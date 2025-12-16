המהלך המפתיע שיכול לאחד בין האחים תוראם

בהיסטוריה של הכדורגל היו לא מעט אחים. חלקם הצליחו להגשים חלום משותף ולשחק יחד באותה קבוצה, או אפילו באותה נבחרת. זכורים המקרים של האחים דוס סנטוס, ג’ובאני וג’ונתן, האחים דה בור, פרנק ורונאלד, האחים וואלאס, רוד, דני וריי, או האחים טורה, קולו ויאיא. בשנים האחרונות בולטים גם האחים וויליאמס, ניקו ואיניאקי, האחים מק-אליסטר, אלכסיס וקווין, האחים הזאר, אדן ות’ורגן, והאחים בלינגהאם, ג’וד וג’וב.

באיטליה, מהלך מפתיע של טרייד בין אינטר ליובנטוס עשוי לאחד את האחים תוראם, מרקוס וקפרן, בניו של כדורגלן העבר ליליאן תוראם, במדי הנראזורי. החלום של אביהם, אוהד יובנטוס, היה לראות את בניו משחקים יחד במדי הזברות, אך הגורל, וטרייד אפשרי שכולל את דוידה פראטזי, כפי שמדווח ב'גאזטה דלו ספורט', עשוי דווקא להוביל לאיחוד שלהם במילאנו.

בהקשר זה מציינים באיטליה כי פראטזי יצר תחושת חוסר שביעות רצון מסוימת באינטר, והקבוצה החלה לבחון אפשרויות בשוק. אחת מהן, שזכתה לאהדה, היא חילופי שחקנים עם יובנטוס עבור קפרן תוראם, גם הוא קשר. פראטזי מציג יכולת לא יציבה בג’וזפה מאצה, בין היתר בשל שינויי העמדה התכופים שלו, והדבר, יחד עם פתיחות בהרכב, גורם לכך שגם השחקן עצמו רואה בעין יפה שינוי אווירה, בעיקר משום שמעמדו בנבחרת הלאומית נמצא בסכנה.

דוידה פראטזי (רויטרס)

בטורינו, הקשר האיטלקי נהנה מאמונו של לוצ’אנו ספאלטי, איתו עבד בנבחרת, והוא יוכל למלא את מקומו של תוראם, שייצא להרפתקה חדשה בסרייה א’, עם הבונוס של שיתוף חדר הלבשה עם אחיו.

מרכוס וקפרן תוראם (IMAGO)

כעת, במסגרת העסקה, על המועדונים להגיע להסכמות גם בנוגע לתנאים הכספיים. קפרן תוראם עלה ליובנטוס 20 מיליון אירו בקיץ 2024, והוא מחזיק בחוזה בשווי של כ-2 מיליון אירו נטו לעונה עד 2029. מנגד, פראטזי, שגדול ממנו ב-4 שנים, מוערך בכ-35 מיליון אירו, מחזיק בחוזה עד 2028 ומשתכר כ-2.8 מיליון אירו לעונה.