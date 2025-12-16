דיווח: ארבע קבוצות באירופה בעקבות סדריק דון

לאחר שכבש צמד במדי הפועל ירושלים בשבת, סדריק דון ממשיך להצדיק את העניין הגובר שהוא מעורר בשוק ההעברות. בגיל 21, השחקן מחוף השנהב מתבסס כאחד השחקנים המבוקשים ביותר בליגת העל. בחוף השנהב נטען שהיכולת שהציג בתקופה האחרונה לא נעלמה מעיניהם של סקאוטים אירופיים.

על פי 225foot, מספר מועדונים הביעו עניין ממשי בשחקן. בצרפת, סנט אטיין עוקבת מקרוב אחר התקדמותו, ובמקביל גם באזל משווייץ, שרלרואה מבלגיה ואנדרלכט הבלגית צירפו אותו לרשימות המעקב שלהן. “יש לציין כי השחקן וסביבתו שוקלים ברצינות מעבר כבר בחלון החורף הקרוב”, הוסיפו בחוף השנהב.

דון חתום בהפועל ירושלים עד יוני 2026, ושוויו הנוכחי מוערך ב-1.6 מיליון אירו. בחוף השנהב טענו: “עזיבה במהלך חלון ההעברות של החורף אפשרית, אם תתקבל הצעה שתענה על הדרישות. מבחינתו, השחקן נותר ממוקד בהופעות שלו, כשהוא מודע לכך שהצעד הבא בקריירה עשוי להגיע כבר בזמן הקרוב”.