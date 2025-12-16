"צריכים לנצח, ולא משנה אם בצורה יפה או פחות"

מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי, 18:00) בקוקה ארנה מול דובאי במה שאמור להיות ערב היסטורי לאור כך שיהיה זה המפגש הראשון בין הקבוצות בהיסטוריה של היורוליג. הערב יחל לו המחזור ה-16 בתחרות שיהיה גם חציו הראשון של שבוע משחקים כפול. הצהובים יחזרו לאחריו ארצה, כלומר מחר. ולאחר מכן יארחו בחמישי הקרוב את ולנסיה של פדרו מרטינז. "זו העונה הראשונה של דובאי במפעל, אבל היא קבוצה חזקה", אומרים בסביבת הקבוצה לקראת ערב אליו הם מגיעים דרוכים.

במועדון ממשיכים ומציינים עובדות: "עד עכשיו השבועות הכפולים לא האירו לנו פנים", הערב יחל לו השבוע הכפול החמישי במספר של העונה כאשר המאזן של הצהובים עומד על ניצחון בודד לצד שבעה הפסדים. הסגל של דובאי אמנם פצוע יחסית, אך הקבוצה שהחלה להיבנות עוד מהעונה שעברה מציגה שמות נוצצים במיוחד והמון כישרון לצד עומק וניסיון משולבים בשמות בעלייה שעורכים העונה את הבכורה שלהם במפעל הבכיר של אירופה.

השמות המוכרים ביותר שיש אצל הקבוצה מהאמירויות הם אלו של דווין בייקון דזאנן מוסא ודייויס ברטאנס הראשון לא שיחק מאז המחזור ה-11 ולמעשה מכת הפציעות של הקבוצה הביאה לכך שרק שלושה שחקנים שיחקו בכל 15 המחזורים עד כה מקינלי רייט, פיליפ פטרושב ו-אוודו אבאס. מפיונדו קאבנגלה שהיה לאחד השמות העולים של היורוקאפ שיחק עד כה ב-13 משחקים כמו גם הסנטר הבוסני קינאן קמנייאס וברטאנס 14. יחד עם זאת, לצד כל החיסורים והפציעות מדובר כאמור בקבוצה מוכשרת מאוד עם המון כוח אש, "יש להם שחקנים שיכולים לעשות הרבה מאוד נזק", אמרו במכבי.

קטש: משחק מאוד קשה, יש עוד דרך ארוכה

"חובת ההוכחה עדיין עלינו, גם אם ניצחנו פעמיים המצב שלנו לא טוב ואנחנו צריכים לאסוף ניצחונות ולא משנה איך ובאיזו צורה, יפה יותר או יפה פחות", מסכמים אצל הצהובים, שם רוצים להמשיך את הכושר הטוב בו הם נמצאים כמו גם את היכולת המשופרת מהמשחקים האחרונים. אנשי הקבוצה לא מקלים ראש במצב ויודעים מה דרוש בכדי לטפס מעלה כאשר ערב המשחק מול קבוצתו של יוריצה גולמאץ, שחקנה לשעבר של הפועל ירושלים ומאמנה לשעבר של הפועל אילת, ומי שכמובן זכה בליגה הסלובנית שלוש פעמים, ארבע פעמים בגביע הסלובני וחמש פעמים בסופרקאפ הסלובני. הוא זכה גם בליגת המשנה האדריאטית. כשחקן אגב הוא זכה בליגה האדריאטית עם אולימפיה לובליאנה, פעמיים בליגה הסלובנית, שלוש פעמים בגביע הסלובני ופעם אחת באליפות טורקיה.

טי ג'יי ליף התייחס למאזנה המושלם של היריבה בקוקה קולה ארנה: "זו קבוצה מאוד מוכשרת עם המון נשקים כך שיהיה קשה, ולא משנה אם הם משחקים בבית או בחוץ זה יהיה אפילו מאתגר יותר בהתחשב במה שאמרתם (על המאזן, מ.ב) כך שזה משחק שהוא מאוד חשוב לנו ושאנחנו מאוד צריכים כך שאנחנו לא מתייחסים אליו בקלות ראש".

