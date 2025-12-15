ברק יצחקי: אם לומר את האמת, ניצחנו בצדק

אצטדיון טדי התמלא הערב (שני) בצהוב-שחור, כשבית”ר ירושלים אירחה את בני סכנין, הצליחה לנצל את יתרון הביתיות ולסיים ב-1:2 דרמטי, שלצד תוצאת התיקו של מכבי תל אביב במשחק המקביל, עלתה למקום השני בטבלה וצימקה את הפער מהפועל באר שבע לחמש נקודות בלבד.

מאמן המנצחת, ברק יצחקי, אמר בסיום: “אחרי מחצית ראשונה פחות טובה שלנו, אם לומר את האמת ניצחנו בצדק. אמרתי לפני המשחק שעומר שחקן משמעותי וחשוב. לא קורה שום דבר אם משחק אחד הוא מתחיל מהספסל”.

על אצילי המשיך: “לא היה לי ספק שהוא יכנס וזה יקרה. זה קרה לו גם נגד סכנין בעונה שעברה בגביע, הוא נכנס ושינה את המשחק. זו גדולה של קבוצה, ששחקנים גדולים ככל שיהיו צריכים לדעת לקבל את ההחלטות של המאמן ואני חושב שהוא הראה את זה היום על המגרש, השפיע מאוד על המשחק, התחלנו להיות יותר מסוכנים ושוב, ניצחנו בצדק”.

עומר אצילי על הספסל (אורן בן חקון)

“ככל שעובר הזמן ראיתי שאנחנו לרגע לא עוזבים את המשחק ומלבד פעם אחת גם לא היינו חשופים. דיברנו במחצית הראשונה על מה שקרה שם וביקשתי שהסגירות יהיו יותר מהירות וחזקות וזה עבד במחצית השנייה”.

“הרגשתי את העוצמות של הקהל ככל שהזמן עבר, הקהל היה באנרגיה, השחקנים היו באנרגיה, הדבר הכי חשוב מבחינתנו זה שטדי יהיה מבצר. עד היום השגנו יותר נקודות בחוץ. אנחנו צריכים לדעת לנצח משחקים כאלה גם בשיניים ולקחת שלוש נקודות. עשינו את זה בדקות הסיום וזה מראה על אופי”.

על המרדף נגד הפועל באר שבע: “היא קבוצה נהדרת, ביחד עם מכבי תל אביב ויחד עם מכבי נתניה, הפועל תל אביב ומכבי חיפה. תהיה צמרת מעניינת וכל שבוע הוא מרדף בפני עצמו. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו שומרים על קצב המשחק שלנו. כשנגיע לפלייאוף אני חושב שנוכל לקבל תמונה ברורה יותר לגבי איפה העונה הזו הולכת. עד אז נמשיך לדחוף את עצמנו”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

על עדי יונה: “מגיע לו. יש את הקלישאות, אבל הוא גם עבר תקופה לא פשוטה. אני מאוד אוהב את ההתמודדות שלו, ילד בגיל צעיר שיודע לשים את כל הדיבורים עליו בצד, והתמודד עם זה בצורה נהדרת. השערים האלו הם בונוס, כי גם בלי זה הוא בתצוגות יוצאות מהכלל”.

על הקהל: “כשאתה רוצה לקבל דחיפה ועידוד, אתה שר את השירים של הקהל בלב. עם העוצמות שיש בטדי, הרגשנו את זה בכל רגע”.

גיבור הערב, עדי יונה, דיבר בסיום: “כיף גדול. אני שמח מאוד. שמח עוד יותר שככה הניצחון הגיע וזה מתוק. זה אושר שאני לא יכול להסביר, אתה חולם אותם מגיל קטן. הרגשנו שאנחנו נביא את הגול הזה בכל דקה, ואני שמח שבסוף זה נכנס. הייתה אווירה שזה ייכנס וזה קרה”.

עדי יונה בטירוף אחרי שהשלים צמד (אורן בן חקון)

על המשחק מול מכבי חיפה: “יש לנו יום-יומיים לשמוח וליהנות ואחר כך הצוות יכין אותנו. הערב אני אחגוג עם המשפחה”.

שרון מימר (רדאד ג'בארה)

שרון מימר: ”מאוד קשה לספוג בתוספת הזמן. צלחנו לשמור אותם רוב המשחק בצורה טובה, למרות שבעשרים הדקות האחרונו הם הגיעו לכמה מצבים. בטדי, להגיע לרמה כזו עד לדקות האלה, ועם מעבר קצת יותר איכותי. היו הרבה דברים טובים שניקח אותם הלאה”.

על תחושת ההחמצה: “לא באנו להפסיד, באנו לשחק. במחצית הראשונה הבכנו את בית”ר, לצערי לא עשינו את ה-0:2. המחצית הראשונה הייתה די שקולה, אבל במחצית השנייה עם האיכות שלהם, הם התישו אותנו. הצלחנו להשאיר אותם בתוצאה שרצינו במחצית השנייה, בדקה ה-90 זה כואב, אבל זה חלק מהמשחק”.

על הפערים בין המחציות: “אני חושב שהכל פה עניין של רגליים. הם התישו אותנו, הם קבוצה איכותית, עמדנו טוב ודי סגרנו את המחצית הראשונה. במחצית השנייה העייפות באה לידי ביטוי, אבל בית”ר, עם האנרגיות של טדי והדקות האחרונות, קשה לעמוד בקצבים האלה. אם היו פה עוד 2-3 דקות והיינו יוצאים בתיקו היינו מרוצים, וגם ההחמצה של איברהימה דראמה בסיום שנתן פס לא מדויק לארתור מריניאן, היינו מדברים קצת אחרת”.

על השאלה האם בית”ר קבוצה לאליפות: “בית”ר נמצאת בזכות במקום שהיא נמצאת בו, היא מאומנת ברמה הכי גבוהה ואין ספק שהיא בטופ של הכדורגל הישראלי”.

על התקרה של סכנין: “אנחנו מוציאים את המיטב מהקבוצה ומהסגל, חסר לנו זר פה וזר שם, נפלנו בכמה מקרים. אני מרוצה ממה שהסגל עושה עד עכשיו, אנחנו מציגים כדורגל טוב, לא מתבטל. יש פה הרבה צעירים על המגרש כמו מתיו קוג’ו, עומר אבוהב, אחמד סלמן. אני מאמין שהם יהיו גם יותר טובים בהמשך”.