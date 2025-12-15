רומא ניצחה 0:1 את קומו ונצמדה לפסגת הטבלה

טבלת הליגה האיטלקית ממשיכה להתעצב והצמרת רותחת, עם המשחק שנעל הערב (שני) את המחזור ה-15, בו רומא הצליחה לנצל את איבוד הנקודות של מילאן ונאפולי ולהיצמד לפסגה, אחרי 0:1 על קומו. הפער מאינטר הראשונה ירד לשלוש נקודות בלבד, כשהג’יאלורוסי עצרו את הסחף אחרי שני הפסדי ליגה רצופים.

המכה הראשונה של הלריאני בהובלת ססק פברגאס הגיעה בדקה ה-37, כשאסאנה דיאו נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לאנסטסיוס דוביקאס. ארבע דקות מאוחר יותר, אוון פרגוסון סחט הצלה גדולה משוער האורחת, יאן בוטז.

השער היחיד במשחק קרה במחצית השנייה, והנחית מכה כפולה כשווסליי שלח בעיטה חדה ומדויקת לפינה כדי להבטיח את הניצחון. בנוסף לכך, ג’יידן אדאי נפגע גם כן ולא יכול היה להמשיך.

חזק בצמרת: רומא עם ניצחון חשוב על קומו

בסיום, הזאבים רשמו שלוש נקודות חשובות שאמנם הותירו אותם במקום הרביעי בטבלה, אך צימקו כאמור את הפער בפסגה והרחיקו את יובנטוס מהם, שם הפער צמח לארבע נקודות. האורחת מצידה, רשמה את הפסדה השלישי בליגה והשני ברצף, ונותרה במקום השביעי, מרחק שש נקודות מהיריבה אותה פגשה.