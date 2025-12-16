"במיאמי כבר מחפשים בית עבור רוברט לבנדובסקי"

רוברט לבנדובסקי נמצא בעונה האחרונה שלו בחוזהו בברצלונה. בגיל 37, הכל מצביע על כך שהוא נמצא בשלבים האחרונים של דרכו במדי הקבוצה הקטלונית, ובתקשורת הפולנית מרבים לעסוק בספקולציות בנוגע לעתידו.

המידע האחרון נחשף בערוץ "מוצה פוטבולו", שבו טען שחקן העבר מארק יוז'וויאק כי במיאמי “כבר מחפשים עבורו בית”, לקראת הצטרפות אפשרית בעונה הבאה לאלופת ה-MLS.

באינטר מיאמי נהנו מאוד מהנוסחה של צירוף שחקנים אירופאים בעלי ניסיון רב, כמו ליאו מסי, לואיס סוארס, ג'ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, ולבנדובסקי משתלב היטב בקו המחשבה הזה.

בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)

עם זאת, לבנדובסקי עדיין לא סגר אף דלת. החלוץ, למרות שמצבו מורכב, אינו פוסל אפילו חידוש חוזה בברצלונה, אם כי לשם כך יידרש להפחתה משמעותית בשכרו.

לבנדובסקי גם קיבל פניות מליגות בין-לאומיות נוספות, כמו הליגה הסעודית, שם שמו נחשב מבוקש וההצעה הכלכלית צפויה להיות גבוהה בהרבה מזו של יתר המועדונים.

בכל מקרה, הסקורר ממוקד כעת בברצלונה, בהתאוששות מהכאבים מהם הוא סובל ובהכנה לקראת עזרה לקבוצה בחלק השני של העונה, כאשר כל התארים עדיין על השולחן.