אתם מגיעים עם שני ניצחונות רצופים, לראשונה העונה. ספר לנו על מה הולך בתוך הקבוצה?

"בכנות, אפילו כשהדברים לא הלכו טוב, הכל 'בתוך הבית' השחקנים והמאמנים הכל היה די טוב. אני חושב שהקבוצה עושה עבודה טובה בלהישאר יחדיו בזמנים הטובים ובקשים, אנחנו בסוג של רצף קטן והתחושה היא שלא השתנו הרבה דברים ואני חושב שזה דבר טוב, 'אף פעם לא גבוה מדי אף פעם לא נמוך מדי', זה שבוע חשוב עבורנו כך שאנחנו ננסה להמשיך את הרצף".

שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

בפעם הראשונה העונה היה לכם שבוע שלם בתל אביב, ספר לנו על כמה זה היה מיוחד.

"זה היה די מוזר להיות במקום אחד זמן רב כל כך, זה היה נחמד מאוד לישון קצת במיטה שלך ולישון עד מאוחר וליהנות מהזמן ומארוחות הערב בתל אביב זה היה נהדר, אבל זה הרגיש קצת מוזר".

יש להם בקו הקדמי שני שחקנים מוכשרים, פיליפ פטרושב ומפונדו קבאנגלה, איך אתה רואה את המצ'-אפ?

"שניהם מוכשרים ויכולים לעשות הרבה דברים, יש להם כישרון בכל עמדה אבל במיוחד שני השחקנים האלו כך שזה יהיה אתגר עבורנו הגבוהים, אבל אני חושב שיש לנו עומק טוב ב-4-5 גם כן אז אנחנו יכולים לעשות דברים בכדי לנסות ולהאט אותם".

ג'ימי קלארק נשאל על התחושות בעקבות כך שפתח בחמשת המשחקים האחרונים ושהקבוצה ניצחה: "אני מנסה לעשות מה שאני יכול ולעזור לקבוצה לנצח בין שאני פותח או עולה מהספסל. כל מה שאני יכול לעשות בכדי לתרום, זה מה שאני מנסה לעשות כך שלהיות מסוגל חלק מהצלחה בעונה הזו אני שמח להיות חלק מזה".

ג'ימי קלארק (רועי כפיר)

ספר לנו על השינוי שאיפה לונדברג וזאק הנקינס ומה שהם מביאים לשולחן וכמה הם משפיעים?

"היטב. הוא גארד וטרן שמגיע ונותן את העצות שלו הוא נותן בסך הכל דגשים טובים ואומר את אשר על דעתו ועוזר לקבוצה והוא מביא לנו כך ערך ואני חושב שהוא יעזור לנו בטווח הארוך".

על המצ'אפ מול מקינלי אמר: "זה עולם של אדם לאדם זאב כך שצריך רק לצאת ולהתחרות המנטליות שלי היא לבוא ולעשות מה שאני יכול כדי לעזור לקבוצה שלי לנצח ולהתחרות ברמות הגבוהות ולהביא את מה שאני יודע שאני יכול להביא- את האנרגיה שלי ואת ההגנה ואת המאמץ שלי וזה מה שאני אנסה לעשות".

דיברנו על כמה שחזרת המשחקים לתל אביב תעזור לעומסים והנה מגיע לו שבוע משחקים כפול ישירות לאחר צמד המשחקים ביורוליג ובליגה. ספר לנו על זה.

"זה טוב עבורנו, זה לא משהו שאנחנו לא רגילים אליו עם כל הטיסות האלו מוקדם יותר העונה, כך שאני מרגיש שכעת כשהכמות תרד זה יהיה טוב לקבוצה. זה יהיה שבוע משחקים כפול טוב עבורנו ואני רוצה לצאת ולהשיג את הניצחונות".