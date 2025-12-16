דקה 79: גוואדלחרה - ברצלונה 0:0

מחזיקת גביע המלך ומלכת הזכיות מתחילה את דרכה במטרה לשמור על התואר. בשעה זו, ברצלונה של האנזי פליק, מתארחת אצל גוודלחרה מהליגה השלישית במסגרת 32 האחרונות של המפעל.

כאמור ומי שלא זוכר, בארסה היא זו שזכתה בעונה הקודמת, כאשר ניצחה 2:3 את ריאל מדריד במשחק מדהים בהארכה, עם אותו שער ענק של ז’ול קונדה בדקה ה-116. כעת, הקטלונים, שמגיעים במומנטום חיובי מאוד עם חמישה ניצחונות, פוגשים יריבה נוחה ומצפים להתקדם לשלב הבא.

בצד השני של המתרס, המארחת, היא קבוצה צנועה מהליגה השלישית שנמצאת במקום ה-17 בלבד בליגה שלה עם 17 נקודות ותקווה אולי לחולל סנסציה מטורפת. בסיבוב הקודם, גוודלחרה רשמה 0:1 מרשים על סאוטה מהליגה השנייה, אך הפעם היא יודעת שהמשימה קשה אף יותר.

מחצית ראשונה

הרכב ברצלונה: מארק אנדרה טר שטגן, אריק גרסיה, אנדראס כריסטנסן, ג’ופרה טורנטס, מארק קאסאדו, פרנקי דה יונג, ברנאל, פרמין לופס, רוני ברדג’י, לאמין ימאל ומרקוס ראשפורד.

הרכב גוודלחרה: דני ויסנטה, נאצ’ו מאיו, אבלנקה, ויקטור, חורחה קאסאדו, קאלבו, פאבלו רוחו, בורחה דיאס, פאבלו מוניוז, מאנו רמירס, קאניזו.

מארק אנדרה טר שטגן בחימום (IMAGO)

דקה 6: אריק גארסיה ניסה להפתיע כשבעט מ-40 מטרים, השוער כבר נפל אך הצליח לקלוט את הכדור.

דקה 11: מצב נוסף לברצלונה. פרמין לופס השתחרר ונכנס לאמצע, אך הבעיטה שלו הלכה מחוץ למסגרת.

דקה 15: גם האורחת מנסה לכבוש. אלכס קאניזו נשלח קדימה ובעט מחוץ לרחבה, הכדור שלו הלך חלש ליד הקורה הרחוקה.

מרקוס רשפורד נאבק (IMAGO)

דקה 19: כשיש בונקר צריך לבעוט מרחוק. אנדראס כריסטנסן ניסה את מזלו, הכדור הלך לידיים של השוער.

דקה 20: בארסה קיבלה בעיטה חופשית. מרקוס רשפורד ניגש, אבל הבעיטה שלו הלכה שוב לידיים של השוער.

דקה 22: זה היה הכי קרוב של מחזיקת הגביע עד כה. בארסה קיבלה עוד חופשית, הפעם זה היה רוני ברדג’י ששלח כדור שחמק ממש ליד הקורה הקרובה.

לאמין ימאל. צריך אותו במשחק (IMAGO)

דקה 29: פרמין לא מפסיק לנסות. הקשר של הבלאוגרנה חטף וטווח מרחוק, הכדור פגש את הרשת הגבוהה.

דקה 45+1: פרנקי דה יונג הכניס הרמה לתוך הרחבה, גארסיה עלה מעל כולם, אך נגח החוצה.

האנזי פליק. יעשה שינויים? (IMAGO)

מחצית שנייה

דקה 47: איזו החמצה של רשפורד! ברדג’י הכניס לקיצוני השמאלי כדור עומק נהדר, אך שחקן הכנף בעט על השוער מקרוב.

דקה 52: עוד החמצה ענקית של רשפורד! האנגלי הפעם קיבל כדור גדול מאריק גארסיה, ושוב סחט הדיפה מהשוער.

דקה 66: אחרי הרבה הנעת כדור, ברדג’י ניסה עוד בעיטה מרחוק, שהסתובבה לידיים של השוער.

מרקוס רשפורד. מה יהיה? (IMAGO)

דקה 73: כמעט גוודלחרה! קאלבו בעט מחוץ לרחבה והכדור שרק ליד קורתו של טר שטגן, שנשאר במקום.