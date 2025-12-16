יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:03
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
38%1476-142916מכבי ת"א15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1261-117215באיירן מינכן18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

בבכורה בישראל: הפועל ניצחה את הכוכב האדום

בלתי נשכח: האדומים אירחו לראשונה אי פעם משחק יורוליג וגברו על הסרבים 78:84. ג'ונס הבריק, ברייאנט סיפק הופעת ענק כששבר שיא קריירה ושיא שלשות

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

806 ימים. 806 ימים עברו מאז המשחק האחרון בו אירחה הפועל תל אביב במסגרת אירופית. לפני 806 ימים זה היה ביורוקאפ, עם סגל אחר ובמתכונת אחרת. הערב (שלישי), האדומים הגיעו מפסגת טבלת היורוליג, כשניצחו את הכוכב האדום 78:84 בארנה בירושלים במסגרת המחזור ה-16.

7,023 אוהדים אדומים שהגיעו לעיר הבירה זכה לראות הופעה בלתי נשכחת, מאבק צמוד ולא פחות מ-16 שינויים בהובלה בין שתי יריבות שעושות הכל כדי לנצח. הפתיחה הוליכה לראש בראש בין דן אוטורו לקודי מילר מקינטייר, שהחליפו קליעות בכל צד. אלא שברבע השני אלייז’ה ברייאנט התעורר, ומשם לא עצר לרגע.

הקלע סיים עם שיא קריירה של 28 נקודות, שבר את שיא השלשות שלו עם שש מדויקות והיה רחוק ריבאונד אחד מדאבל-דאבל. בצד השני ג’ארד באטלר סיפק משחק נפלא משלו עם 27 נקודות, אבל נכנע לדקות סיום גדולות מצד אנטוניו בלייקני וכריס ג’ונס, שהגיעו למאני טיים, לצד כמובן מי שסיים כקלע המוביל הערב. 

עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)עופר ינאי מתרגש מהאירוח ההיסטורי בהיכל (רועי כפיר)
כריס גכריס ג'ונס בטירוף (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס מודה לקהל (אורן בן חקון)דימיטריס איטודיס מודה לקהל (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה בראיינט בטירוף (רועי כפיר)

קלעו להפועל תל אביב: אלייז’ה ברייאנט 28 נקודות (שיא קריירה, 6 מ-11 מהשלוש, שיא שלשות, 9 ריבאונדים), דן אוטורו 18 (7 ריבאונדים), כריס ג’ונס 15, ג’ונתן מוטלי 7, אנטוניו בלייקני 5, איש וויינרייט 5, וסיליה מיציץ’ 4 ותומר גינת 2.

קלעו לכוכב האדום: ג’ארד באטלר 27 (8 אסיסטים), קודי מילר מקינטייר 13, ג’ורדן נוורה 11, סמי אוג’לייה 10, אבוקה איזונדו 9, דונטאס מוטייונס 4 וניקולה קאליניץ’ 4.

דן אוטורו. יחווה את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)דן אוטורו. יחווה את הקהל האדום לראשונה בארץ במסגרת היורוליג (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה ברייאנט מכוון את הידית (רועי כפיר)
רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)רן בנימין, הסוכן עידן בן אבו ודורון ליידנר באו לצפות בהיסטוריה (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב בחימום (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב בחימום (רועי כפיר)
שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)שחקני הכוכב האדום. הראשונים לחוות את הקהל האדום בישראל (רועי כפיר)
קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את הארנה בירושלים באדום (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:21

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, איש וויינרייט, קולין מלקולם ודן אוטורו.

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: קודי מילר מקינטייר, דיאן דוידובאץ’, ניקולה קאליניץ’, ג’ורדן נוורה ודונטאס מוטייונס.

וסיליה מיציץ’ הראה רגע ראשון של קסם כשסיפק אסיסט יפה לדן אוטורו, שמתחת לסל הצליח לקלוע, רגע לפני שהצמד ביצע שידור חוזר בדרך ללייאפ. קודי מילר מקינטייר בצד השני פתח בצורה חזרה עם שמונה נקודות מתוך השמונה הראשונות של הכוכב האדום, כשאוטורו הגיב עם סל נוסף ואסיסט לאיש וויינרייט כדי להשוות.

קולין מלקולם מקבל את הכדור (רועי כפיר)קולין מלקולם מקבל את הכדור (רועי כפיר)
דן אוטורו מטביע (רועי כפיר)דן אוטורו מטביע (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה ברייאנט עולה לסל (רועי כפיר)

הראש בראש המשיך, כשהסנטר של האדומים סיפק עוד שתי נקודות כדי לשמור את המארחת בתמונת השוויון, עד שאלייז’ה ברייאנט שלח שלשה ראשונה מדויקת כדי לתת הובלה לצד האדום. כריס ג’ונס ו-וויינרייט הצטרפו עם שתי זריקות מדויקות מחוץ לקשת, כשג’ארד באטלר שעלה מהספסל סיפק חמש נקודות רצופות משלו כדי להוריד את הקבוצות בסיום הרבע בשוויון.

