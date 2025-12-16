יום שלישי, 16.12.2025 שעה 08:07
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

התכשיט של בית"ר: עדי יוני הדליק את ירושלים

האזינו לפודקאסט: כובש הצמד היה בכל מקום, אבל האם ה-1:2 על סכנין הוא ניצחון של אלופים? וגם: שועה, הבלמים, ספסול אצילי, המבחן הבא, הרכש והעונש

|
עדי יונה חוגג את שער היתרון (רדאד ג'בארה)
עדי יונה חוגג את שער היתרון (רדאד ג'בארה)

עדי יונה הדליק את העיר ירושלים עם צמד גדול, היה בכל מקום במגרש עם חילוצים, תנועה ללא כדור, דריבל, הכל מהכל. בית״ר ניצחה את בני סכנין 1:2 במשחק אמוציונלי עם מחצית שנייה במעמד צד אחד, אבל האם זה ניצחון של אלופים? עוד מוקדם לקבוע, אבל בית״ר חזק במאבק בצמרת הליגה.

בפרק חדש בפודקאסט בית"ר סיכמנו את המשחק: עדי יונה כיכב, ירדן שועה עם בישול ומסירת מפתח לשער הניצחון, הבלמים של בית״ר פנטסטיים והקבוצה בדרך הנכונה.

יצחקי: הגיע לנו לנצח

וגם: הספסול של עומר אצילי, היכולת של ג’ונבוסקו קאלו, המבחן הבא בסמי עופר, ההחתמות שבדרך, האווירה המטורפת בטדי והדו״ח החמור שהוגש נגד בית״ר בעקבות הקריאות הגזעניות והשלכת חפצים לדשא, והעונש הצפוי. האזנה נעימה.

