר מיישמים הפסקות התרעננות כאשר מדד ה-WBGT מגיע ל-30.1, ובאליפות אוסטרליה אף הופסקו בעבר משחקים בשל חום קיצוני.

עונת 2026 של סבב ה-ATP תיפתח ב-2 בינואר באוסטרליה עם טורניר ה-United Cup לנבחרות, כאשר טורנירי היחידים הראשונים ייצאו לדרך ב-5 בינואר בבריסביין ובהונג קונג – וכבר מהפתיחה, הכלל החדש צפוי להשפיע על ניהול המשחקים בתנאי חום קשים.