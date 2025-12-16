לא עוצרת: מכבי תל אביב ניצחה 95:97 בדובאי

אל תספידו אותה. מכבי תל אביב כבר הייתה נראית בדרך לעונה מסוייטת ביורוליג כשניצבה בתחתית הטבלה אחרי 13 מחזורים, אבל אחרי הניצחון הערב (שלישי) 95:97 על דובאי, שמצטרף לניצחונות על וילרבאן וז’אלגיריס, אפשר להגיד בבירור שהעונה האירופית של הצהובים עוד לא נגמרה.

הקבוצה של עודד קטש הגיעה למשחק הערב באיחוד האמירויות בכושר הטוב ביותר שלה העונה עד כה, כשההתעלות באירופה הצטרפה לניצחונות בליגה על הפועל חולון ומכבי ראשון לציון. מהפתיחה ראינו שזה יהיה משחק עם ניקוד גבוה, שתי הקבוצות לא הצליחו לעצור זו את זו מהצבע ומחוץ לקשת. מבול השלשות התחיל עם רומן סורקין, שסיים עם 3 מ-4, והמשיך לאיפה לונדברג וג’יילן הורד אצל הצהובים, מנגד אנדרסון ובלטרנס צלפו אצל המארחת.

בפתיחת הרבע השני מכבי יצאה לריצת 0:12, בהובלת טי ג’יי ליף, שנעצרה על ידי דובאי מהר מאוד. בתחילת הרבע השלישי מכבי יצאה שוב לריצה הפעם של 0:11, והמארחת לא הצליחה לעצור אותה במקרה הזה. 3 דקות לסיום הרבע השלישי 17 הפרש לטובת קטש ושחקניו.

ברבע הרביעי הצהובים איבדו את הכוכב שלהם, לוני ווקר הורחק לאחר עבירה טכנית שהצטרפה לעבירה בלתי ספורטיבית מהרבע השני, המארחת ניצלה את ההזדמנות וצימקה את ההפרש עד לנקודה אחת. הורד ולונדברג נכנסו לעניינים והחזירו את היתרון לצהובים, ואחרי שדובאי שוב השוו, אושיי בריסט הביא את הניצחון לצהובים, עם נקודות ראשונות שלו הערב 3 שניות לפני הבאזר.

קלעו למכבי תל אביב: ג’יילן הורד קלע 21 נקודות ו-6 ריבאונדים, רומן סורקין 17, לוני ווקר 14, איפה לונדברג 13, ג’ימי קלארק 9 ו-7 אסיסטים, טי ג’יי ליף 8, תמיר בלאט 6, מרסיו סאנטוס 4, וויל ריימן 3 ואושיי בריסט עם 2 נקודות.

קלעו לדובאי: מקינלי וורייט קלע 26 נקודות, ג’סטין אנדרסון 18, פיליפ פטרושב 15, מפיונדו קבנגלה 12, דייויס ברטנס 11, קוסטה קונדיץ’ 7, אוודו עבאס 3, אלכסה אברמוביץ’ 2 וקינן קמניאס עם נקודה אחת.

רבע ראשון: 23:30 לדובאי

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין.

חמישיית דובאי: אוודו אבאס, ג’סטין אנדרסון, מפיאונדו קבנגלה, מקינלי וורייט, פיליפ פטרושב.

# 10:00-5:00: רומן סורקין פתח חזק את המשחק עם שתי שלשות רצופות, והעלה את הצהובים ליתרון. קבנגלה סיים בדאנקים אצל המארחת, יחד עם נקודות וורייט העבירו את ההובלה. שלשה של הורד נענתה באחת של אנדרסון, וסל ועבירה של הפורוורד של קטש החזירו את המשחק לשוויון, 14:14 אחרי 5 דקות של משחק.

# 5:00-0:00: פטרושב נכנס למשחק עם שני דאנקים קלים בצבע, ושלשה שלישית של אנדרסון העלתה את המארחת ליתרון שיא של 9 נקודות ופסק זמן מהיר של קטש. ממנו הצהובים חזרו עם שלשה של תמיר בלאט. הקבוצה של עודד המשיכה לתת שלשות חופשיות למארחת ואחת כזו על הבאזר של ברטנס קבע את תוצאת הרבע על 23:30 לדובאי.

ג'יילן הורד (Dubai Basketball)

רבע שני: 51:52 לדובאי

# 10:00-5:00: איזו פתיחת רבע של הצהובים. ריצת 0:12, בהובלת טי ג’יי ליף ו-וויל ריימן, תוך שתיים וחצי דקות החזירה את ההובלה לאורחת. דווקא אחרי שהחמישייה הפותחת חזרה למגרש הריצה נעצרה עם שלשות של ברטנס, וורייט ואבאס. סורקין השיג סל ועבירה אבל החטיא מהעונשין, ובזכות סל מהמתפרצת השאיר את היתרון אצל מכבי.

תמיר בלאט (Dubai Basketball)

לוני ווקר (Dubai Basketball)

# 5:00-0:00: מכאן, אף קבוצה לא נתנה לשנייה לברוח, ומצד שני לא לעשות הרבה הגנה. פטרושב הוביל את המארחת בייחוד עם קליעות מהעונשין. ווקר וקלארק שמרו את הצהובים במשחק, הרבע שהתחיל בריצה של הצהובים נגמר בסוף ב-51:52 לדובאי.

רבע שלישי: 66:79 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: כמו הרבע השני, גם הפעם הצהובים פתחו בריצה מטורפת, במקרה הזה של 0:11 כולל שלשות של לונדברג, סורקין ו-ווקר, עבירה בלתי ספורטיבית של האחרון העלתה את המארחת לראשונה על הלוח. אבל הפעם הצהובים לא עצרו, הורד נכנס גם הוא למשחק עם 4 נקודות רצופות ולוני העלה את הצהובים לראשונה הערב ליתרון דו ספרתי. 9:20 למכבי אחרי חמש דקות של רבע.

תמיר בלאט (Dubai Basketball)

# 5:00-0:00: קצב הנקודות נרגע מאט בחלק השני של הרבע, עד שבלאט ולונדברג צלפו מחוץ לקשת. למרות נקודות של וורייט וברטנס, היתרון של הצהובים נשמר, הרבה בזכות 0 מ-7 משלוש למארחת, והרבע נגמר ב-66:79 למכבי תל אביב.

רבע רביעי: 95:97 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: הפעם דווקא הקבוצה מהאמירויות פתחת טוב יותר את הרבע עם 0:4 מהיר, שהוריד את ההפרש לחד ספרתי. לוני ווקר קיבל עבירה טכנית שהתווספה לבלתי ספורטיבית שלו מתחילת המשחק, והכוכב של קטש הורחק מהמשחק, דובאי ניצלה את המצב לצמק את ההפרש עד לכדי נקודה אחת.

# 5:00-0:00: עבירה על אנדרסון תוך זריקה מחוץ לקשת איזנה את התוצאה, לראשונה מאז תחילת המחצית. הצהובים חזרו להוביל ב-6 נקודות בזכות התעלות של ג’יילן הורד, אבל 6 נקודות רצופות של וורייט השוו את התוצאה 30 שניות לסיום המשחק. לונדברג הוביל את הכדור ולמרות שנראה שטיפה הסתבך הצליח למצוא את אושיי בריסט שעם הנקודות הראשונות שלו הערב 3 שניות לבאזר וקבע את הניצחון השלישי ברציפות ביורוליג והחמישי בכל המסגרות של קטש ושחקניו, 95:97 למכבי תל אביב.