דן אוטורו בשיגעון (אורן בן חקון)דן אוטורו בשיגעון (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה בראיינט עם הכדור (אורן בן חקון)

רבע שני: 37:40 להפועל תל אביב

סמי אוג’יילה הצליח לקלוע ארבע נקודות רצופות לזכות האורחת ופתח לראשונה במשחק פער של שני מהלכים, אבל ברייאנט סיפק שתי שלשות אדירות כדי להשיב את ההובלה לדימיטריס איטודיס. מקינטייר הגיב בשלשה משלו, לפני שג’ונתן מוטלי דייק פעמיים מהקו וג’ונס הוסיף עוד זריקה מדויקת מהקשת. 

אלייזאלייז'ה בראיינט זורק (אורן בן חקון)
דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)דן אוטורו מטביע (אורן בן חקון)
איש וויינרייט מנסה לעצור את גאיש וויינרייט מנסה לעצור את ג'ארד באטלר (רועי כפיר)

ג’ורדן נוורה התעורר וקלע סל שדה ועוד שתי זריקות מארבע מהקו, וברייאנט עלה לדו ספרתי עם ג’אמפ שוט כדי לשמור על ההובלה בנקודה, כשתומר גינת הצטרף ורשם נקודות ראשונות לערב. אוטורו הקפיץ את הקהל בארנה עם דאנק מפלצתי אחרי אסיסט של הפורוורד הישראלי, שגם קלט את הריבאונד ההגנתי בתחילת המהלך.

דימיטריס איטודיס לא יודע את נפשו על הקווים (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס לא יודע את נפשו על הקווים (רועי כפיר)
תומר גינת עם הכדור (אורן בן חקון)תומר גינת עם הכדור (אורן בן חקון)
כריס גכריס ג'ונס זורק לשלוש (רועי כפיר)

רבע שלישי: 59:61 להפועל תל אביב

המארחת חזרה מהוססת מההפסקה, כשארבע נקודות של דונטאס מוטייונס ועוד שמונה של באטלר השיבו את ההובלה לאורחת. ברייאנט השאיר את האדומים במרחק שני מהלכים עם שלשה נוספת. נוורה צלף מבחוץ כדי להגדיל את הפער לשבע, הכי גדול שהיה עד כה במשחק.

תומר גינת עם הכדור (רועי כפיר)תומר גינת עם הכדור (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה בראיינט (אורן בן חקון)
דן אוטורו חוגג (אורן בן חקון)דן אוטורו חוגג (אורן בן חקון)
גג'ארד באטלר לא מתרגש מהקהל (אורן בן חקון)

ברייאנט ואוטורו המשיכו להוביל את הקבוצה של איטודיס עם ארבע נקודות אבל באטלר דאג להגדיל את ההובלה של הכוכב, רגע לפני שמיציץ’ זרק שלשה גדולה כדי לאזן אחרי פסק זמן. הצמד באדום המשיך לככב והשווה את התוצאה, כשהמהפך הגיע עם בלוק של הסנטר, וברייאנט העניש עם עוד שלשה שהטריפה את הארנה.

אלייזאלייז'ה בראיינט בטירוף (אורן בן חקון)
איש וויינרייט ומוטלי חוגגים (אורן בן חקון)איש וויינרייט ומוטלי חוגגים (אורן בן חקון)
גג'ונתן מוטלי מתחנן לכדור (אורן בן חקון)

רבע רביעי: 78:84 להפועל תל אביב

אחרי אייר בול שני במשחק של מיציץ’, שחקני הכוכב יצאו להתקפת מעבר שנעצרה על ידי חסימה גדולה של אנטוניו בלייקני, אבל את הכדור החוזר קלע אוג’יילה. מוטלי חזר לפרקט ובפוסט פייד החזיר את ההובלה הזעירה למארחת. ג’ונס צלף בפעם השלישית מחוץ לקשת, אבל באטלר ואבוקה איזונדו איזנו את התוצאה. ברגעים כאלו, הכדור הגיע אל האיש שאפשר לסמוך עליו שיגיע, ברייאנט, ששוב הגיב עם שלשה כדי להשיב את היתרון לצד האדום.

כריס גכריס ג'ונס (אורן בן חקון)
דן אוטורו עם הכדור (אורן בן חקון)דן אוטורו עם הכדור (אורן בן חקון)
אלייזאלייז'ה בראיינט מרגיע (רועי כפיר)

באטלר לקח פיקוד בצד הנגדי והגיב בארבע נקודות שהשיבו את ההובלה לסרבים. בלייקני הגיע למאני טיים וסיפק שלשה אדירה שהחזירה שוב את ההובלה אל האדומים. בלייקני המשיך עם עוד ג’אמפ שוט, אבל נוורה הותיר את המשחק צמוד עם שלשה אדירה. כשנותרה קצת יותר מדקה, ג’ונס הגדיל לשני מהלכים.

אנתוני בלייקני עם גג גדול (רועי כפיר)אנתוני בלייקני עם גג גדול (רועי כפיר)
כריס גכריס ג'ונס זורק לשלוש (רועי כפיר)
עופר ינאי ודימיטריס איטודיס חוגגים (רועי כפיר)עופר ינאי ודימיטריס איטודיס חוגגים (רועי כפיר)

ברייאנט הצליח לשבור שיא קריירה והוביל את הפועל לניצחון ראשון אי פעם ביורוליג, עם 78:84 על הכוכב האדום.

