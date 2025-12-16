יום שלישי, 16.12.2025 שעה 11:35
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

דיווח: ארבע קבוצות באירופה בעקבות סדריק דון

בחוף השנהב טוענים ששחקנה של הפועל ירושלים שהבקיע צמד במחזור האחרון זוכה למעקב צמוד מסנט אטיין, באזל, שרלרואה ואנדרלכט. האם יעזוב כבר בחורף?

|
סדריק דון חוגג (ראובן שוורץ)
סדריק דון חוגג (ראובן שוורץ)

לאחר שכבש צמד במדי הפועל ירושלים בשבת, סדריק דון ממשיך להצדיק את העניין הגובר שהוא מעורר בשוק ההעברות. בגיל 21, השחקן מחוף השנהב מתבסס כאחד השחקנים המבוקשים ביותר בליגת העל. בחוף השנהב נטען שהיכולת שהציג בתקופה האחרונה לא נעלמה מעיניהם של סקאוטים אירופיים.

על פי 225foot, מספר מועדונים הביעו עניין ממשי בשחקן. בצרפת, סנט אטיין עוקבת מקרוב אחר התקדמותו, ובמקביל גם באזל משווייץ, שרלרואה מבלגיה ואנדרלכט הבלגית צירפו אותו לרשימות המעקב שלהן. “יש לציין כי השחקן וסביבתו שוקלים ברצינות מעבר כבר בחלון החורף הקרוב”, הוסיפו בחוף השנהב.

דון חתום בהפועל ירושלים עד יוני 2026, ושוויו הנוכחי מוערך ב-1.6 מיליון אירו. בחוף השנהב טענו: “עזיבה במהלך חלון ההעברות של החורף אפשרית, אם תתקבל הצעה שתענה על הדרישות. מבחינתו, השחקן נותר ממוקד בהופעות שלו, כשהוא מודע לכך שהצעד הבא בקריירה עשוי להגיע כבר בזמן הקרוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
