יום רביעי, 17.12.2025 שעה 22:22
ספורט אחר  >> טניס

החוק שנועד "למנוע משחקן למות על המגרש"

אחרי הטענות הרבות של טניסאים על תנאים קיצוניים, ב-ATP הודיעו על "חוק החום הקיצוני" כדי להגן עליהם בתנאי מזג אוויר קשים בעונת 2026. כל הפרטים

|
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

ה-ATP הודיע על שינוי משמעותי בתקנון: החל מעונת 2026 ייכנס לתוקף “חוק החום הקיצוני”, שמטרתו להגן על שחקני הטניס בתנאי מזג אוויר קשים. ההחלטה התקבלה לאחר עונה שבה נרשמו תנאי מזג אוויר חריגים במספר טורנירים, עם חום כבד ולחות קיצונית, בעיקר במהלך סבב הטורנירים באסיה ובארצות הברית.

הדיון סביב הנושא התעצם כבר באוקטובר האחרון, כאשר הולגר רונה הדני זעק במהלך טורניר שנחאי, שנערך בטמפרטורות של מעל 30 מעלות ובלחות של יותר מ-80%, ושאל: “אתם רוצים ששחקן ימות על המגרש?”. באותה תקופה נרשמו פרישות רבות במהלך הסבב האסיאתי, ובעוד קודם לכן, בטורניר סינסינטי, נאלץ הצרפתי ארתור רינדרקנש לפרוש בשל החום הכבד.

על פי ההנחיות החדשות, במטרה “לחזק את ההגנה על בריאות השחקנים בתנאים קיצוניים”, שחקן יוכל לבקש הפסקת התרעננות של עשר דקות במהלך המערכה השלישית, במקרה שמדד ה-WBGT – הלוקח בחשבון טמפרטורה, לחות ורוח – יגיע לערך של 30.1 כבר בשתי המערכות הראשונות. אם המדד יעלה ל-32.2 ומעלה, המשחק יופסק לחלוטין.

הולגר רונה (רויטרס)הולגר רונה (רויטרס)

"ב-ATP מציגים חוק חדש כדי למנוע משחקן למות על המגרש", נכתב ב-’RMC’ הצרפתי, אבל ב-ATP הדגישו כי הכלל החדש נועד לא רק להגן על בריאות השחקנים, אלא גם לשפר את תנאי העבודה והשהייה של כלל המעורבים: הצופים, השופטים, אוספי הכדורים וצוותי הארגון בטורנירים השונים.

עד כה, ההחלטות בנוגע לתנאי משחק תחת עומסי חום היו נתונות לשיקול דעתו של אחראי הטורניר, בתיאום עם הצוותים הרפואיים והגורמים המקומיים. למעשה, מלבד רולאן גארוס, שלושת טורנירי הגראנד סלאם האחרים כבר מיישמים הפסקות התרעננות כאשר מדד ה-WBGT מגיע ל-30.1, ובאליפות אוסטרליה אף הופסקו בעבר משחקים בשל חום קיצוני.

עונת 2026 של סבב ה-ATP תיפתח ב-2 בינואר באוסטרליה עם טורניר ה-United Cup לנבחרות, כאשר טורנירי היחידים הראשונים ייצאו לדרך ב-5 בינואר בבריסביין ובהונג קונג – וכבר מהפתיחה, הכלל החדש צפוי להשפיע על ניהול המשחקים בתנאי חום קשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */