נשארות במקום: 0:0 בין ראיו וייקאנו לבטיס

המחזור ה-16 בליגה הספרדית ננעל היום (שני) עם 0:0 קצבי, אך מאכזב עבור שתי הקבוצות, בין ראיו וייקאנו לריאל בטיס.
שתי הקבוצות הגיעו ללא מעט מצבים לארוך המשחק, כאשר המארחת רשמה לא פחות מ-23 בעיטות לשער, מתוכן שבע למסגרת. מנגד, הירוקים-לבנים בעטו לשער 13 פעמים, ולמסגרת שש פעמים. למרות המצבים הרבים, שתי הקבוצות לא השכילו לכבוש.
בסיום, ראיו וייקאנו וריאל בטיס נפרדו בחלוקת נקודות. המארחת נמצאת רק שלוש נקודות מהקו האדום כשהתחתית לוהטת, והפער בין המקום ה-18 למקום ה-10 עומד על חמש נקודות בלבד. מנגד, בטיס במקום השישי, שמוביל למוקדמות הקונפרנס ליג בסיום העונה.