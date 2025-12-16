יום רביעי, 17.12.2025 שעה 00:05
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
18848-95010הפועל ירושלים1
18880-97211א. לובליאנה2
17829-89810בחצ'שהיר קולג'י3
15924-94410קלוז'4
15853-86110מנרסה5
15932-93010נפטונאס6
15861-82910אריס סלוניקי7
14871-85410רייר ונציה8
13824-7739וורוצלאב9
10956-76710המבורג10
 בית 2 
18822-92610בשיקטאש1
18717-80010בורק2
17743-87410טורק טלקום3
17771-87710בודוצ'נוסט4
16892-89511שמניץ5
15865-82310טרנטו6
14798-75210לונדון ליונס7
14943-83610אולם8
13957-85411לייטקבליס9
11882-75310פאניוניוס10

חזק בפסגה: הפועל י-ם גברה 81:84 על לובליאנה

החבורה של יונתן אלון התאוששה מההפסד בליגה להרצליה, ושמרה על המקום הראשון ביורוקאפ בקרב הצמרת מול הסלובנים. ג'ארד הארפר (21) ולאמב (14) בלטו

|
ג'ארד הארפר בדרך לסל (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
ג'ארד הארפר בדרך לסל (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

הפועל ירושלים לא נתנה להפסד בליגה לבני הרצליה שקטע את רצף הניצחונות שלה להשפיע עליה, כשרשמה הערב (שלישי) 81:84 חשוב מול אולימפיה לובליאנה מהצמרת בחוץ, והתבססה בפסגת היורוקאפ. ג’ארד הארפר התעורר בדקות הסיום וסיים עם 21 נקודות כשגם אנתוני לאמב היה נהדר עם 14. 27 נק’ של אלכסיי ניקליץ’ לא עזרו לאורחת.

הקבוצות לא הפגינו רמה גבוהה בפתיחת ההתמודדות כששתיהן לא היו מדויקות, אך אז הירושלמים העלו את הקצב ופתחו פער נוח בסיום הרבע הראשון. אלכסיי ניקוליץ’ סיפק חצי ראשון טוב והשאיר את הסלובנים בתמונה, אך קשיוס ווינסטון הופיע ועם סלים חשובים לא נתן להם להתקרב. אף שחקן לא בלט במיוחד באדום אבל משחק קבוצתי איכותי ותרומה ממגוון רחב של הסגל נתנה ליונתן אלון ראש שקט והפרש 11 בהפסקה. 

אנתוני לאמב זורק עונשין (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)אנתוני לאמב זורק עונשין (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

האורחת פתחה טוב את המחצית השנייה והצליחה להוריד את הפער ל-4 בלבד כשניקוליץ’ ממשיך ללהוט, אך לאמב והארפר הצליחו להשאיר את ההפרש על דו ספרתי, כשהשני התעורר בסיום לאחר שלא היה במשחק עד אז. הירושלמים איבדו לגמרי את הראש, ולובליאנה כבר הייתה רחוקה מהם רק פוזשן אחד. כל קבוצה שלחה את יריבתה לעונשין ומי שהכריעו את ההתמודדות היו הארפר, שדייק מהקו כל פעם שנשלח אליו, ואוסטין ויילי שרשם בלוק אדיר שהבטיח ניצחון לאדומים.

כעת, החבורה של יונתן אלון תרצה לשוב לנצח בזירה המקומית, כשתצא ביום ראשון (21.12, 18:35) לאולם הקונכייה למשחק מול הפועל ב”ש/דימונה. באירופה, לאדומים תהיה הפסקה של שבועיים, ובסוף חודש דצמבר הם יארחו את מנרסה הספרדית, במה שיהווה למשחק הבית הראשון באירופה שיתקיים בהיכל בירושלים מאז תחילת המלחמה.

קלעו לאולימפיה לובליאנה: אלכסיי ניקוליץ’ 27 נקודות, אומויה גיבסון 18, ג’אקה בלאזיץ’ 11, ג’וסף ג’ירארד 8, תומאס קנדי 6, ניקוס צ’וגקאז 5, וויליאם מקנייר 4 ודיוויד סקארה 2.

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר 21 נקודות, אנתוני לאמב 14, קאדין קרינגטון 11, אוסטין ווילי (13 ריבאונדים ו-6 חסימות) וקשיוס ווינסטון 8 כל אחד, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס 7, ג’סטין סמית’ 6, רועי הובר 5 ודמיטרו סקפינצב 4.

גג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע ראשון: 15:20 להפועל ירושלים

חמישיית לובליאנה: אומויה גיבסון, ג’וסף ג’ירארד, וויליאם מקנייר, מכיה צ’רקבניק ודיוויד סקארה.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

# 10:00-5:00: הירושלמים עלו ראשונים על הלוח אך נענו מיד בשלשה של הסלובנים. היתרון הלך מצד לצד כששתי הקבוצות לא היו מדויקות ואז שתי שלשות רצופות של ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס ושל אנתוני לאמב נתנו לחבורה של יונתן אלון מרווח מלובליאנה.

גג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
שחקני הפועל ירשולים עוזרים לגשחקני הפועל ירשולים עוזרים לג'ארד הארפר לקום (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 5:00-0:00: הקצב נרגע ושתי הקבוצות הרבו להחטיא כששתיהן מפגינות משחק הגנה טוב. המארחת הצליחה לחזור ולצמק את ההפרש לשתי נקודות בלבד, אבל שלשה של דמיטרו סקפינצב שמרה את הפער על 5 בסיום הרבע.

גג'סטין סמית' (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
גג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע שני: 33:44 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הקבוצה מהבירה פתחה לא טוב את הרבע אבל גם לובליאנה לא הבריקה בצד השני. אנד וואן של לאמב החזירו את הירושלמים להפרש נוח. אלכסיי ניקוליץ’ שומר את הסלובנים בתמונה ולא נותן לאדומים לברוח. 

קשיוס ווינסטון בפעולה (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)קשיוס ווינסטון בפעולה (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
אוסין וויילי נאבק על הריבאונד (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)אוסין וויילי נאבק על הריבאונד (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 5:00-0:00: קשיוס ווינסטון לא נתן למארחת להתקרב ולאמב המשיך במשחק הטוב שלו עם עוד 2 אך ניקוליץ’ המשיך ללהוט בירוק. רועי הובר השלים אנד וואן גדול שהעלה את האדומים ליתרון דו ספרתי. מכאן ירושלים שמרה על הפער וירדה להפסקה כשהיא ביתרון 11.

קשיוס ווינסטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)קשיוס ווינסטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
קאדין קרינגטון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)קאדין קרינגטון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע שלישי: 49:59 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: קרינגטון פתח טוב עם שלשה אבל ניקוליץ’ המשיך להיות היחידי שמסוכן אצל לובליאנה והוריד את ההפרש לחד ספרתי. אוסטין וויילי ולאמב דאגו להחזיר לדו ספרתי והירושלמים בשליטה במשחק.

אוסטין וויילי חודר לצבע (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)אוסטין וויילי חודר לצבע (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
אנתוני לאמב עולה לזריקה (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)אנתוני לאמב עולה לזריקה (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 5:00-0:00: החבורה של יונתן אלון לא הצליחה לשמור על ריכוז בהתקפה וריצת 0:7 של הסלובנים באדיבות ג’רארד וג’אקה בלאזיץ’ הורידו את ההפרש, שעמד בשיאו על 14 נקודות, ל-7 בלבד. שתי נקודות של לאמב ושתי זריקות עונשין של הארפר דאגו שהאורחת תסיים את הרבע ביתרון 10.

גג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)
קשיוס ווינסטון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)קשיוס ווינסטון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע רביעי: 81:84 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: שתי שלשות רצופות של לובליאנה הורידו את היתרון הירושלמי ל-4 בלבד ויונתן אלון ביקש פסק זמן. הסלובנים שוב להטו משלוש אבל אנד וואן וירטואוזי של ג’ורדן ג’יימס הרגיע את יונתן אלון. המארחת שוב התקרבה עד כדי 4 הפרש והיא לא נותנת לירושלים לברוח.

קאדין קרינגטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)קאדין קרינגטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 5:00-0:00: ג’ארד הארפר סוף סוף התעורר ודאג לשמור את פער נוח, אבל הירושלמים איבדו את הראש בדקות הסיום ולובליאנה הגיעה לדקה האחרונה כשהיא בפיגור 3. מכאן כל קבוצה שלחה את יריבתה לקו והלכנו לקרב עונשינים, עד שלבסוף בלוק אדיר של ויילי נתן את האות לניצחון אדום.

